Горловка осталась без электричества из-за масштабной аварии

Населенный пункт Горловка в ДНР столкнулся с масштабным отключением света, передает ТАСС. О происшествии сообщил глава городской администрации Иван Приходько.
«В связи с аварийной ситуацией Горловка обесточена. В настоящее время принимаются меры по устранению аварии», – написал мэр в своем Telegram-канале. Специалисты уже приступили к ликвидации последствий инцидента для скорейшего восстановления подачи электроэнергии жителям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года из-за просадки напряжения в Горловке остановили ряд котельных. В ноябре прошлого года атака дронов привела к массовому отключению электричества в городе. Месяцем ранее десять мирных жителей пострадали при ударе украинского беспилотника по местной автозаправочной станции.