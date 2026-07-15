Компания OpenAI разработала мобильную, безэкранную умную колонку

Компания OpenAI разрабатывает мобильную и безэкранную умную колонку

Tекст: Катерина Туманова

Компания OpenAI разрабатывает мобильную, безэкранную умную колонку, которая будет служить человекоподобным компаньоном с искусственным интеллектом, способным управлять бытовой техникой умного дома и использовать возможности платформы ChatGPT от OpenAI, передает Bloomberg.

Устройство спроектировано так, чтобы со временем становиться все более персонализированным и проактивным по мере того, как оно будет лучше понимать своего владельца. Его определяющей чертой станет способность устанавливать с пользователями связь на человеческом уровне.

При этом планы OpenAI относительно устройства осложнились судебным иском от Apple, которая обвиняет OpenAI в краже коммерческих секретов. Возможность компании продавать инновационное устройство может быть отложена в зависимости от исхода судебного процесса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мощнейший ИИ Mythos взломал почти все секретные системы АНБ США. Создатель нейросети Gemini призвал США контролировать ИИ в мире. NYT узнала, что OpenAI отложит выход на IPO на 2027 год.



