Рубио заявил о намерении США расформировать Международный уголовный суд

Рубио заявил о планах ликвидировать Международный уголовный суд

Tекст: Тимур Шайдуллин

США намерены полностью расформировать Международный уголовный суд (МУС). Госсекретарь США Марко Рубио в своей статье на портале Substack объяснил это тем, что суд представляет угрозу для суверенитета страны, пишет РИА «Новости».

«США начинают дипломатическую кампанию с простым посылом: суверенные государства превыше глобализма… И это только начало. Используя все инструменты, находящиеся в распоряжении нашего правительства, и работая бок о бок с каждым союзником, с которым мы сможем найти общее дело, мы ликвидируем МУС, если потребуется, по кирпичику», – подчеркнул Рубио.

Госсекретарь также призвал союзников присоединиться к усилиям против МУС. По его мнению, суд контролируется левыми неправительственными организациями и враждебными правительствами. Кроме того, как отметил Рубио, МУС ставит под удар американских граждан и пытается узурпировать власть, игнорируя конституцию США. Стоит отметить, что юрисдикцию суда не признают страны, где проживает более половины населения Земли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне госсекретарь США Марко Рубио обвинил Международный уголовный суд в угрозе американскому суверенитету.

Ранее американские власти обсуждали введение ограничений против самой структуры этой организации. До этого Вашингтон ввел санкции против четырех судей инстанции из-за политизации их деятельности.