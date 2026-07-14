Пользователи Reddit нашли сделанные ИИ ошибки в логотипе аэропорта имени Трампа

Речь идет о международном аэропорте Палм-Бич во Флориде, который получил новое название – Международный аэропорт имени президента Дональда Дж. Трампа. Соответствующий закон ранее подписал губернатор штата Рон Десантис. Новый логотип, представленный Эриком Трампом в мае, выполнен в золотом цвете и напоминает переработанный вариант Большой печати США. Однако пользователи Сети обратили внимание, что изображение содержит множество несоответствий с официальным государственным символом.
Один из популярных постов на Reddit получил название: «Все ресурсы мира, а логотип аэропорта Трампа оказался созданным искусственным интеллектом». Автор публикации выразил возмущение тем, что для такого знакового объекта могло использоваться изображение, созданное нейросетью.
Пользователи подробно разобрали ошибки в эмблеме. Они указали, что орел изображен с деформированными лапами, крылья имеют разное количество перьев, а щит на груди содержит 11 полос вместо 13, как предусмотрено в оригинальной Большой печати США.
Также участники обсуждения заметили неправильное использование символов. На настоящей печати орел держит в одной лапе оливковую ветвь, которая символизирует стремление к миру, а в другой – пучок стрел. Кроме того, в государственной эмблеме присутствуют 13 стрел, 13 ягод и 13 листьев, отражающих число первых американских колоний.
«Оливковая ветвь находится именно в правой лапе, что указывает на предпочтение мира, а голова орла повернута в эту сторону», – написал один из пользователей Reddit, перечисляя отличия от официального символа.
Другой участник обсуждения отметил: «В левой лапе должны быть стрелы. 13 стрел, 13 ягод, 13 листьев. 13 полос на щите. В этой печати полно символизма. Нет никакого оправдания тому, что ее сделали неправильно».
Представители аэропорта не стали подтверждать информацию о том, был ли логотип создан с помощью искусственного интеллекта. В департаменте аэропортов округа Палм-Бич заявили: «Логотип был предоставлен аэропорту. У нас нет информации о том, как он был создан».
После появления нового изображения в Сети пользователи продолжили обсуждать его качество и соответствие исторической символике США. Критики считают, что подобные ошибки могли возникнуть из-за использования генеративных технологий без последующей проверки специалистами.
Новый логотип уже размещен на территории аэропорта – крупные изображения появились у главного въезда в Уэст-Палм-Бич, а также внутри здания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, международный аэропорт Палм-Бич официально получил имя действующего президента США. В начале июля политик поделился сгенерированным нейросетью видеороликом в образе врача. Осенью прошлого года американский лидер опубликовал дипфейк со сбросом коричневой жидкости на протестующих.