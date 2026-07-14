При нападении на танкер Mombasa B у Омана пострадали шесть моряков

Tекст: Валерия Городецкая

Подробности происшествия сообщил местный центр морской безопасности, передает ТАСС.

«Центр морской безопасности объявляет, что нефтяной танкер Mombasa B, шедший под флагом Либерии, подвергся атаке, которая привела к выходу из строя его двигателей. Инцидент произошел в 8,5 морских милях от побережья провинции Мусандам», – говорится в заявлении ведомства.

Власти султаната уточнили, что команду танкера из 21 человека успешно эвакуировали. Спасательную операцию провели с помощью находившихся поблизости кораблей, при этом шестеро спасенных моряков получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, два танкера ОАЭ подверглись ракетной атаке со стороны Ирана в Ормузском проливе. Месяцем ранее неизвестный снаряд повредил другое нефтяное судно у оманского побережья.

В конце мая в результате обстрела еще одного танкера в Оманском заливе произошел разлив бункерного топлива.