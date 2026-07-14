Корабль «Союз МС-29» успешно пристыковался к МКС

Tекст: Денис Тельманов

Пилотируемый корабль «Союз МС-29», запущенный с космодрома Байконур, пристыковался к модулю «Причал» российского сегмента МКС, сообщает Роскосмос.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с основным экипажем 75-й экспедиции стартовала в 17:48 по московскому времени. Примерно через девять минут корабль отделился от третьей ступени, после чего полет проходил по сверхкороткой двухвитковой схеме сближения.

В состав экипажа вошли командир Петр Дубров, космонавт Анна Кикина, ставшая первым специальным корреспондентом агентства на станции, и астронавт НАСА Анил Менон. Ожидается, что их миссия на орбите продлится 261 сутки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, государственная комиссия официально разрешила запуск космического аппарата к МКС. Ранее специалисты установили ракету с кораблем «Союз МС-29» на стартовый стол Байконура.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов поблагодарил руководителя НАСА Джареда Айзекмана за визит на космодром для поддержки экипажа.