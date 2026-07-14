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    14 июля 2026, 20:35 • Новости дня

    Трамп заявил о вероятном принятии проекта антироссийских санкций Грэма

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп допустил скорое принятие законопроекта о новых санкциях против России.

    Документ активно продвигал недавно скончавшийся сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает РИА «Новости».

    «Это в честь Линдси. Это его. Он хотел этого больше всего, и есть хорошая вероятность того, что это будет сделано», – сказал Трамп в беседе с журналистами во вторник.

    Ранее американские сенаторы объединились вокруг обновленного пакета антироссийских санкций ради памяти Линдси Грэма. Вашингтон готовится утвердить введение жестких вторичных пошлин для иностранных импортеров российских энергоносителей.

    Сам американский политик скончался после болезни на 72-м году жизни.

    12 июля 2026, 21:08 • Новости дня
    Axios раскрыло предсмертный план сенатора Грэма

    Сенатор Грэм готовил историческое соглашение между Эр-Риядом и Тель-Авивом

    Axios раскрыло предсмертный план сенатора Грэма
    @ Win McNamee/IMAGO/MediaPunch/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Незадолго до внезапной кончины влиятельный американский политик Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) разрабатывал амбициозный план нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля после завершения конфликта с Ираном.

    Американский политик посвятил последние недели жизни подготовке масштабного дипломатического соглашения, передает Axios. Он рассчитывал добиться нормализации связей между Саудовской Аравией и Израилем после ослабления Ирана.

    План предполагал начало интенсивных переговоров осенью, чтобы успеть ратифицировать оборонный договор до января. Сенатор обсуждал эту инициативу с Дональдом Трампом и планировал визит на Ближний Восток. Трамп поддержал идею и призвал лидеров арабских стран к сотрудничеству.

    Главным препятствием оставалось требование Эр-Рияда о создании палестинского государства, которое отвергало израильское правительство. Для утверждения договора в Сенате требовались голоса демократов, что делало уступки по палестинскому вопросу неизбежными.

    В субботу вечером политик обсуждал с Трампом недавнюю поездку на Украину и новые антироссийские санкции. Почувствовав недомогание, он отказался от немедленной медицинской помощи. «Я не могу сейчас умереть. Мне еще нужно разобраться с санкциями против России, решить проблему Ирана и провести израильско-саудовскую нормализацию», – пошутил сенатор за несколько часов до смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм скоропостижно скончался от остановки сердца. В мае президент США Дональд Трамп призвал лидеров арабских стран подписать мирные соглашения с Израилем. Позже израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в международной изоляции из-за несогласия с позицией Вашингтона.

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    12 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Умер американский сенатор Линдси Грэм

    Американский сенатор Линдси Грэм скоропостижно скончался после болезни

    Умер американский сенатор Линдси Грэм
    @ Felix Harhager/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сенатор США Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) скончался после непродолжительной внезапной болезни, сообщает офис сенатора.

    О смерти государственного деятеля сообщили представители его аппарата в социальной сети X, передает РИА «Новости». «Вечером в субботу 11 июля сенатор США Линдси Грэм скончался от непродолжительной и внезапной болезни», – отмечается в официальном заявлении.

    Ранее американский законодатель был официально внесен властями Российской Федерации в перечень террористов и экстремистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росфинмониторинг внес американского политика в перечень террористов и экстремистов.

    В прошлом году сенатор пригрозил Москве сменой санкционных правил.

    Месяцем ранее американская администрация обсуждала с ним формулировки нового законопроекта для расширения ограничений против России.

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    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    13 июля 2026, 23:57 • Новости дня
    Трамп объявил о планах США устроить бомбардировку ядерного объекта в Натанзе
    Трамп объявил о планах США устроить бомбардировку ядерного объекта в Натанзе
    @ Aaron Schwartz/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США собираются нанести новые удары по иранскому ядерному объекту в Натанзе, сообщил американский президент Дональд Трамп.

    В интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту он заявил: «Мы сделаем это. Мы разнесем «Гору Кирка». Передайте иранцам, чтобы они готовились».

    В США объектом у «Горы Кирка» называют предприятием в Натанзе. В американских политических кругах заявляют, что Иран возобновил работы на этом объекте, передает ТАСС.

    Глава Белого дома также заявил, что США намерены ударить по Ирану «этим вечером» и «завтра», добавив, что Тегеран «ни черта не сможет с этим поделать». При этом он допустил, что бомбардировка предприятия в Натанзе может состояться «достаточно скоро».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Трамп подписал меморандум о прекращении войны с Ираном. Позже американский лидер объявил о прекращении перемирия.

    Трамп заявил о планах нанести мощнейшие удары по Ирану.

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    12 июля 2026, 05:05 • Новости дня
    Иран стал наносить ответные удары на американские атаки

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран наносит удары по американским целям после того, как США объявили о третьей серии атак на страну, сообщает иранский канал Press TV.

    «Иран нанес серию ударов по американским целям в регионе. В Иордании активированы средства ПВО после сообщений об ответном ударе Ирана по американским целям», – сказано в Telegram-канале Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.

    Корреспондент Axios Равид назвал цели США при ударах по Ирану.


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    12 июля 2026, 03:20 • Новости дня
    Центральное командование ВС США объявило о третьей волне атак по Ирану

    Центральное командование США объявило о третьей волне атак по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США объявило, что в 19.15 запустило третий на этой неделе раунд ударов по Ирану после того, как силы Корпуса стражей исламской революции «нагло атаковали» контейнеровоз GFS Galaxy, шедший под флагом Кипра транзитом через Ормузский пролив.

    В сообщении командования уточняется, что один гражданский член экипажа GFS Galaxy пропал без вести, и судно не может продолжить рейс из-за пожара на борту и значительного повреждения машинного отделения.

    «Ирану была предоставлена еще одна возможность продемонстрировать приверженность Меморандуму о взаимопонимании после того, как он был привлечен к ответственности за предыдущие нападения на коммерческие суда, но ему снова это не удалось», – сказано в сообщении командования в соцсети Х.

    В ответ на это США налагают штрафы, продолжая снижать способность Ирана нападать на гражданских моряков и коммерческие суда, свободно пересекающие пролив.

    Завершается сообщение фразой: «Удары наносятся по указанию Верховного главнокомандующего», что говорит о приказе президента США Дональда Трампа проводить серию атак на Иран.

    Чуть ранее КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Ормуз будет открыт только на условиях Ирана. При этом Оман и Тегеран  договорились продолжить переговоры по Ормузу. Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона.

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    12 июля 2026, 04:04 • Новости дня
    Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран

    Хегсет назвал атаки США расплатой Ирана за неправильный выбор

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Военного министерства США Пит Хегсет высказался после начала очередной серии американских атак по Ирану, и упрекнул Иран в неправильном выборе, из-за которого все и происходит.

    «Иран сделал неудачный выбор. Теперь расплачиваются» – написал он в соцсети X.

    Министр Хегсет добавил в свой пост сообщение Центрального командования ВС США о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и продолжают снижать его способность нападать на гражданские и коммерческие суда.

    Чуть ранее перед атаками США КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Ормуз будет открыт только на условиях Ирана. При этом Оман и Тегеран договорились  продолжить переговоры по Ормузу. Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона.

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    12 июля 2026, 07:01 • Новости дня
    США завершили третью серию атак на Иран и поразили около 140 целей

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование СВ США завершило третью серию атак на Иран, порази около 140 целей, о чем говорится в аккаунте ведомства в соцсети Х.

    «СЕНТКОМ завершил третий раунд ударов по Ирану на этой неделе», – сказано в  сообщении американского командования.

    По данным военных США, в ночь на воскресенье они поразили около 140 целей на территории Ирана.

    «Силы США нанесли удары примерно по 140 иранским военным целям посредством высокоточных боеприпасов, – сказано в сообщении.

    Там указано, что среди целей США были места хранения ракет и беспилотников, средства ВМС, склады боеприпасов, коммуникационные средства и береговые пункты наблюдения.

    За три раунда атак США за неделю поразили более 300 целей в Иране, подчеркнули в  СЕНТКОМ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.

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    12 июля 2026, 05:35 • Новости дня
    Друг убитого Чарли Кирка представил «нерушимые доказательства» вины убийцы

    Друг убитого Чарли Кирка показал доказательства вины преступника

    Tекст: Катерина Туманова

    Бенни Джонсон назвал новые доказательства против обвиняемого в убийстве Тайлера Робинсона «сенсационной сенсацией» и показал в зале суда штата Юта новое видео с камер видеонаблюдения, которые делают вину Робинсона в убийстве Чарли Кирка очевидной всем.

    В ходе предварительных слушаний прокуратура представила видеоматериалы высокого разрешения, детально фиксирующие момент выстрела в основателя организации Turning Point USA Чарли Кирка.

    Обвинение продемонстрировало запись, на которой обвиняемый Тайлер Робинсон выслеживает жертву на территории кампуса Университета Южной Юты, передает Fox News.

    Близкий друг погибшего Бенни Джонсон прокомментировал новые материалы дела, отметив, что для обвинения они стали сокрушительными и неопровержимыми.

    По словам Джонсона, на кадрах видно, как Робинсон следовал за Кирком, забрался на крышу и занял позицию снайпера, после чего произвел выстрел.

    Сторона защиты попыталась оспорить представленные доказательства, обвинив оппонентов в пустой трате времени. Судья поручил обеим сторонам подготовить письменные аргументы, устные слушания назначены на сентябрь.

    Напомним, трагедия произошла в сентябре 2025 года. 31-летний политический активист и радиоведущий Чарли Кирк скончался от единственного огнестрельного ранения во время выступления в университете долины Юта в Ореме.

    В убийстве заподозрили Тайлера Робинсона. В настоящее время суд решает вопрос о наличии достаточных оснований для привлечения 23-летнего подозреваемого к ответственности, при этом фигурант свою вину не признал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вдова Чарли Кирка на церемонии прощания объявила о прощении убийцы мужа. Президент США посмертно присвоил Кирку высшую гражданскую награду страны.

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    13 июля 2026, 16:15 • Новости дня
    Трамп: США забирают Ормузский пролив под контроль

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп объявил о переходе Ормузского пролива под контроль Соединенных Штатов, подчеркнув отсутствие у Ирана возможностей противостоять этому.

    «Мы берем под контроль пролив. У них ничего нет», – заявил глава государства в прямом эфире телекомпании Fox News, имея в виду Иран, передает ТАСС.

    Ранее МИД Ирана обвинил США в срыве договоренностей с Оманом по Ормузскому проливу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Дональд Трамп обвинил Тегеран в нарушении перемирия в Ормузском проливе.

    За несколько дней до этого американский лидер объявил о полном открытии данного маршрута для судоходства.

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    12 июля 2026, 07:33 • Новости дня
    КСИР заявил об уничтожении американской базы в Иордании

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что при ответной атаке на удары США поразил центр командования и контроля базы США в Иордании, а также ангары для беспилотников MQ9.

    В заявлении КСИР указывается, что США попытались прошлой ночью заставить  несколько судов проложить незаконный маршрут к югу от Ормузского пролива, что было пресечено решительным ответом ВМС.

    Чтобы компенсировать это поражение, американские военные нанесли авиаудары по ряду прибрежных баз и вышек сотовой связи на южном побережье.

    «Бойцы воздушно-космического корпуса нанесли удары по военным базам США. На первом этапе был нанесен удар по критически важной военной инфраструктуре и объектам на авиабазе Принца Хасана в Иордании, а также по центру командования и контроля базы и ангарам для беспилотников MQ9 несколькими баллистическими ракетами», – приводит заявление КСИР агентство Fars в Telegram-канале.

    В КСИР добавили, что продолжающаяся агрессия США, которые нарушают договор, вызовет «более жесткие ответные меры».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива перед началом атак США. Центральное командование ВС США объявило о третьей волне атак по Ирану, оправдывая ее якобы наказанием страны за неверные решения. Доказательством чему стали слова министра Военного ведомства США, который  двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.

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    13 июля 2026, 09:34 • Новости дня
    Журналист Христофору: Смерть Грэма стала проявлением проклятия Зеленского

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уход из жизни американского сенатора Линдси Грэма (в списке террористов и экстремистов в России) нанес серьезный ущерб репутации Владимира Зеленского, заявил кипрский обозреватель Алекс Христофору.

    Внезапная смерть сенатора Линдси Грэма обернулась репутационным провалом для украинской стороны, указал Христофору, передает РИА «Новости».

    «В Киеве он выглядел хорошо и даже сподобился на несколько речей и фото с дронами. Грэм не первый политик, который испытывает неудачи после визита в Киев, так что это был дурной знак, превратившийся в удар по имиджу Киева», – подчеркнул журналист.

    По мнению эксперта, кончина влиятельного сторонника Киева оказалась тяжелой потерей для инициаторов эскалации.

    «Многие из вас знают про некое проклятие Зеленского. Это, конечно, все домыслы, просто на сей раз совпадение особенно красноречиво», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм умер от расслоения аорты. Накануне своей смерти политик посетил столицу Украины. Глава ФБР Кэш Патель сообщил о предоставлении необходимых ресурсов местным властям.

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    13 июля 2026, 08:46 • Новости дня
    Патрушев рассказал о разоблачении агентов ЦРУ в России на рубеже веков

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская контрразведка на рубеже веков смогла преодолеть последствия распада СССР и нанести серьезные удары по иностранным спецслужбам, разоблачив сотни шпионов, заявил помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    «Российская контрразведка преодолела последствия распада Советского Союза и прекращения существования Комитета государственной безопасности СССР. Удалось не просто сохранить ядро контрразведки, но и вновь начать действовать наступательно», – отметил Патрушев в интервью РИА «Новости».

    В качестве примеров успешной работы он привел задержание в 2000 году бывшего сотрудника разведки ВМС США Эдмонда Поупа, собиравшего данные о передовых морских вооружениях.

    Также Патрушев напомнил о разоблачении в 2004 году сотрудника Института США и Канады Игоря Сутягина, который передавал секретные сведения под прикрытием британской консалтинговой фирмы.

    Кроме того, помощник президента упомянул захват сотрудницы ЦРУ Черри Либернайт в конце 1999 года, работавшей под видом дипломата в Москве. Историки спецслужб также отмечают разоблачение четырех сотрудников британской MI-6 в 2006 году, использовавших шпионский камень для связи, что позже признал Лондон. По открытым данным ФСБ, счет разоблаченных иностранных агентов идет на сотни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Морской коллегии Николай Патрушев долго обдумывал предложение о переходе в органы государственной безопасности СССР.

    Помощник президента России назвал навязанный в девяностые годы либеральный курс угрозой для отечественного флота.

    Он также указывал на критическую необходимость развития военно-морских сил страны.

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    11 июля 2026, 22:10 • Новости дня
    Оман и Тегеран договорились продолжить переговоры по Ормузу

    Tекст: Катерина Туманова

    Консультации по обеспечению безопасности и свободы судоходства в Ормузском проливе будут продолжены, сообщил МИД Омана по итогам первого дня обсуждения.

    «Стороны договорились продолжить эти обсуждения на техническом и политическом уровнях для достижения необходимых договоренностей в соответствии с международным правом», – приводит ТАСС заявление ведомства.

    Первый день переговоров министра иностранных дел Омана Бадра аль-Бусаиди и его иранского коллеги Аббаса Аракчи организовали для урегулирования последних событий в регионе.

    В МИД Ирана добавили, что министры иностранных дел Ирана и Омана обсудили двусторонние отношения в различных областях.

    «А также события в регионе, особенно Ормузский пролив. Аракчи и аль-Бусаиди также обменялись мнениями о подходящих механизмах для безопасного прохода судов через Ормузский пролив в соответствии со статьей 5 исламабадского меморандума о взаимопонимании», – сообщили в Telegram-канале иранского МИД.

    При этом этом корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на представителя американской администрации сообщила, что в двусторонних переговорах Ирана и Омана никак не представлена сторона США.

    Телеканал CBS в пятницу сообщил, что американский президент Дональд Трамп поручил Джэй Ди Вэнсу, Марко Рубио и другим представителям администрации продолжать переговоры с Ираном. Джейкобс сообщила, что Вэнс, Рубио, Уиткофф на переговорах в Маскате отсутствовали.

    «Технической команды США также нет. <...> американцы по ходу переговоров будут поддерживать контакт в удаленном режиме с представителями Омана и Катара», – написала журналистка в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение в Ормузском проливе практически остановилось после ударов США. Президент США заявил, что соглашение о прекращении огня с Ираном больше не действует. При этом в четверг он сообщил о желании Ирана заключить сделку с США.

    Axios узнал, что глава Белого дома выдвинул Ирану ультиматум по Ормузскому проливу.

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    12 июля 2026, 16:46 • Новости дня
    США ударили по Ирану ракетами Tomahawk

    Американские военные поразили 140 объектов в Иране ракетами Tomahawk

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли массированные ночные удары по иранским военным объектам, применив крылатые ракеты, запущенные с кораблей, и палубную авиацию.

    Во время ночных атак на территорию Ирана американские военные задействовали крылатые ракеты Tomahawk и палубные истребители F/A-18, передает «Интерфакс».

    Ракеты запускались с боевых кораблей, а самолеты поднимались с авианосцев, следует из видеоматериалов Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

    Сейчас в Аравийском море на боевом дежурстве находятся более 20 американских военных кораблей.

    В их числе два атомных авианосца, несущих свыше 100 боевых самолетов, а также крейсер и 13 эсминцев с ракетами Tomahawk, дальность которых достигает 1,6 тыс. километров.

    «Центральное командование завершило третью за эту неделю серию ударов по Ирану. Иранская сторона понесла ответственность за то, что атаковала еще одно судно в Ормузском проливе», – заявили в CENTCOM.

    Военные уточнили, что целями стали около 140 объектов, включая арсеналы, системы связи и береговые пункты. Всего за неделю США атаковали более 300 иранских целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные возобновили удары по целям на территории Ирана.

    Президент США Дональд Трамп объявил о завершении перемирия с Тегераном. До этого войска США атаковали десять объектов в районе Ормузского пролива.

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    12 июля 2026, 04:35 • Новости дня
    Корреспондент Axios узнал о целях США при ударах по Ирану

    Корреспондент Axios Равид узнал о целях США при ударах по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе третьей серии атак США по иранским объектам, американские военные ориентировались на пусковые установки зениток и ракетные хранилища, узнал корреспондент Axios Барак Равид.

    «Высокопоставленный американский чиновник: среди целей, подвергающихся атакам, – радары воздушного наблюдения, хранилища ракет и беспилотников, пусковые установки ракет и беспилотников, радары морского наблюдения, пусковые установки зенитных ракет», – написал журналист в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.


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