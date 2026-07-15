  • Новость часаВС России нанесли групповые удары по портам в Одессе и Черноморске
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина терроризирует мировой рынок пшеницы
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    Турция объявила Нетаньяху в розыск через Интерпол
    Нашествие опасных испанских слизней зафиксировали сразу в ряде регионов России
    Собянин: В сторону Московского региона за последние сутки летело 340 БПЛА
    Захарова ответила на реплику Каллас о роли рыбы в политике словами «она протухла»
    ООН: Закрытие Ормузского пролива может вызвать мировой гуманитарный кризис
    Макрон призвал не допустить капитуляцию Украины перед Россией
    Глава МИД Литвы Будрис предрек распад Евросоюза без расширения за счет Украины
    15 июля 2026, 03:40 • Новости дня

    Макрон поздравил Испанию и понадеялся на будущие победы сборной Франции

    Макрон направил поздравление Испании с выходом в финал ЧМ

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон после провала национальной сборной в полуфинальном матче поздравил соперников-победителей из Испании и понадеялся на потенциал сборной своей страны.

    «Поздравляем Испанию с выходом на новый этап! Спасибо синим (сборной Франции – прим. ВЗГЛЯД) за то, что самоотверженно защищали наши цвета. Сегодняшнее поражение тяжелое, но эта команда молода и полна потенциала будущих побед»,  – написал он в соцсети Х.

    Напомним, испанцы разгромили французов и стали первыми финалистами мундиаля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, матч Франции и Испании решили начать минутой молчания в память о теракте в Ницце. Нападающий французской сборной Килиан Мбаппе установил исторический рекорд результативности на чемпионатах мира.

    14 июля 2026, 18:08 • Новости дня
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    @ REUTERS/Tom Nicholson

    Tекст: Денис Тельманов

    Граждане Франции выразили массовое возмущение появлением солдат киевского режима на торжественном шествии в честь Дня взятия Бастилии.

    Жители Франции жестко отреагировали на публикацию президента Эммануэля Макрона в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости». Французский лидер разместил видеокадры марша украинских подразделений на главном национальном празднике.

    «Позор – видеть, как французские вооруженные силы маршируют вместе с бандеровцами. Россия – единственный оплот против фашизма и западного упадка», – написал один из комментаторов под постом главы государства. Другие пользователи отметили недопустимость присутствия на Елисейских полях армии, симпатизирующей нацистским коллаборационистам.

    Некоторые юзеры посоветовали Макрону обратиться за медицинской помощью из-за его гордости за подобное мероприятие. Ранее лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо также называл позором участие украинских военных в торжествах 14 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал приглашение Владимира Зеленского на саммит G7 пощечиной для Франции. В начале июля политик выразил недоумение планами немецкого руководства по выделению Киеву 70 миллиардов евро.

    В прошлом году он раскритиковал подготовку украинской бригады на средства французских налогоплательщиков.

    Комментарии (5)
    14 июля 2026, 19:28 • Новости дня
    Макрон призвал не допустить капитуляцию Украины перед Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией Киева перед Россией.

    «История нашего континента показала, какой ценой обходится капитуляция. Мы не совершим эту ошибку снова», – подчеркнул глава государства в видеообращении, опубликованном на YouTube, передает РИА «Новости».

    Политик назвал недопустимыми любые попытки договориться с Москвой, если это нарушает интересы Киева. Он также высказался за дальнейшее оказание помощи Украине.

    Ранее французский лидер рассказал о планах президента США Дональда Трампа передать украинские территории России.

    Позже Макрон констатировал отказ Вашингтона от нейтралитета по данному конфликту.

    Глава российского МИД Сергей Лавров указал на нервозность подобных заявлений президента Франции о недопустимости капитуляции Киева.

    Комментарии (15)
    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

    Комментарии (0)
    14 июля 2026, 23:55 • Новости дня
    Испанцы разгромили французов и стали первыми финалистами мундиаля
    Испанцы разгромили французов и стали первыми финалистами мундиаля
    @ Tom Weller/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Встреча национальных команд Испании и Франции в Далласе завершилась уверенной победой испанских футболистов.

    Испанцы забили французам два безответных мяча благодаря точным ударам Микеля Оярсабаля и Педро Порро, передает РИА «Новости».

    Счет открыл Оярсабаль, реализовавший пенальти на 22-й минуте после нарушения правил против Ламина Ямаля. Во втором тайме преимущество испанцев закрепил Педро Порро, поразивший ворота соперника на 58-й минуте.

    В середине первого тайма французская команда потеряла защитника Вильяма Салиба из-за травмы.

    При этом наставник французов Дидье Дешам установил абсолютный тренерский рекорд, проведя свой 27-й матч на чемпионатах мира. А нападающий Килиан Мбаппе стал рекордсменом национальной сборной, сыграв на турнире в 21-й раз.

    Испанские футболисты поборются за золотые медали во второй раз в своей истории. Французам предстоит сыграть в матче за третье место.

    Второй финалист определится в среду по итогам противостояния сборных Англии и Аргентины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, матч Франции и Испании решили начать минутой молчания в память о теракте в Ницце. Нападающий французской сборной Килиан Мбаппе установил исторический рекорд результативности на чемпионатах мира.


    Комментарии (7)
    13 июля 2026, 22:11 • Новости дня
    Макрон объявил о вступлении Молдавии в «коалицию желающих»
    Макрон объявил о вступлении Молдавии в «коалицию желающих»
    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    На встрече в Париже к так называемой коалиции желающих для поддержки Киева присоединились Молдавия и Северная Македония, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Молдавия и Северная Македония присоединились к нам», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    В понедельник участники коалиции собрались в Париже для обсуждения дальнейшей поддержки Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон по итогам заседания «коалиции желающих» в Париже объявил о передаче Киеву прав на производство крылатых ракет SCALP, зенитных ракет Aster-30 для комплексов SAMP/T и авиационных бомб AASM Hammer.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны.

    Комментарии (8)
    14 июля 2026, 11:19 • Новости дня
    Франция дала Украине лицензию на производство зенитных ракет Aster 30
    Франция дала Украине лицензию на производство зенитных ракет Aster 30
    @ Press Service Of The President/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французские власти намерены разрешить украинским предприятиям самостоятельную сборку боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов SAMP/T, чтобы компенсировать острую нехватку средств противовоздушной обороны, пишет TWZ.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность передать технологии создания перехватчиков, передает издание TWZ.

    «Сегодня днем президент Зеленский и я согласовали дорожную карту между нашими двумя странами, реализующую то, о чем мы договорились в принципе в ноябре прошлого года относительно нашего двустороннего оборонного сотрудничества», – заявил французский лидер в Париже.

    Соглашение предусматривает выпуск ракет Aster 30, управляемых авиабомб AASM Hammer и крылатых ракет SCALP. Ожидается, что это поможет украинской армии эффективнее противостоять баллистическим угрозам на фоне истощения запасов американских комплексов Patriot.

    До конца этого года Париж планирует начать поставки модернизированных систем SAMP/T NG, а в перспективе передать 16 истребителей Rafale. Одновременно десять западных стран объявили о создании коалиции по интегрированной противоракетной обороне. Ранее украинский лидер жаловался на неспособность перехватывать баллистические цели из-за недостатка боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Киеву прав на производство зенитных ракет Aster-30.

    Девять европейских государств договорились поддержать разработку украинской системы противоракетной обороны.

    Соединенные Штаты предоставят Киеву разрешение на создание зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Комментарии (9)
    12 июля 2026, 19:14 • Новости дня
    Во Франции приостановили работу АЭС из-за жары

    Tекст: Денис Тельманов

    Аномальная жара во Франции привела к остановке трех ядерных реакторов и снижению мощности еще восьми для защиты местных экосистем.

    Французская энергетическая компания EDF временно прекратила эксплуатацию трех ядерных реакторов и сократила выработку энергии на восьми других объектах, передает РИА «Новости».

    Причиной таких мер стали экстремальные погодные условия, установившиеся в стране.

    «В связи с погодными условиями и в целях соблюдения постановлений о выбросах и защиты окружающей среды реакторы №2 на АЭС «Гольфеш» на берегу Гаронны, №3 на АЭС «Бюже» на берегу Роны и №2 на АЭС «Шо» на берегу Мезы остановлены», – говорится в заявлении компании.

    Снижение мощности затронуло станции «Сент-Альбан», «Блайе», «Бюже», «Шо» и «Трикастен».

    Экологическое законодательство Франции требует от энергетиков уменьшать нагрузку на АЭС при превышении температуры воды в реках допустимых значений. Это необходимо для сохранения речной флоры и фауны.

    Из-за сильного зноя вода нагрелась до критических показателей, что потребовало оперативного вмешательства.

    Европу продолжают испытывать на прочность высокие температуры. В конце июня метеорологическая служба Франции зафиксировала рекорд: наивысший уровень погодной опасности был объявлен в 72 из 96 департаментов.

    Воздух прогревался до 40 градусов, а в некоторых районах столбики термометров поднимались еще выше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, девятого июля компания EDF остановила работу реактора АЭС «Гольфеш» из-за сильного нагрева реки Гаронна.

    В конце июня экстремальные погодные условия уже приводили к отключению энергоблоков данного объекта.

    Аномальная жара спровоцировала резкий скачок смертности среди пожилых людей во Франции.

    Комментарии (0)
    13 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    Макрон заявил о передаче Киеву лицензий на производство ракет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский лидер Эммануэль Макрон по итогам заседания «Коалиции желающих» в Париже объявил о передаче Киеву прав на выпуск вооружений.

    Речь идет о производстве крылатых ракет SCALP, зенитных ракет Aster-30 для комплексов SAMP/T и авиационных бомб AASM Hammer, передает «Фонтанка».

    Кроме того, президент Франции анонсировал будущие поставки боевой авиации. Ожидается, что украинская армия получит истребители Rafale в 2028-2029 годах.

    «Эти решения стали продолжением договоренностей, которых стороны достигли 17 ноября 2025 года», – отметил глава государства.

    Осенью прошлого года лидеры двух стран подписали соглашение о военной помощи.

    Глава киевского режима сообщил о планах закупить сотню французских истребителей Rafale.

    Ранее летом прошлого года стороны договорились об усилении украинской противовоздушной обороны ракетами для систем SAMP/T.

    Комментарии (0)
    13 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    Глава МИД Испании осудил слова экс-премьера о французской сборной

    Глава МИД Испании Альбарес осудил слова экс-премьера Рахоя о французской сборной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес подверг критике слова бывшего премьера страны Мариано Рахоя о сборной Франции по футболу.

    Дипломат назвал расизм и ксенофобию «болезнями души», передает РИА «Новости».

    Ранее Рахой в колонке издания Debate заявил, что французская команда демонстрирует высокий уровень игры, но «без французов». Правительство Франции сочло это высказывание расистским.

    «Расизм и ксенофобия – это тяжелые болезни, болезни души, и у них всегда есть два симптома: глупость и ненависть. Именно эта смесь ведет к расизму. В Испании нет ни того, ни другого, и мы не позволим, и я как министр иностранных дел не позволю, чтобы кто-либо внес этот яд в нашу страну», – подчеркнул Альбарес.

    Министр также потребовал от лидера оппозиционной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо публично осудить слова Рахоя. Кроме того, он настаивает на удалении статьи и публикации опровержения изданием Debate. Отмечается, что Испания и Франция сыграют в полуфинале чемпионата мира во вторник.

    Напомним, власти Франции задействуют 70 тыс. силовиков для охраны порядка в день полуфинального матча между испанцами и французами.

    Ранее французские политики резко осудили расистские высказывания парагвайского сенатора в адрес нападающего сборной Килиана Мбаппе.

    На пути к полуфиналу испанская национальная команда одержала победу над сборной Португалии со счетом 1:0.

    Комментарии (0)
    12 июля 2026, 15:54 • Новости дня
    МВД Франции сообщило о мобилизации 70 тыс. силовиков 14 июля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Франции задействуют 70 тыс. полицейских и жандармов для охраны порядка на улицах французских городов 14 июля, когда в США пройдет полуфинальный матч чемпионата мира по футболу сборной Франции против сборной Испании, сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес в эфире телеканала BFMTV.

    Правоохранительные органы Пятой республики готовятся к усиленному режиму несения службы 14 июля, передает ТАСС. В этот день пройдут торжества по случаю Национального праздника и трансляция матча между сборными Франции и Испании. «14 июля по всей территории страны будет задействовано 70 тыс. жандармов и полицейских. И днем, и вечером, на все это время», – заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес.

    Министр отметил, что около пяти тысяч силовиков будут патрулировать улицы Парижа. Власти ожидают возможных волнений после окончания спортивного события, поэтому местным администрациям передали строгие инструкции по пресечению агрессии болельщиков. Полиция гарантированно вмешается при любых попытках вандализма или нападений.

    Ранее подобные меры принимались перед четвертьфинальной игрой с Марокко, где задержали 89 человек, а один инцидент закончился гибелью девушки. Кроме угрозы вечерних хулиганств, ведомство опасается последствий сильной жары и чрезмерного употребления алкоголя. Чтобы снизить нагрузку на медиков и избежать пожаров, префектам рекомендовали отменить часть мероприятий на открытом воздухе.

    Организаторы культурных событий в индивидуальном порядке отказываются от проведения фейерверков из-за риска возгораний. Из-за аномальных температур также было решено сократить на 30 километров один из этапов велогонки Tour de France.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Франции обыграла команду Марокко в четвертьфинале чемпионата мира по футболу.

    Во время ночных уличных торжеств после этого матча погибла семнадцатилетняя болельщица.

    Месяцем ранее правоохранители задержали более 890 человек из-за масштабных беспорядков после триумфа клуба «Пари Сен-Жермен».

    Комментарии (0)
    13 июля 2026, 21:24 • Новости дня
    Матч Франции и Испании решили начать минутой молчания в память о теракте в Ницце

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Полуфинальная игра мирового первенства по футболу между Францией и Испанией начнется с дани памяти погибшим 10 лет назад во время трагических событий в Ницце, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Перед матчем Франция – Испания пройдёт минута молчания в память о жертвах теракта в Ницце, совершенного 14 июля 2016 года. Спасибо президенту ФИФА за то, что он откликнулся на просьбу Франции и всех французов», – заявил Макрон, передает RT.

    Встреча двух европейских команд состоится 14 июля в американском Далласе. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французские власти решили задействовать 70 тыс. силовиков для охраны порядка в день полуфинала в США.

    Накануне игры глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес раскритиковал расистские высказывания бывшего испанского премьера о французской сборной.

    Нападающий французской команды Килиан Мбаппе в ходе текущего турнира установил исторический рекорд результативности на чемпионатах мира.

    Теракт в Ницце случился 14 июля 2016 года, на День взятия Бастилии. Тогда грузовой автомобиль въехал в толпу людей.

    Комментарии (2)
    15 июля 2026, 05:25 • Новости дня
    Зеленский на параде в Париже оторвал крышку от бутылки вопреки правилам ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Владимир Зеленский во время военного парада во французской столице нарушил новые экологические правила Евросоюза, оторвав пластиковую крышку от бутылки с водой.

    Видео с главой киевского режима, который полностью откручивает и убирает крышку от бутылки с водой, быстро стало вирусным, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел во время традиционного парада по случаю Дня взятия Бастилии в Париже. В торжественном марше по Елисейским Полям приняли участие около 6,7 тыс. военных, что стало рекордом для этого мероприятия.

    Вместе с французскими солдатами в параде участвовали 500 военнослужащих из стран «коалиции желающих», включая 25 украинцев. Зеленский прибыл во Францию для участия во встрече этой коалиции вместе с другими европейскими лидерами.

    Директива ЕС (SUPD), вступившая в силу 3 июля 2024 года, обязывает сохранять пластиковые крышки прикрепленными к бутылкам объемом до трех литров. Во Франции за нарушение этих экологических норм физическим лицам грозит административный штраф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане Франции возмутились участием украинских военных в торжественном шествии. Прибытие Владимира Зеленского на парижский саммит сопровождалось падением большой вывески. Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал проведение совместных военных учений «коалиции желающих».

    Комментарии (0)
    12 июля 2026, 15:46 • Новости дня
    В пригороде Парижа предотвратили вооруженное нападение на евреев

    Полиция эвакуировала жителей Сарселя из-за угрозы нападения на еврейскую общину

    Tекст: Денис Тельманов

    Французские спецслужбы обнаружили подозрительный автомобиль с оружием около ресторана и кинотеатра, что потребовало срочного вывода людей из опасной зоны.

    Инцидент произошел в субботу вечером в парижском пригороде Сарселе, передает РИА «Новости».

    Местная контрразведка выявила подозрительную машину, припаркованную рядом с местами массового скопления людей. Внутри салона оперативники нашли винтовку и пистолет.

    «В Сарселе 300 человек были эвакуированы из-за угрозы нападения на еврейское сообщество», – говорится в сообщени.

    Сейчас правоохранительные органы ведут активное расследование случившегося. Национальная антитеррористическая прокуратура пока не подтвердила свое участие в этом деле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года злоумышленник атаковал представителей еврейской общины в Лондоне.

    В апреле британская полиция задержала десятки подозреваемых после серии поджогов синагог.

    В августе 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон пообещал найти виновников поджога автомобилей перед синагогой в коммуне Ла-Гранд-Мотт.

    Комментарии (0)
    14 июля 2026, 02:23 • Новости дня
    Вучич заявил о серьезном вооружении Украины европейскими странами

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны «серьезно вооружают» Украину, заявил президент Сербии Александр Вучич.

    Вучич отметил, что речь идет о контрактах по истребителям Rafale, системам ПВО Freya, ракетам Aster и ЗРК SAMP/T, передает ТАСС.

    «В любом случае, украинцы серьезно вооружаются. Европа серьезно вооружает их», – подчеркнул Вучич.

    Сербский лидер находится в Париже по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Он принял участие во встрече лидеров стран Евросоюза, НАТО и так называемой коалиции желающих в Елисейском дворце.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон на пресс-конференции в Париже заявил о покупке Украиной 16 истребителей Rafale и поставке их в 2028–2029 годах.

    Французский лидер объявил о передаче Киеву лицензий на производство ракет SCALP, зенитных ракет Aster-30 для комплексов SAMP/T и авиабомб AASM Hammer.

    Еврокомиссия сообщила о совместной с Киевом работе над производством ракет-перехватчиков и других стратегических систем ПВО в рамках программы SAFE.

    Комментарии (0)
    14 июля 2026, 21:52 • Новости дня
    FairSquare обвинила Инфантино в уступках политическому давлению США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Некоммерческая организация FairSquare направила официальную претензию в Международный олимпийский комитет из-за отмены дисквалификации нападающего американской сборной Фоларина Балогана, структура пожаловалась на президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

    Правозащитники подозревают президента Инфантино в нарушении принципов независимости, передает ТАСС со ссылкой на портал City AM. Поводом для разбирательства стало решение спортивного функционера в пользу игрока национальной команды США.

    В документе на десять страниц указано на внешнее вмешательство в работу ассоциации. «Имеются веские доказательства того, что решение было принято под политическим давлением, оказанным президентом США [Дональдом Трампом] на Инфантино», – гласит текст обращения.

    Авторы жалобы подчеркивают несоблюдение клятвы, произнесенной главой ФИФА в 2020 году в Лозанне. Тогда руководитель публично обещал действовать без оглядки на любые коммерческие или политические интересы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп лично обратился к Инфантино с просьбой об отмене дисквалификации Фоларина Балогана. Позже американский лидер опроверг факт давления на руководителя ФИФА.

    Глава дисциплинарного комитета ФИФА Мохаммад Аль-Камали единолично приостановил действие наказания американского нападающего.

    Комментарии (0)
    13 июля 2026, 09:44 • Новости дня
    The Times: Глава дисциплинарного комитета ФИФА лично отсрочил наказание Балогана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дисциплинарного комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Мохаммад Аль-Камали из ОАЭ единолично вынес вердикт о приостановке автоматической дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогана за красную карточку на чемпионате мира, сообщает The Times.

    Председатель дисциплинарного органа ФИФА Мохаммад Аль-Камали принял решение о приостановке автоматической дисквалификации американского форварда без участия остальных 17 членов комитета, передает РИА «Новости». Фоларин Балоган получил красную карточку во время матча против команды Боснии и Герцеговины.

    Игрок должен был пропустить встречу с бельгийцами, однако отсрочка наказания с испытательным сроком на один год позволила ему выйти на поле.

    Президент США Дональд Трамп признался, что обращался в федерацию после удаления спортсмена. «Огромная несправедливость исправлена», – заявил американский лидер, поблагодарив организацию.

    Королевская бельгийская футбольная ассоциация попыталась оспорить этот вердикт, но жалобу отклонили из-за отсутствия у заявителя статуса стороны разбирательства. В качестве наказания ФИФА оштрафовала нападающего на 40 тыс. долларов. В итоге сборная США проиграла команде Бельгии со счетом 1:4 и покинула турнир.

    После матча бельгийская сторона потребовала пересмотреть регламенты федерации. В Союзе европейских футбольных ассоциаций отметили, что действия ФИФА перешли все границы дозволенного. Текущий чемпионат мира впервые проходит с участием 48 сборных на территории трех государств, соревнования завершатся 19 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о ежедневных телефонных разговорах с Дональдом Трампом.

    Сам Фоларин Балоган отверг свою причастность к процессу приостановки дисквалификации.

    В итоге сборная Бельгии разгромила американскую команду со счетом 4:1.

    Комментарии (0)
    Главное
    Минобороны сообщило о новом ударе по сухогрузам в Одессе
    Роскосмос и НАСА договорились продлить работу МКС
    Испанцы разгромили французов и стали первыми финалистами мундиаля
    В ФРГ призвали сделать Калининград «дорогостоящей стратегической уязвимостью»
    На сайте МОК восстановили раздел о России
    Госкорпорации могут стать драйверами роста российской глубинки
    Газманов раскрыл пророческий смысл песни «Офицеры»