Трое моряков пропали после нападения на танкер у Омана

Tекст: Денис Тельманов

Центр морской безопасности Омана сообщил об исчезновении трех моряков и эвакуации 18 человек после атаки на нефтяной танкер Al Bahyah, передает ТАСС. Судно принадлежит компании из Объединенных Арабских Эмиратов.

«Центр морской безопасности объявляет, что нефтяной танкер Al Bahyah, принадлежащий базирующейся в ОАЭ компании Al Bahyah Inc и шедший под флагом Либерии, подвергся атаке в 9,6 морских милях от побережья провинции Мусандам», – говорится в заявлении ведомства.

Эвакуацию большинства членов команды осуществили находившиеся поблизости суда. В ведомстве уточнили, что за развитием ситуации наблюдает корабль Королевских военно-морских сил Омана.

Ранее два танкера ближневосточного государства подверглись ракетной атаке со стороны Ирана в Ормузском проливе. За два дня до этого серьезные повреждения получил коммерческий контейнеровоз у побережья Омана.

В прошлом месяце двое моряков пропали без вести после пожара на торговом судне в Оманском заливе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана в Ормузском проливе.

Неделей ранее американские чиновники обвинили Тегеран в обстрелах коммерческих судов. В прошлом месяце двое моряков пропали без вести после пожара на торговом судне в Оманском заливе.