WSJ заявила о желании Пекина получить скидку на газ в проекте «Сила Сибири – 2»

Tекст: Валерия Городецкая

«Китайские чиновники дали понять, что подпишут соглашение о строительстве трубопровода только в том случае, если Россия будет продавать им газ по той же цене, что и Москва на внутреннем рынке», – отмечает WSJ. Якобы такое предложение звучало на переговорах весной этого года.

В начале июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал продолжение переговоров по газопроводу на корпоративном уровне.

О том, что китайская сторона запросила у Москвы близкую к внутрироссийским тарифам стоимость топлива, западные СМИ писали еще в 2024 году.