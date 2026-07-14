Смерч сорвал крыши и перевернул грузовик в Башкирии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Кадры стихийного бедствия в Давлекановском районе республики появились в социальных сетях, пишут СМИРЕН-ТВ. На опубликованных видеозаписях запечатлено, как гигантская воронка стремительно опускается к земле.

По предварительной информации, сильный ветер сорвал крыши с жилых домов и хозяйственных построек. Кроме того, стихия повредила фасады нескольких зданий и перевернула грузовой автомобиль.

В настоящее время данные о возможных пострадавших уточняются. Профильные специалисты продолжают оценивать масштаб последствий обрушившейся непогоды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, тремя днями ранее мощный смерч сорвал крыши с жилых зданий в подмосковном поселке Никольское. В начале июля ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова предупредила об опасности формирования атмосферных воронок на юге России.

В конце июня разрушительный вихрь повредил более 60 кровель и семь автомобилей в уральском городе Кушва.