WSJ узнала, чем и кому грозят санкции покойного Грэма против России

WSJ: Санкции покойного Грэма против России грозят Индии и КНР

Tекст: Катерина Туманова

Новый законопроект, который отстаивал покойный сенатор Линдси Грэм, предоставит президенту США Дональду Трампу полномочия по введению тарифов для ключевых импортеров российских энергоносителей, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Грэм через законопроект предоставит президенту Трампу новые полномочия по введению тарифов для крупнейших импортеров российских энергоносителей. Эта мера, которая, как ожидалось, будет представлена Конгрессу на этой неделе, будет нацелена на пятерку крупнейших покупателей российской нефти и газа, в первую очередь на Китай и Индию», – сказано в статье.

Согласно проекту закона Трамп может ввести пошлины в размере до 100% на отдельные страны и частных лиц, содействующих продажам российских энергоносителей, заявил сенатор Ричард Блюменталь, который разработал законопроект вместе с Грэмом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенат США намерен в память о Грэме ужесточить санкции против России. Трамп ранее сообщал об обсуждении законопроекта покойного сенатора Грэма об антироссийских санкциях.