Экипаж «Союз МС-29» успешно перешел на МКС

Экипаж «Союз МС-29» перешел на МКС

Tекст: Катерина Туманова

«Как с первого раза радость, самочувствие вполне адекватное ситуации. В моем случае это второй раз, и как-то по-другому воспринимает тело, чем в первый раз», – поделилась Анна Кикина с борта МКС.

Ее коллега Петр Дубров добавил, что есть ощущение возвращения к чему-то привычному, в чем уже бывал долговое время, работал, проводил время с коллегами.

«Когда взлетаешь, действительно кажется, что на Земле была этакая командировка, а сейчас вернулся как будто бы домой», – признался он.

На орбитальной станции экипаж «Союз МС-29» встречали российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американские астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Кристофер Уильямс, представитель Европейского космического агентства Софи Адено.

Экипаж «Союза» Дубров, Кикина и Менон проведет на орбите 261 сутки, выполнит 38 экспериментов, проведет два выхода в открытый космос.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Союз-2.1а» с кораблем стартовала во вторник с космодрома Байконур. Спустя несколько часов «Союз МС-29» успешно пристыковался к МКС. Космонавт Кикина показала трогательный рисунок перед отправкой на МКС.