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    14 июля 2026, 23:25 • Новости дня

    Военные США подтвердили дополнительные удары по Ирану

    CENTCOM: США начали наносить дополнительные удары по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США подтвердило серию дополнительных ударов по Ирану для ослабления иранских возможностей, о чем сообщено в аккаунте ведомства в соцсети Х.

    «Сегодня в 15.00 по восточному времени силы Центрального командования США начали наносить дополнительные удары по Ирану, чтобы продолжить ослабление иранских возможностей, используемых для нападения на коммерческое судоходство в Ормузском проливе», – сказано в сообщении соцсети Х.

    В CENTCOM уточнили, что удары наносятся по мере того, как американские войска готовятся возобновить морскую блокаду иранских портов и прибрежных районов.

    «Блокада вступает в силу в 16:00 по восточному времени», – добавили там.

    Ранее в этот день СМИ сообщали, что США начали новую серию ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США заявил о прекращении перемирия между Вашингтоном и Тегераном. В ночь на 14 июля CENTCOM объявило о третьей подряд ночи ударов по Ирану. Иранский Press TV сообщает об ударах Ирана по судну США и американским объектам в Кувейте.



    14 июля 2026, 18:08 • Новости дня
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    @ REUTERS/Tom Nicholson

    Tекст: Денис Тельманов

    Граждане Франции выразили массовое возмущение появлением солдат киевского режима на торжественном шествии в честь Дня взятия Бастилии.

    Жители Франции жестко отреагировали на публикацию президента Эммануэля Макрона в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости». Французский лидер разместил видеокадры марша украинских подразделений на главном национальном празднике.

    «Позор – видеть, как французские вооруженные силы маршируют вместе с бандеровцами. Россия – единственный оплот против фашизма и западного упадка», – написал один из комментаторов под постом главы государства. Другие пользователи отметили недопустимость присутствия на Елисейских полях армии, симпатизирующей нацистским коллаборационистам.

    Некоторые юзеры посоветовали Макрону обратиться за медицинской помощью из-за его гордости за подобное мероприятие. Ранее лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо также называл позором участие украинских военных в торжествах 14 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал приглашение Владимира Зеленского на саммит G7 пощечиной для Франции. В начале июля политик выразил недоумение планами немецкого руководства по выделению Киеву 70 миллиардов евро.

    В прошлом году он раскритиковал подготовку украинской бригады на средства французских налогоплательщиков.

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    14 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Лавров заявил о нарушении США меморандума с Ираном

    Лавров назвал удары США по Ирану нарушением подписанного меморандума

    Лавров заявил о нарушении США меморандума с Ираном
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Действия американских военных против Ирана расцениваются как нарушение подписанного ранее меморандума и препятствуют мирному урегулированию.

    Россия расценивает американские обстрелы иранской территории как нарушение договоренностей между США и Ираном, что блокирует возможность урегулирования кризиса, передает РИА «Новости».

    «Мы рассматриваем как нарушение меморандума. Здесь даже много комментировать не приходится, это печально. Потому что страдают и гражданская инфраструктура в Иране, и гражданская инфраструктура в странах арабских Совета сотрудничества арабских государств залива. И самое главное, это не ведет к урегулированию, а закрывает ту дверь, которую, казалось, приоткрыл упомянутый меморандум», – сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Договор, направленный на завершение конфликта, начавшегося 28 февраля, был подписан сторонами в ночь на 18 июня. Однако 8 июля американская сторона возобновила удары.

    По заявлению президента США, действия якобы стали ответом на предполагаемую активность Ирана против торговых судов в Ормузском проливе. В ответ иранские вооруженные силы атаковали американские военные базы в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

    Внешнеполитическое ведомство Ирана охарактеризовало действия США как серьезное нарушение соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум для прекращения войны с Ираном. Позже американский лидер объявил о недействительности режима прекращения огня.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства оценил статус данного соглашения как кризисный.

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    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    14 июля 2026, 18:30 • Новости дня
    Турция объявила Нетаньяху в розыск через Интерпол
    Турция объявила Нетаньяху в розыск через Интерпол
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля объявлен в международный розыск по делу о задержании флотилии с гуманитарной помощью для сектора Газа.

    Стамбульский суд объявил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск через Интерпол как особо опасного преступника, передает РИА «Новости». Решение принято в рамках рассмотрения иска о задержании Глобальной флотилии «Сумуд».

    «Коллегия судей, рассматривающих в 11-м суде Стамбула по уголовным делам иск касательно задержания Глобальной флотилии «Сумуд», вынесла решение объявить обвиняемого Нетаньяху в розыск через «красный» бюллетень», – сообщает турецкая газета Sabah.

    В ноябре 2025 года генпрокуратура Стамбула уже выдавала ордер на арест Нетаньяху и израильских чиновников по обвинению в геноциде в секторе Газа.

    Расследование началось после задержания активистов флотилии, пытавшихся доставить гуманитарную помощь палестинцам. МИД Турции назвал действия израильских ВМС «актом пиратства», нарушающим международное право.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года прокуратура Стамбула выдала ордер на арест израильского премьера. Весной турецкое ведомство потребовало для политика пожизненного заключения из-за перехвата флотилии «Сумуд».

    В конце июня МИД Турции обвинил Тель-Авив в сокрытии преступлений против палестинцев.

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    14 июля 2026, 15:35 • Новости дня
    Российские дроны поразили два сухогруза под Одессой

    Минобороны: Ударные БПЛА поразили два сухогруза на переходе в Одессу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские ударные беспилотники атаковали два грузовых судна во время их перехода из Черноморска в порт Одессы, сообщили в министерстве обороны.

    Вооруженные силы России нанесли удар по двум сухогрузам в акватории Черного моря. Это случилось во время следования судов по маршруту из порта Черноморск в Одессу, заявили в Министерстве обороны России..

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса», – отметили в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали танкер на переходе из Черноморска в Одессу. Днем ранее армия России поразила плавучий док для подводных беспилотников в Черноморске. До этого ночной удар уничтожил доставлявшие военные грузы морские суда в портах региона.

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    14 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Российские военные поразили логистические объекты ВСУ в порту Южный Одесской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области высокоточным оружием успешно поражены логистические объекты, а также техника с военными грузами и топливом для украинских войск.

    Военнослужащие на протяжении всего дня продолжали атаковать объекты портовой инфраструктуры и суда, работающие в интересах украинской армии, сообщает Минобороны РФ в саоем канале в Max. Основной целью стал государственный морской торговый порт Южный, расположенный в Одесской области.

    В Министерстве обороны России подтвердили успешное выполнение боевой задачи. «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в военном ведомстве.

    В результате атаки высокоточным оружием воздушного базирования серьезный урон понес логистический центр транспортной компании «Мигтранс». Военные уничтожили 12 грузовых автомобилей и один бензовоз, которые использовались для доставки горюче-смазочных материалов и грузов военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили плавучий док для подводных дронов в порту Черноморска.

    Днем ранее армия России нанесла удары по местам хранения военных грузов в Одессе. В ночь на субботу Вооруженные силы уничтожили резервуары с горючим в логистических узлах Южный и Измаил.

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    14 июля 2026, 10:50 • Новости дня
    США впервые применили морские дроны для ударов по Ирану

    TWZ: США впервые применили морские дроны для ударов по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Соединенных Штатов в ходе удара по объектам в иранском городе Бендер-Аббас задействовали новейшие надводные аппараты для уничтожения подводной лодки, пишут американские СМИ.

    Центральное командование ВС США подтвердило использование беспилотных катеров в боевых условиях, пишет The War Zone.

    Атака проводилась 12 июля, она была направлена на иранские военные объекты, включая крупный ремонтный комплекс для кораблей.

    «Вчера, используя несколько ударных надводных дронов одностороннего действия, силы CENTCOM успешно поразили подводную лодку и пункт технического обслуживания кораблей в Иране», – заявили представители командования.

    Три аппарата Corsair атаковали порт на военно-морской базе, что существенно снизило наступательные возможности Тегерана.

    Президент США сообщил о намерении взять под контроль Ормузский пролив и возобновить морскую блокаду иранских портов. По его словам, Вашингтон планирует взимать плату в размере 20% со всех грузов для обеспечения безопасности в этом нестабильном регионе.

    Блокада морского сообщения официально возобновляется 14 июля. Военные США будут перенаправлять суда и контролировать трафик в Оманском заливе, продолжая масштабное давление на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные поразили ракетные комплексы и малые суда Ирана в районе Ормузского пролива. Трамп объявлял об окончании режима прекращения огня с Тегераном.

    Месяцем ранее морской беспилотник Corsair использовался для эвакуации экипажа сбитого американского вертолета в Оманском заливе.

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    14 июля 2026, 05:24 • Новости дня
    Иран ударил по центру спутниковой связи США в Бахрейне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные ударили по центру спутниковой связи Соединенных Штатов в Бахрейне, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

    Удар наносился по базе Джуффейр, поражены склады оружия, центр спутниковой связи и жилое здание сил США, указали в КСИР, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    До этого американские военные сообщали, что третью ночь подряд проводят удары по иранской территории.

    Также США решили перекрыть доступ к морским гаваням Ирана, оставив Ормузский пролив открытым для других государств.

    На прошлой неделе Тегеран объявлял об ответной военной операции против американских баз в Кувейте и Бахрейне.

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    14 июля 2026, 21:42 • Новости дня
    США начали новую серию ударов по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская авиация приступила к массированным бомбардировкам иранской территории, сообщил неназванный американский чиновник.

    Американские вооруженные силы на протяжении нескольких часов осуществляют атаки на иранские объекты, сказал собеседник ABC News, передает РИА «Новости».

    В прошлую ночь Центральное командование вооруженных сил США объявляло о третьей подряд ночи атак по иранской территории.

    Иранские военные в ответ поразили беспилотниками американскую авиабазу в Иордании. Президент США Дональд Трамп ранее заявил о прекращении перемирия между Вашингтоном и Тегераном.

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    14 июля 2026, 20:11 • Новости дня
    Пользователи Reddit нашли сделанные ИИ ошибки в логотипе аэропорта имени Трампа
    Пользователи Reddit нашли сделанные ИИ ошибки в логотипе аэропорта имени Трампа
    @ SOPA Images/Sipa USA/ТАСС

    Пользователи Reddit обнаружили многочисленные ошибки в новом логотипе международного аэропорта имени Дональда Трампа во Флориде и предположили, что изображение могло быть создано с помощью искусственного интеллекта. Пост с этим обсуждением быстро завирусился.

    Речь идет о международном аэропорте Палм-Бич во Флориде, который получил новое название – Международный аэропорт имени президента Дональда Дж. Трампа. Соответствующий закон ранее подписал губернатор штата Рон Десантис. Новый логотип, представленный Эриком Трампом в мае, выполнен в золотом цвете и напоминает переработанный вариант Большой печати США. Однако пользователи Сети обратили внимание, что изображение содержит множество несоответствий с официальным государственным символом.

    Один из популярных постов на Reddit получил название: «Все ресурсы мира, а логотип аэропорта Трампа оказался созданным искусственным интеллектом». Автор публикации выразил возмущение тем, что для такого знакового объекта могло использоваться изображение, созданное нейросетью.

    Пользователи подробно разобрали ошибки в эмблеме. Они указали, что орел изображен с деформированными лапами, крылья имеют разное количество перьев, а щит на груди содержит 11 полос вместо 13, как предусмотрено в оригинальной Большой печати США.

    Также участники обсуждения заметили неправильное использование символов. На настоящей печати орел держит в одной лапе оливковую ветвь, которая символизирует стремление к миру, а в другой – пучок стрел. Кроме того, в государственной эмблеме присутствуют 13 стрел, 13 ягод и 13 листьев, отражающих число первых американских колоний.

    «Оливковая ветвь находится именно в правой лапе, что указывает на предпочтение мира, а голова орла повернута в эту сторону», – написал один из пользователей Reddit, перечисляя отличия от официального символа.

    Другой участник обсуждения отметил: «В левой лапе должны быть стрелы. 13 стрел, 13 ягод, 13 листьев. 13 полос на щите. В этой печати полно символизма. Нет никакого оправдания тому, что ее сделали неправильно».

    Представители аэропорта не стали подтверждать информацию о том, был ли логотип создан с помощью искусственного интеллекта. В департаменте аэропортов округа Палм-Бич заявили: «Логотип был предоставлен аэропорту. У нас нет информации о том, как он был создан».

    После появления нового изображения в Сети пользователи продолжили обсуждать его качество и соответствие исторической символике США. Критики считают, что подобные ошибки могли возникнуть из-за использования генеративных технологий без последующей проверки специалистами.

    Новый логотип уже размещен на территории аэропорта – крупные изображения появились у главного въезда в Уэст-Палм-Бич, а также внутри здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международный аэропорт Палм-Бич официально получил имя действующего президента США. В начале июля политик поделился сгенерированным нейросетью видеороликом в образе врача. Осенью прошлого года американский лидер опубликовал дипфейк со сбросом коричневой жидкости на протестующих.

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    14 июля 2026, 19:07 • Новости дня
    Заградотряд ВСУ расстрелял насильно мобилизованного священника УПЦ

    Солдаты ВСУ убили принудительно мобилизованного иеродиакона УПЦ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские заградительные отряды расстреляли иеродиакона Нифонта, которого ранее принудительно мобилизовали из монастыря канонической церкви.

    Священнослужитель канонической Украинской православной церкви был убит украинскими военными после попытки избежать участия в боевых действиях. Трагедия произошла с насельником Свитязского Петропавловского мужского монастыря.

    В российских силовых структурах сообщили, что иеродиакон Нифонт (Шендяпин) был насильно призван в ряды украинской армии. «После принудительной мобилизации священник попытался избежать участия в боевых действиях и был убит одним из заградительных отрядов ВСУ», – рассказал РИА «Новости» собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на западе Украины сотрудники военкомата насильно увезли на полигон настоятеля Покровского храма.

    Всего с начала текущего года территориальные центры комплектования мобилизовали не менее 21 священнослужителя канонической церкви. В частности, весной в Одессе военкомы похитили из такси архимандрита Руфина.

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    14 июля 2026, 08:45 • Новости дня
    Посол Ирана заявил об отчаянии лидеров США и Израиля

    Посол Ирана Джалали заявил об отчаянии лидеров США и Израиля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поведение лидеров США и Израиля указывает на их отчаяние, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

    Поведение Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху свидетельствует о глубоком кризисе, передает РИА «Новости».

    Иранский дипломат Казем Джалали уверен, что текущая ситуация является предвестником глобальных трансформаций в регионе.

    «Анализ поведенческих моделей Дональда Трампа и Биньямина Нетаньяху в регионе Западной Азии указывает на своего рода структурное отчаяние накануне крупных геополитических перемен», – подчеркнул посол. Рост числа жертв и организованные убийства говорят не о превосходстве, а о стратегическом тупике двух государств в противостоянии с Тегераном.

    Бездействие мировых институтов разрушает легитимность привычного порядка, открывая путь для новых коалиций. Напомним, 8 июля американские военные нанесли серию ударов по иранским объектам. Вашингтон объяснил это реакцией на операции против коммерческих судов в Ормузском проливе.

    В ответ вооруженные силы исламской республики атаковали американские базы в Бахрейне, Кувейте и Иордании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил об окончании перемирия с Тегераном.

    Иранские власти предостерегли Вашингтон от любых провокаций в Ормузском проливе. г

    Ранее американский лидер призвал премьер-министра Израиля избегать полномасштабной войны.

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    14 июля 2026, 08:00 • Новости дня
    Секрет пороха помешал немецким инженерам скопировать советскую «Катюшу»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия, даже если бы к ней в руки попала боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша», не смогла бы ее воссоздать из-за секретного пороха, рассказал историк-архивист, биограф одного из создателей установки Георгия Лангемака Александр Глушко.

    Секретность боеприпасов не позволила бы противнику воспроизвести установку даже при захвате исправного образца, передает ТАСС. Историк-архивист Александр Глушко отметил, что немецкое командование безуспешно стремилось разобраться в устройстве советских снарядов. «Даже если бы установка попала в руки немцев, они все равно не смогли бы ее повторить. Главная тайна заключалась в порохе. Его рецептуру воспроизвести было невозможно – именно там был спрятан секрет», – пояснил биограф одного из создателей оружия Георгия Лангемака.

    Ровно 85 лет назад, 14 июля 1941 года, батарея капитана Ивана Флерова впервые применила систему залпового огня под Оршей. Из-за строжайшей секретности машины тщательно маскировали, а маршруты передвижения знал лишь ограниченный круг лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, появление реактивной системы залпового огня «Катюша» кардинально изменило ход боевых действий Великой Отечественной войны.

    Немецкие солдаты прозвали эту артиллерийскую установку «сталинским органом».

    Современным развитием знаменитой машины стала российская система «Торнадо-С».

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    14 июля 2026, 16:30 • Новости дня
    В ФРГ зафиксировали рекордный рост заявлений об отказе от военной службы

    RND: В Германии резко выросло число отказов от службы в армии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Германии в этом году количество заявлений об отказе от военной службы по соображениям совести значительно выросло на фоне обсуждений возврата призыва.

    Число немцев, не желающих служить в вооруженных силах, резко выросло, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Представительница Федерального ведомства по делам семьи и гражданским обществам Германии подтвердила эту тенденцию.

    «К 30 июня в ведомство поступило 5862 заявления, это значительно больше, чем за весь 2025 год, когда их было 3867, и более чем в два раза больше, чем к концу первого квартала», – сообщает издание. Для сравнения: в 2011 году, когда обязательный призыв был приостановлен, зарегистрировали 4348 таких обращений.

    Новый закон о военной службе допускает возвращение к обязательной повинности при нехватке добровольцев или угрозе безопасности. В этом случае Бундестаг сможет ввести призыв по потребности, а численность армии планируется пополнять в том числе с помощью жребия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп предупредил о возможном возобновлении обязательного призыва.

    Ранее немецкие школьники провели в Берлине массовые демонстрации против милитаризации страны. Однако позже министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о вероятности принудительной отправки солдат бундесвера в литовскую бригаду.

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    14 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    СМИ сообщили о провале плана США по производству снарядов

    Tекст: Денис Тельманов

    В США сорван план по наращиванию выпуска 155-миллиметровых артиллерийских снарядов из-за масштабных поставок боеприпасов украинской стороне.

    Военная промышленность США не справилась с планом по наращиванию производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов из-за поставок вооружений Киеву, передает РИА «Новости».

    Новый завод стоимостью 469 млн долларов, построенный в штате Техас, не выпустил ни одной соответствующей требованиям детали.

    «Соединенные Штаты предоставили более трех миллионов снарядов в рамках президентских пакетов помощи Украине. Таким образом, запасы 155-мм артиллерийских снарядов DoW сократились в общей сложности более чем на 3,6 млн снарядов за последние четыре года», – говорится в докладе военной инспекции Пентагона.

    Американское военное ведомство рассчитывало на увеличение ежемесячного выпуска боеприпасов с 14 тыс. до 100 тыс. единиц. Предприятие в Меските должно было обеспечивать производство 30 тыс. металлических частей снарядов в месяц, однако не произвело ни одной пригодной детали. В результате к марту 2026 года удалось достичь показателя лишь в 36 тыс. снарядов в месяц.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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    14 июля 2026, 05:14 • Новости дня
    Продюсер Мао: Трамп оценил подаренную Путиным шайбу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп с энтузиазмом принял спортивный сувенир от президента России Владимира Путина, переданный ему после ПМЭФ, заявил продюсер Стивен Мао.

    Сувенир доставил председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук – младший, возглавлявший американскую делегацию на ПМЭФ в начале июня, передает ТАСС.

    «Во время этой встречи Родни передал президенту Трампу хоккейную шайбу от Владимира Путина. Президент был чрезвычайно позабавлен и высоко оценил этот жест», – сказал Мао в беседе с агентством.

    Он добавил, что после этого лидеры двух стран более полутора часов беседовали по телефону, обсуждая двусторонние отношения.

    Деятель киноиндустрии выразил надежду на продолжение конструктивной работы и достижение положительных результатов. По его словам, Кук-младший пользуется особым доверием Трампа и способен сыграть важную официальную роль в продвижении мирного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американской делегации на Петербургском международном экономическом форуме Родни Кук заявлял, что посетил в Россию для получения новых знаний.

    В начале июля президенты России и США провели четвертый за год телефонный разговор.

    Также политики созванивались в июне.

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