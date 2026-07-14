В ООН предупредили о глобальном кризисе из-за Ормузского пролива

Tекст: Денис Тельманов

Возможные сбои в логистике из-за перекрытия Ормузского пролива приведут к тяжелым гуманитарным и социально-экономическим проблемам далеко за пределами региона, передает ТАСС.

С таким заявлением выступил верховный комиссар всемирной организации по правам человека Фолькер Тюрк.

«Сообщения о закрытии Ормузского пролива вызывают серьезную тревогу в связи с их последствиями для прав человека далеко за пределами региона. Это жизненно важный транспортный коридор, от которого зависят миллионы людей. Сбои в поставках продовольствия, лекарств и других необходимых товаров влекут за собой серьезные социально-экономические и гуманитарные последствия как на региональном, так и на глобальном уровне», – подчеркнул представитель организации.

Тюрк обратился ко всем участникам конфликта с призывом остановить удары по торговым судам и гражданским объектам. Он отметил необходимость соблюдения норм международного права и проведения независимого расследования инцидентов.

По мнению комиссара, Ирану и США следует немедленно вернуться к режиму прекращения огня, отдавая приоритет дипломатии и снижению напряженности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции Ирана закрыл Ормузский пролив для транзита судов.

Перед этим американские чиновники обвинили иранских военных в ракетных атаках на коммерческие корабли.

Власти Омана предупредили европейские государства о вероятном введении сборов за пересечение данной акватории.