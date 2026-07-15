Двое колумбийских солдат погибли при спасении 45 заложников

Tекст: Дмитрий Зубарев

Двое колумбийских солдат погибли во время операции по освобождению 45 заложников, удерживаемых повстанцами из «Армии национального освобождения» (АНО), передает ТАСС. Информацию о потерях подтвердил командующий вооруженными силами страны Уго Лопес Баррето.

«Наши солдаты Элиберт Дукуара Москера и Жан Карлос Вальехо Варгас пожертвовали своими жизнями, исполняя высший долг перед родиной в ходе операции по спасению и освобождению колумбийцев», – написал он в социальной сети X.

По данным седьмого подразделения армии Колумбии, боевики АНО захватили два автобуса с пассажирами и перекрыли ими дорогу. После этого повстанцы организовали засаду на военных, направленных для освобождения мирных жителей. В результате столкновения, помимо двоих погибших, ранения получили пятеро военнослужащих. Группировка АНО, насчитывающая несколько тысяч боевиков, остается единственной крупной повстанческой организацией в Колумбии после мирного соглашения правительства с «Революционными вооруженными силами Колумбии» в 2016 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года боевики группировки «Армия национального освобождения» атаковали колумбийскую военную базу.

В апреле текущего года взрыв на Панамериканском шоссе привел к гибели четырнадцати человек.