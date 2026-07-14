Поддубный обсудил с бойцами СВО инициативы для обновления Народной программы ЕР

Tекст: Валерия Городецкая

Одной из главных тем встречи стали развитие программ реабилитации бойцов, образовательные проекты для ветеранов, противодействие распространению недостоверной информации и вопросы патриотического воспитания молодежи, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Евгений Поддубный отметил, что поддержка участников СВО стала одним из основных направлений Народной программы «Единой России». По его словам, за содержательную часть этого блока отвечает ветеран СВО, Герой России Владимир Сайбель, работающий в Экспертном совете. «Уже сейчас к нам обращаются люди с проблемами, которые надо решать. Для этого есть все возможности. Если есть напор, никто не откажет», – заявил Поддубный.

Он подчеркнул, что обновленная Народная программа будет учитывать текущие условия и ориентироваться на практическое выполнение поставленных задач. «Позиция Дмитрия Медведева и всей партии: в Народной программе должны быть только те пункты, которые имеют перспективы реализации. Это наша дорожная карта, по которой нам предстоит идти», – сказал Герой России.

В ходе разговора также поднимались вопросы поддержки ветеранского предпринимательства. В частности, обсуждалась возможность предоставления участникам СВО доступа к земельным участкам для реализации сельскохозяйственных проектов и создания единого ресурса для предпринимателей из числа ветеранов с участием кураторов от крупного бизнеса.

«Сейчас прорабатываются не просто гранты, а готовые технологические решения – бизнес-модели и франшизы, которые уже просчитаны. Человек хочет заниматься фермерством – вот тебе готовая модель. Всё это будет реализовано через законодательство», – рассказал Поддубный.

Отдельное внимание участники встречи уделили вопросу снижения числа желающих поступать в военные учебные заведения. В качестве одного из решений Евгений Поддубный предложил усилить работу по наставничеству ветеранов СВО в школах.

«Герои России уже возглавляют Юнармию, «Движение первых», центр «Воин». Это очень важно, потому что эти люди могут смотреть детям в глаза, и их будут слушать», – отметил он.

Кроме того, Герой России сообщил о подготовке нового партийного проекта для ветеранов, заинтересованных в работе в производственной сфере. По его словам, программа «Время мастеров» позволит бывшим военнослужащим получить необходимые профессиональные компетенции.

«Помимо президентской программы «Время героев» для управленцев в ближайшее время появится партийный проект «Время мастеров» – для ветеранов, желающих работать в производственной сфере. Это образовательная программа, которая позволит ветеранам получать компетенции. Производству сейчас очень не хватает таких людей», – пояснил Поддубный.

Комментируя ситуацию вокруг специальной военной операции, он заявил, что противник стремится повлиять на общественное единство, однако российское общество сохраняет сплоченность перед лицом испытаний. «Противник пытается воздействовать на наше единство, но в обществе есть консолидация. Мы созидаем, а не разрушаем. Это наше моральное преимущество», – подчеркнул Евгений Поддубный.

Ранее Поддубный заявил о необходимости адаптации ветеранов к мирной жизни.

В мае президент Владимир Путин одобрил предложение Героя России Владимира Сайбеля по оперативному решению проблем военнослужащих.

Осенью 2024 года глава государства присвоил военкору звание Героя Российской Федерации.