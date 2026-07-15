Росавиация сняла ограничения с семи аэропортов страны

«Радиоизмеритель» поставляет агрегаты, узлы и компоненты электронной базы для «Нептун-МД», FP-7, -9 и «Гром-2», производит навигационно-посадочную аппаратуру, СВЧ компоненты для авиастроения, указало Минобороны в Max.
Поражено предприятие «Киев-79» (ООО «УКР АРМО ТЕХ»), где собирают боевые части дронов и ракет. Там также обрабатывают и хранят взрывчатку для боеприпасов, проводят логистику военной продукции и БПЛА.
Кроме того, в Одесской области поражены порт Южный (государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный»), который используется для разгрузки ГСМ. Там же поражены семь резервуаров с ГСМ, которые обеспечивали ВСУ.
В том же порту на территории контейнерного терминала в момент разгрузки поражен сухогруз, который доставлял грузы военного назначения.
Поражен танкер на переходе из порта Черноморск в порт Одесса.
В ночь на вторник ВС России нанесли групповые удары по Киеву и порту Южный, поражались предприятия ВПК, занятые разработкой и производством ракет и беспилотников.
Ранее российские военные поразили плавучий док для подводных беспилотников в порту Черноморск.
До этого удар наносился по портовой инфраструктуре с военными грузами в Одессе.