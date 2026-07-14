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    14 июля 2026, 21:56 • Новости дня

    СМИ сообщили о провале плана США по производству снарядов

    Tекст: Денис Тельманов

    В США сорван план по наращиванию выпуска 155-миллиметровых артиллерийских снарядов из-за масштабных поставок боеприпасов украинской стороне.

    Военная промышленность США не справилась с планом по наращиванию производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов из-за поставок вооружений Киеву, передает РИА «Новости».

    Новый завод стоимостью 469 млн долларов, построенный в штате Техас, не выпустил ни одной соответствующей требованиям детали.

    «Соединенные Штаты предоставили более трех миллионов снарядов в рамках президентских пакетов помощи Украине. Таким образом, запасы 155-мм артиллерийских снарядов DoW сократились в общей сложности более чем на 3,6 млн снарядов за последние четыре года», – говорится в докладе военной инспекции Пентагона.

    Американское военное ведомство рассчитывало на увеличение ежемесячного выпуска боеприпасов с 14 тыс. до 100 тыс. единиц. Предприятие в Меските должно было обеспечивать производство 30 тыс. металлических частей снарядов в месяц, однако не произвело ни одной пригодной детали. В результате к марту 2026 года удалось достичь показателя лишь в 36 тыс. снарядов в месяц.

    Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

    13 июля 2026, 18:37 • Новости дня
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытка противника влиять на умы наших граждан использовалась еще нацистским преступником Йозефом Геббельсом, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума Народного фронта «Все для Победы!» в разговоре с военкором Первого канала Ириной Куксенковой. По его словам, сейчас вражеская пропаганда для этих целей использует новые технологии.

    В ходе беседы с президентом Куксенкова затронула тему ведущейся противником информационной войны, передает ТАСС. «Мы должны быть начеку, мы должны быть собраны, мы должны быть внимательны, чтобы не стать жертвами вот этого влияния, чтобы не стать невольно агентом ЦИПСО, чтобы не разносить вот эту ложь», – сказала военкор.

    По ее словам, противник борется не только за умы наших детей, но и за всех россиян: «Сейчас ведется активная фаза информационной войны. И вот я как человек, который большую часть своей жизни посвятил военной журналистике, вижу механизм этой информационной войны, которую они применяют, – это новые практики, новые методики, которые похожи на то, как ведут себя мошенники, звонящие из кол-центра, когда старушки добровольно относят все свои сбережения и потом не понимают, как они это сделали самостоятельно».

    Куксенкова подчеркнула, что среди пострадавших есть люди с научной степенью, с критическим мышлением, однако они все равно стали жертвами мошенников, не понимая как это произошло. Говоря об информационных атаках, она подчеркнула их серьезную опасность: «Здесь другое. Здесь не наши сбережения, здесь наша страна».

    Владимир Путин ответил, что воздействие на общественное сознание является одним из инструментов информационного противостояния, который развивается вместе с технологиями. «Попытка повлиять на умы – это современное оружие. Такое же, как и современные беспилотники. Это все то же самое. Оно применяется давно», – сказал президент.

    Глава государства подчеркнул, что методы информационного воздействия постоянно совершенствуются. «Геббльс еще говорил – чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Просто все совершенствуется на новом технологическом уровне», – отметил Путин.

    По словам президента, отсутствие профессиональной и своевременной реакции на информационные атаки может привести к серьезным последствиям. «Результат может оказаться для нас очень серьезным, если профессионально и своевременно на это не реагировать, имея таких, как вы. Вам спасибо большое», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин сравнил заявления Евросоюза о российской угрозе с ложью по стандартам Йозефа Геббельса.

    Месяцем позже глава МИД Сергей Лавров назвал министра иностранных дел Германии хорошим учеником этого нацистского пропагандиста.

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    14 июля 2026, 18:08 • Новости дня
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    @ REUTERS/Tom Nicholson

    Tекст: Денис Тельманов

    Граждане Франции выразили массовое возмущение появлением солдат киевского режима на торжественном шествии в честь Дня взятия Бастилии.

    Жители Франции жестко отреагировали на публикацию президента Эммануэля Макрона в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости». Французский лидер разместил видеокадры марша украинских подразделений на главном национальном празднике.

    «Позор – видеть, как французские вооруженные силы маршируют вместе с бандеровцами. Россия – единственный оплот против фашизма и западного упадка», – написал один из комментаторов под постом главы государства. Другие пользователи отметили недопустимость присутствия на Елисейских полях армии, симпатизирующей нацистским коллаборационистам.

    Некоторые юзеры посоветовали Макрону обратиться за медицинской помощью из-за его гордости за подобное мероприятие. Ранее лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо также называл позором участие украинских военных в торжествах 14 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал приглашение Владимира Зеленского на саммит G7 пощечиной для Франции. В начале июля политик выразил недоумение планами немецкого руководства по выделению Киеву 70 миллиардов евро.

    В прошлом году он раскритиковал подготовку украинской бригады на средства французских налогоплательщиков.

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    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    12 июля 2026, 21:03 • Новости дня
    Иранские беспилотники уничтожили американские установки HIMARS в Кувейте

    Tекст: Денис Тельманов

    Элитные подразделения исламской республики нанесли успешный удар дронами по позициям реактивных систем залпового огня США, предотвратив готовящуюся ракетную атаку.

    Корпус стражей исламской революции поразил американские военные объекты на территории Кувейта, передает ТАСС.

    В результате атаки беспилотников были ликвидированы пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и боекомплекты к ним. Отмечается, что ракеты находились в состоянии готовности для массированного удара по Ирану.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило об атаке на 140 целей в исламской республике в ночь на 12 июля. Американская сторона назвала это ответом на инцидент с коммерческим судном в Ормузском проливе.

    В свою очередь Тегеран осуществил ответные ракетные пуски по базам США на Ближнем Востоке.

    Власти Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана отчитались об успешном отражении воздушных нападений со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный Тегеран предостерег Вашингтон от провокационных действий в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп объявил об окончании действия соглашения о прекращении огня. Корпус стражей исламской революции анонсировал ответную военную операцию против американских баз в Кувейте и Бахрейне.

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    12 июля 2026, 05:05 • Новости дня
    Иран стал наносить ответные удары на американские атаки

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран наносит удары по американским целям после того, как США объявили о третьей серии атак на страну, сообщает иранский канал Press TV.

    «Иран нанес серию ударов по американским целям в регионе. В Иордании активированы средства ПВО после сообщений об ответном ударе Ирана по американским целям», – сказано в Telegram-канале Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.

    Корреспондент Axios Равид назвал цели США при ударах по Ирану.


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    14 июля 2026, 15:35 • Новости дня
    Российские дроны поразили два сухогруза под Одессой

    Минобороны: Ударные БПЛА поразили два сухогруза на переходе в Одессу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские ударные беспилотники атаковали два грузовых судна во время их перехода из Черноморска в порт Одессы, сообщили в министерстве обороны.

    Вооруженные силы России нанесли удар по двум сухогрузам в акватории Черного моря. Это случилось во время следования судов по маршруту из порта Черноморск в Одессу, заявили в Министерстве обороны России..

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса», – отметили в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали танкер на переходе из Черноморска в Одессу. Днем ранее армия России поразила плавучий док для подводных беспилотников в Черноморске. До этого ночной удар уничтожил доставлявшие военные грузы морские суда в портах региона.

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    14 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Российские военные поразили логистические объекты ВСУ в порту Южный Одесской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области высокоточным оружием успешно поражены логистические объекты, а также техника с военными грузами и топливом для украинских войск.

    Военнослужащие на протяжении всего дня продолжали атаковать объекты портовой инфраструктуры и суда, работающие в интересах украинской армии, сообщает Минобороны РФ в саоем канале в Max. Основной целью стал государственный морской торговый порт Южный, расположенный в Одесской области.

    В Министерстве обороны России подтвердили успешное выполнение боевой задачи. «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в военном ведомстве.

    В результате атаки высокоточным оружием воздушного базирования серьезный урон понес логистический центр транспортной компании «Мигтранс». Военные уничтожили 12 грузовых автомобилей и один бензовоз, которые использовались для доставки горюче-смазочных материалов и грузов военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили плавучий док для подводных дронов в порту Черноморска.

    Днем ранее армия России нанесла удары по местам хранения военных грузов в Одессе. В ночь на субботу Вооруженные силы уничтожили резервуары с горючим в логистических узлах Южный и Измаил.

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    14 июля 2026, 10:50 • Новости дня
    США впервые применили морские дроны для ударов по Ирану

    TWZ: США впервые применили морские дроны для ударов по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Соединенных Штатов в ходе удара по объектам в иранском городе Бендер-Аббас задействовали новейшие надводные аппараты для уничтожения подводной лодки, пишут американские СМИ.

    Центральное командование ВС США подтвердило использование беспилотных катеров в боевых условиях, пишет The War Zone.

    Атака проводилась 12 июля, она была направлена на иранские военные объекты, включая крупный ремонтный комплекс для кораблей.

    «Вчера, используя несколько ударных надводных дронов одностороннего действия, силы CENTCOM успешно поразили подводную лодку и пункт технического обслуживания кораблей в Иране», – заявили представители командования.

    Три аппарата Corsair атаковали порт на военно-морской базе, что существенно снизило наступательные возможности Тегерана.

    Президент США сообщил о намерении взять под контроль Ормузский пролив и возобновить морскую блокаду иранских портов. По его словам, Вашингтон планирует взимать плату в размере 20% со всех грузов для обеспечения безопасности в этом нестабильном регионе.

    Блокада морского сообщения официально возобновляется 14 июля. Военные США будут перенаправлять суда и контролировать трафик в Оманском заливе, продолжая масштабное давление на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные поразили ракетные комплексы и малые суда Ирана в районе Ормузского пролива. Трамп объявлял об окончании режима прекращения огня с Тегераном.

    Месяцем ранее морской беспилотник Corsair использовался для эвакуации экипажа сбитого американского вертолета в Оманском заливе.

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    12 июля 2026, 04:04 • Новости дня
    Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран

    Хегсет назвал атаки США расплатой Ирана за неправильный выбор

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Военного министерства США Пит Хегсет высказался после начала очередной серии американских атак по Ирану, и упрекнул Иран в неправильном выборе, из-за которого все и происходит.

    «Иран сделал неудачный выбор. Теперь расплачиваются» – написал он в соцсети X.

    Министр Хегсет добавил в свой пост сообщение Центрального командования ВС США о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и продолжают снижать его способность нападать на гражданские и коммерческие суда.

    Чуть ранее перед атаками США КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Ормуз будет открыт только на условиях Ирана. При этом Оман и Тегеран договорились  продолжить переговоры по Ормузу. Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона.

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    12 июля 2026, 07:01 • Новости дня
    США завершили третью серию атак на Иран и поразили около 140 целей

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование СВ США завершило третью серию атак на Иран, порази около 140 целей, о чем говорится в аккаунте ведомства в соцсети Х.

    «СЕНТКОМ завершил третий раунд ударов по Ирану на этой неделе», – сказано в  сообщении американского командования.

    По данным военных США, в ночь на воскресенье они поразили около 140 целей на территории Ирана.

    «Силы США нанесли удары примерно по 140 иранским военным целям посредством высокоточных боеприпасов, – сказано в сообщении.

    Там указано, что среди целей США были места хранения ракет и беспилотников, средства ВМС, склады боеприпасов, коммуникационные средства и береговые пункты наблюдения.

    За три раунда атак США за неделю поразили более 300 целей в Иране, подчеркнули в  СЕНТКОМ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.

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    13 июля 2026, 10:23 • Новости дня
    Польские войска начали маневры у границ России и Белоруссии

    Польские военные начали учения на границах с Россией и Белоруссией

    Tекст: Мария Иванова

    На северо-востоке Польши 13 и 14 июля проходят плановые войсковые тренировки, сопровождающиеся массовым выездом боевой техники на дороги общего пользования.

    Оперативное командование вооруженных сил Польши объявило о проведении учений вблизи границ с Россией и Белоруссией, передают «РИА Новости».

    «13-14 июля на северо-востоке Польши пройдут плановые учения отдельных подразделений вооруженных сил Польши. Цель учений – поддержание оперативной готовности и повышение боевых возможностей», – подчеркнули в ведомстве. Отмечается, что подобные тренировки являются регулярной частью подготовки польских войск.

    Военные предупредили граждан о возможном появлении солдат и техники на дорогах общего пользования. Жителей призвали соблюдать осторожность и воздержаться от публикации в сети фото и видео передвижения войск, чтобы предотвратить использование этих данных в целях разведки или дезинформации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Польши совместно с военными из Литвы и Франции начали тактические маневры вблизи Калининградской области.

    Месяцем ранее власти соседней республики анонсировали военные учения «Огненная буря-26» на востоке страны.

    В прошлом году Варшава решила направить десятки тысяч солдат к российской и белорусской границам.

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    12 июля 2026, 07:40 • Новости дня
    «Северяне» раскрыли легенды ВСУ при маскировке в Черниговской области

    ВС России узнали легенды ВСУ при маскировке в Черниговской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям и узнали, как боевики ВСУ, прикомандированные в Черниговскую область, намерены маскироваться.

    «В Черниговской области в период с 21 по 28 июля будет работать комиссия ГШ ВСУ, которая должна дать оценку готовности региона к размещению личного состава и качеству позиций по рубежу сёл Березна – Сосница – Реутинцы. В качестве легенды-прикрытия противник использует встречи с родственниками пленных и пропавших без вести солдат ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе, где был освобожден Бачевск, стрелковые бои идут в окрестностях Уланово и на подступах к Малой Слободке.

    В Сумском районе штурмовики продвинулись на 19  участках до 600 метров. Стрелковые бои идут в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.

    В Краснопольском районе стрелковые бои продолжаются в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    На Харьковском направлении «Северяне» продвинулись за сутки до 400 метров. В ходе наступления штурмовики взяли в плен двоих солдат ВСУ.

    На Волчанском направлении штурм-подразделения «Севера» продвинулись на 11 участках до 600 метров. Стрелковые бои продолжаются в сёлах Волоховское, Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

    При этом в посёлке Белый Колодезь существенные потери понесли украинские пограничники.

    «В результате нашего комплексного огневого воздействия украинские пограничник (1 пого) бежали с занимаемых позиций в районе Устиновки», – рассказали бойцы.

    Из сводки следует, что за сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях). Двое военнослужащих ВСУ взяты в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский офицер сорвал наступление ВСУ точным ударом артиллерии. ВС России лишили ВСУ транспортного снабжения в Алексеево-Дружковке.

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    14 июля 2026, 19:07 • Новости дня
    Заградотряд ВСУ расстрелял насильно мобилизованного священника УПЦ

    Солдаты ВСУ убили принудительно мобилизованного иеродиакона УПЦ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские заградительные отряды расстреляли иеродиакона Нифонта, которого ранее принудительно мобилизовали из монастыря канонической церкви.

    Священнослужитель канонической Украинской православной церкви был убит украинскими военными после попытки избежать участия в боевых действиях. Трагедия произошла с насельником Свитязского Петропавловского мужского монастыря.

    В российских силовых структурах сообщили, что иеродиакон Нифонт (Шендяпин) был насильно призван в ряды украинской армии. «После принудительной мобилизации священник попытался избежать участия в боевых действиях и был убит одним из заградительных отрядов ВСУ», – рассказал РИА «Новости» собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на западе Украины сотрудники военкомата насильно увезли на полигон настоятеля Покровского храма.

    Всего с начала текущего года территориальные центры комплектования мобилизовали не менее 21 священнослужителя канонической церкви. В частности, весной в Одессе военкомы похитили из такси архимандрита Руфина.

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    12 июля 2026, 19:39 • Новости дня
    США нанесли удары по иранским целям

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские вооруженные силы поразили ракетные комплексы и малые суда Корпуса стражей исламской революции в акватории стратегически важного пролива.

    Соединенные Штаты совершили серию атак на военную инфраструктуру Ирана в зоне Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    Информацию об этом распространил журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на неназванного американского чиновника.

    «Час назад американские военные нанесли несколько ударов по ракетным системам и системам ПВО, а также по малым катерам КСИР в ряде мест в районе Ормузского пролива», – написал журналист в социальной сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США возобновило удары по целям в Иране.

    Официальный Тегеран пообещал решительный ответ на американские провокации в Ормузском проливе.

    Движение танкеров на этом морском маршруте практически остановилось.

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    12 июля 2026, 04:35 • Новости дня
    Корреспондент Axios узнал о целях США при ударах по Ирану

    Корреспондент Axios Равид узнал о целях США при ударах по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе третьей серии атак США по иранским объектам, американские военные ориентировались на пусковые установки зениток и ракетные хранилища, узнал корреспондент Axios Барак Равид.

    «Высокопоставленный американский чиновник: среди целей, подвергающихся атакам, – радары воздушного наблюдения, хранилища ракет и беспилотников, пусковые установки ракет и беспилотников, радары морского наблюдения, пусковые установки зенитных ракет», – написал журналист в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.


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    14 июля 2026, 08:00 • Новости дня
    Секрет пороха помешал немецким инженерам скопировать советскую «Катюшу»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия, даже если бы к ней в руки попала боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша», не смогла бы ее воссоздать из-за секретного пороха, рассказал историк-архивист, биограф одного из создателей установки Георгия Лангемака Александр Глушко.

    Секретность боеприпасов не позволила бы противнику воспроизвести установку даже при захвате исправного образца, передает ТАСС. Историк-архивист Александр Глушко отметил, что немецкое командование безуспешно стремилось разобраться в устройстве советских снарядов. «Даже если бы установка попала в руки немцев, они все равно не смогли бы ее повторить. Главная тайна заключалась в порохе. Его рецептуру воспроизвести было невозможно – именно там был спрятан секрет», – пояснил биограф одного из создателей оружия Георгия Лангемака.

    Ровно 85 лет назад, 14 июля 1941 года, батарея капитана Ивана Флерова впервые применила систему залпового огня под Оршей. Из-за строжайшей секретности машины тщательно маскировали, а маршруты передвижения знал лишь ограниченный круг лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, появление реактивной системы залпового огня «Катюша» кардинально изменило ход боевых действий Великой Отечественной войны.

    Немецкие солдаты прозвали эту артиллерийскую установку «сталинским органом».

    Современным развитием знаменитой машины стала российская система «Торнадо-С».

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