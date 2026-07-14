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    14 июля 2026, 18:30 • Новости дня

    Турция объявила Нетаньяху в розыск через Интерпол

    Турция объявила Нетаньяху в розыск через Интерпол
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля объявлен в международный розыск по делу о задержании флотилии с гуманитарной помощью для сектора Газа.

    Стамбульский суд объявил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в международный розыск через Интерпол как особо опасного преступника, передает РИА «Новости». Решение принято в рамках рассмотрения иска о задержании Глобальной флотилии «Сумуд».

    «Коллегия судей, рассматривающих в 11-м суде Стамбула по уголовным делам иск касательно задержания Глобальной флотилии «Сумуд», вынесла решение объявить обвиняемого Нетаньяху в розыск через «красный» бюллетень», – сообщает турецкая газета Sabah.

    В ноябре 2025 года генпрокуратура Стамбула уже выдавала ордер на арест Нетаньяху и израильских чиновников по обвинению в геноциде в секторе Газа.

    Расследование началось после задержания активистов флотилии, пытавшихся доставить гуманитарную помощь палестинцам. МИД Турции назвал действия израильских ВМС «актом пиратства», нарушающим международное право.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года прокуратура Стамбула выдала ордер на арест израильского премьера. Весной турецкое ведомство потребовало для политика пожизненного заключения из-за перехвата флотилии «Сумуд».

    В конце июня МИД Турции обвинил Тель-Авив в сокрытии преступлений против палестинцев.

    12 июля 2026, 21:08 • Новости дня
    Axios раскрыло предсмертный план сенатора Грэма

    Сенатор Грэм готовил историческое соглашение между Эр-Риядом и Тель-Авивом

    Axios раскрыло предсмертный план сенатора Грэма
    @ Win McNamee/IMAGO/MediaPunch/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Незадолго до внезапной кончины влиятельный американский политик Линдси Грэм (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) разрабатывал амбициозный план нормализации отношений Саудовской Аравии и Израиля после завершения конфликта с Ираном.

    Американский политик посвятил последние недели жизни подготовке масштабного дипломатического соглашения, передает Axios. Он рассчитывал добиться нормализации связей между Саудовской Аравией и Израилем после ослабления Ирана.

    План предполагал начало интенсивных переговоров осенью, чтобы успеть ратифицировать оборонный договор до января. Сенатор обсуждал эту инициативу с Дональдом Трампом и планировал визит на Ближний Восток. Трамп поддержал идею и призвал лидеров арабских стран к сотрудничеству.

    Главным препятствием оставалось требование Эр-Рияда о создании палестинского государства, которое отвергало израильское правительство. Для утверждения договора в Сенате требовались голоса демократов, что делало уступки по палестинскому вопросу неизбежными.

    В субботу вечером политик обсуждал с Трампом недавнюю поездку на Украину и новые антироссийские санкции. Почувствовав недомогание, он отказался от немедленной медицинской помощи. «Я не могу сейчас умереть. Мне еще нужно разобраться с санкциями против России, решить проблему Ирана и провести израильско-саудовскую нормализацию», – пошутил сенатор за несколько часов до смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский сенатор Линдси Грэм скоропостижно скончался от остановки сердца. В мае президент США Дональд Трамп призвал лидеров арабских стран подписать мирные соглашения с Израилем. Позже израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в международной изоляции из-за несогласия с позицией Вашингтона.

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    13 июля 2026, 16:21 • Новости дня
    NYT: Экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связи с «Моссадом»
    NYT: Экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связи с «Моссадом»
    @ AP Photo/Ebrahim Noroozi/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад находится под домашним арестом по подозрению в многолетнем сотрудничестве с израильской разведслужбой «Моссад», пишет The New York Times (NYT).

    По данным NYT, израильская спецслужба в течение года проводила тайную операцию по вербовке иранского политика. Планировалось, что он станет новым лидером страны после возможной смены власти.

    По данным расследования, в 2024 году «Моссад» организовал личную встречу Ахмадинежада с занимавшим пост директора разведки Давидом Барнеа в Будапеште. Для прикрытия израильтяне задействовали венгерского ученого, который пригласил политика на климатическую конференцию.

    Израиль неоднократно перечислял значительные суммы пресс-секретарю экс-президента Акбару Джаванфекру. Кульминацией операции стал день атаки на Тегеран 28 февраля, когда ракеты разрушили здание охраны Ахмадинежада, после чего его вывезли в безопасное место агенты «Моссада».

    Впоследствии политик покинул укрытие после предполагаемой ссоры с израильскими кураторами. На публике он появился лишь недавно на похоронах аятоллы Али Хаменеи в окружении сотрудников КСИР, которые, по словам источников, «выглядели как охранники». Сейчас он находится под домашним арестом.

    Напомним, Соединенные Штаты и Израиль планировали вернуть к власти бывшего иранского президента. Американские СМИ назвали Махмуда Ахмадинежада желаемым для Вашингтона новым руководителем страны.

    Офис политика официально опроверг мартовские слухи о его гибели при ракетном обстреле.

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    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    14 июля 2026, 14:56 • Новости дня
    Лавров заявил о нарушении США меморандума с Ираном

    Лавров назвал удары США по Ирану нарушением подписанного меморандума

    Лавров заявил о нарушении США меморандума с Ираном
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Действия американских военных против Ирана расцениваются как нарушение подписанного ранее меморандума и препятствуют мирному урегулированию.

    Россия расценивает американские обстрелы иранской территории как нарушение договоренностей между США и Ираном, что блокирует возможность урегулирования кризиса, передает РИА «Новости».

    «Мы рассматриваем как нарушение меморандума. Здесь даже много комментировать не приходится, это печально. Потому что страдают и гражданская инфраструктура в Иране, и гражданская инфраструктура в странах арабских Совета сотрудничества арабских государств залива. И самое главное, это не ведет к урегулированию, а закрывает ту дверь, которую, казалось, приоткрыл упомянутый меморандум», – сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Договор, направленный на завершение конфликта, начавшегося 28 февраля, был подписан сторонами в ночь на 18 июня. Однако 8 июля американская сторона возобновила удары.

    По заявлению президента США, действия якобы стали ответом на предполагаемую активность Ирана против торговых судов в Ормузском проливе. В ответ иранские вооруженные силы атаковали американские военные базы в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

    Внешнеполитическое ведомство Ирана охарактеризовало действия США как серьезное нарушение соглашений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум для прекращения войны с Ираном. Позже американский лидер объявил о недействительности режима прекращения огня.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства оценил статус данного соглашения как кризисный.

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    13 июля 2026, 18:29 • Новости дня
    Египет и Турция отказались принять круизный лайнер с ЛГБТ-туристами из США
    Египет и Турция отказались принять круизный лайнер с ЛГБТ-туристами из США
    @ SEBASTIEN NOGIER/EPA/ТАСС

    Власти Египта вслед за Турцией не разрешили заход в свои территориальные воды круизному лайнеру Scarlet Lady, выполнявшему рейс для представителей ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), организованный американской туристической компанией Atlantis Events. В результате судно было вынуждено изменить маршрут и направиться к греческому острову Крит.

    Как сообщил телеканалу CNN президент и генеральный директор Atlantis Events Рич Кэмпбелл, разрешение на заход в Египет изначально было получено.«У нас были все необходимые разрешения, но в самый последний момент нам отказали в допуске», – заявил Кэмпбелл.

    По его словам, аналогичный маршрут компания успешно выполняла годом ранее, поэтому произошедшее стало неожиданностью. В обращении к пассажирам он подчеркнул: «Я знаю, насколько важным этот визит был для многих из вас. В прошлом году мы без каких-либо проблем прошли по аналогичному маршруту, поэтому были удивлены этим досадным решением».

    Ранее турецкие власти также запретили лайнеру заходить в два порта страны. По данным CNN, чиновники объяснили это тем, что судно было зафрахтовано группами, «известными поведением, несовместимым с устоями нашего общества и моральными ценностями».

    После отказа Турции организаторы изменили маршрут и планировали сделать остановку в Египте, однако египетские власти также не разрешили судну войти в свои территориальные воды. На борту находились около 1,9 тыс. пассажиров, из которых примерно 1,1 тыс. – граждане США. Остальные прибыли из Великобритании, Канады, Австралии и других стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года администрация порта Стамбула отказала круизному лайнеру Astoria Grande в швартовке. Летом 2024 года президент Турции Тайип Эрдоган отказался от поездки на церемонию открытия Олимпийских игр в Париже из-за пропаганды нетрадиционных отношений. В конце того же года московский суд арестовал организатора туров в Египет для сторонников запрещенного экстремистского движения.

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    12 июля 2026, 21:03 • Новости дня
    Иранские беспилотники уничтожили американские установки HIMARS в Кувейте

    Tекст: Денис Тельманов

    Элитные подразделения исламской республики нанесли успешный удар дронами по позициям реактивных систем залпового огня США, предотвратив готовящуюся ракетную атаку.

    Корпус стражей исламской революции поразил американские военные объекты на территории Кувейта, передает ТАСС.

    В результате атаки беспилотников были ликвидированы пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и боекомплекты к ним. Отмечается, что ракеты находились в состоянии готовности для массированного удара по Ирану.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США заявило об атаке на 140 целей в исламской республике в ночь на 12 июля. Американская сторона назвала это ответом на инцидент с коммерческим судном в Ормузском проливе.

    В свою очередь Тегеран осуществил ответные ракетные пуски по базам США на Ближнем Востоке.

    Власти Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана отчитались об успешном отражении воздушных нападений со стороны Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный Тегеран предостерег Вашингтон от провокационных действий в Ормузском проливе. Президент США Дональд Трамп объявил об окончании действия соглашения о прекращении огня. Корпус стражей исламской революции анонсировал ответную военную операцию против американских баз в Кувейте и Бахрейне.

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    12 июля 2026, 05:05 • Новости дня
    Иран стал наносить ответные удары на американские атаки

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран наносит удары по американским целям после того, как США объявили о третьей серии атак на страну, сообщает иранский канал Press TV.

    «Иран нанес серию ударов по американским целям в регионе. В Иордании активированы средства ПВО после сообщений об ответном ударе Ирана по американским целям», – сказано в Telegram-канале Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.

    Корреспондент Axios Равид назвал цели США при ударах по Ирану.


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    13 июля 2026, 05:26 • Новости дня
    Эрдоган начал переговоры с Западом по урегулированию на Украине
    Эрдоган начал переговоры с Западом по урегулированию на Украине
    @ Marek Ladzinski/ZUMA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приступил к консультациям с западными политиками ради возобновления мирного процесса по Украине, сообщил источник в турецком правительстве.

    «Эрдоган ведет переговоры с западными лидерами, чтобы придать новый импульс переговорам по Украине. Восстановление переговорного процесса остается приоритетным вопросом для турецкого лидера», – сказал источник РИА «Новости».

    Собеседник издания подчеркнул, что турецкая сторона продолжает активные дипломатические контакты со всеми заинтересованными участниками.

    Главной целью этих усилий является скорейшее возвращение Москвы и Киева к прямому диалогу.

    Ранее источник сообщал, что турецкая сторона выразила готовность вновь принять российскую и украинскую делегации. До этого собеседник называл текущую ситуацию для возвращения за стол переговоров крайне сложной.

    В апреле Эрдоган призывал западных партнеров сохранить открытые каналы связи.

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    12 июля 2026, 09:39 • Новости дня
    Контейнеровоз вспыхнул после нападения у берегов Омана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Контейнеровоз получил повреждения в 16 км к востоку от побережья Омана, на борту произошло возгорание, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Торговый флот подвергся очередному нападению на Ближнем Востоке. Инцидент произошел в 16 километрах к востоку от побережья Омана, передает ТАСС. Коммерческий контейнеровоз получил серьезные повреждения. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) подтвердил факт происшествия. «UKMTO получил сообщение об инциденте в 16 км к востоку от Омана.

    Военные власти доложили, что контейнеровоз получил повреждения в кормовой части, что привело к возгоранию на борту», – говорится в заявлении ведомства. Представители координационного центра оперативно связались со службой безопасности компании-судовладельца. Специалисты уточнили, что местные власти успешно провели спасательную операцию, эвакуировав всех членов экипажа с горящего корабля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля у берегов Омана загорелся пораженный неизвестным снарядом нефтяной танкер.

    В середине июня другое судно получило повреждения в нескольких километрах от оманского побережья.

    В конце мая в результате обстрела коммерческого корабля в Оманском заливе произошел разлив бункерного топлива.

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    12 июля 2026, 03:20 • Новости дня
    Центральное командование ВС США объявило о третьей волне атак по Ирану

    Центральное командование США объявило о третьей волне атак по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США объявило, что в 19.15 запустило третий на этой неделе раунд ударов по Ирану после того, как силы Корпуса стражей исламской революции «нагло атаковали» контейнеровоз GFS Galaxy, шедший под флагом Кипра транзитом через Ормузский пролив.

    В сообщении командования уточняется, что один гражданский член экипажа GFS Galaxy пропал без вести, и судно не может продолжить рейс из-за пожара на борту и значительного повреждения машинного отделения.

    «Ирану была предоставлена еще одна возможность продемонстрировать приверженность Меморандуму о взаимопонимании после того, как он был привлечен к ответственности за предыдущие нападения на коммерческие суда, но ему снова это не удалось», – сказано в сообщении командования в соцсети Х.

    В ответ на это США налагают штрафы, продолжая снижать способность Ирана нападать на гражданских моряков и коммерческие суда, свободно пересекающие пролив.

    Завершается сообщение фразой: «Удары наносятся по указанию Верховного главнокомандующего», что говорит о приказе президента США Дональда Трампа проводить серию атак на Иран.

    Чуть ранее КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Ормуз будет открыт только на условиях Ирана. При этом Оман и Тегеран  договорились продолжить переговоры по Ормузу. Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона.

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    13 июля 2026, 06:40 • Новости дня
    КСИР сообщил об ударе по авиабазе США в Иордании

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил об ударе по нескольким крупным складам ракет и резервуарам с топливом на используемой США авиабазе «Принц Хасан» в Иордании.

    Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удар по нескольким складам ракет и резервуарам с топливом на авиабазе «Принц Хасан» в Иордании, которую используют американские военные, передает РИА «Новости».

    «Сожжены резервуары с топливом и склады боеприпасов авиабазы «Принц Хасан» в Иордании», – говорится в заявлении КСИР.

    В ведомстве пояснили, что атака с применением ракет и дронов стала первым этапом ответа на агрессивные действия. Минувшей ночью армия США нанесла удары по прибрежным базам иранских вооруженных сил. Это произошло после того, как иранские военные моряки задержали два судна с отключенными системами, двигавшиеся по запрещенному маршруту в Ормузском проливе и создававшие угрозу судоходству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные поразили центр командования американской базы «Принц Хасан» в Иордании.

    В результате атаки на территории военного объекта вспыхнул пожар.

    Несколькими днями ранее Корпус стражей исламской революции атаковал военную инфраструктуру Соединенных Штатов в Кувейте и Бахрейне.

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    13 июля 2026, 00:18 • Новости дня
    Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума

    CNN: Движение судов через Ормуз сократилось после заявления Ирана о его закрытии

    Tекст: Антон Антонов

    Движение судов через Ормузский пролив сократилось до минимума после заявления иранского Корпуса стражей исламской революции о закрытии водного пути, сообщает CNN со ссылкой на данные MarineTraffic.

    По данным сервиса MarineTraffic, сейчас через пролив проходят лишь считаные корабли под флагом Ирана, передает CNN.

    Иранские военные заявили о закрытии пролива рано утром в воскресенье. Сообщается, что танкер с химикатами под флагом Багамских островов пытается пересечь канал ближе к иранскому берегу. Судно направляется в порт Фуджейра на восточном побережье ОАЭ.
    При этом Объединенный центр морской информации при ВМС США заявляет, что южный маршрут остается открытым для двустороннего движения.

    Ситуация оказывает негативное влияние на весь регион, сообщает CNN. Власти Катара рекомендовали владельцам судов временно прекратить плавание и все виды морской деятельности на фоне обострения конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщил о закрытии Ормузского пролива.

    Цены на нефть взлетели после обмена ударами США и Ирана.

    На прошлой неделе Вашингтон объявил, что режим прекращения огня между США и Ираном больше не действует.

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    12 июля 2026, 04:04 • Новости дня
    Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран

    Хегсет назвал атаки США расплатой Ирана за неправильный выбор

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Военного министерства США Пит Хегсет высказался после начала очередной серии американских атак по Ирану, и упрекнул Иран в неправильном выборе, из-за которого все и происходит.

    «Иран сделал неудачный выбор. Теперь расплачиваются» – написал он в соцсети X.

    Министр Хегсет добавил в свой пост сообщение Центрального командования ВС США о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и продолжают снижать его способность нападать на гражданские и коммерческие суда.

    Чуть ранее перед атаками США КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер парламента Ирана Галибаф заявил, что Ормуз будет открыт только на условиях Ирана. При этом Оман и Тегеран договорились  продолжить переговоры по Ормузу. Иран отказался от переговоров с США без изменения позиции Вашингтона.

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    12 июля 2026, 09:57 • Новости дня
    Air Astana экстренно отменила рейсы в Дубай

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, вылетевший из Астаны в Дубай (ОАЭ), возвращается в аэропорт вылета из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, еще один рейс из Алма-Аты отменен, сообщили в пресс-службе национального перевозчика.

    Борт казахстанской авиакомпании, вылетевший утром 12 июля в Дубай, был вынужден вернуться в аэропорт отправления, передает РИА «Новости». Еще один утренний рейс по этому направлению из Алма-Аты полностью отменили.

    «В связи с начавшейся сегодня эскалацией ситуации на Ближнем Востоке произошли следующие изменения. Рейс KC205 Астана – Дубай, вылетевший 12 июля из Астаны в 07.10, возвращается в аэропорт вылета. Рейс KC897 Алматы – Дубай, планировавшийся к вылету 12 июля в 08.50, отменен», – заявили представители перевозчика.

    Пассажирам пообещали полностью возместить стоимость билетов по месту их приобретения. В компании рекомендовали внимательно следить за статусом рейсов из-за возможных корректировок в расписании.

    Ранее иранский телеканал Press TV сообщил о серии ударов по американским объектам в регионе. Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило факт атак на территорию Ирана, которым предшествовали взрывы в нескольких городах страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил об окончании режима прекращения огня с Ираном.

    Иранские власти пообещали решительный ответ на американские провокации в Ормузском проливе.

    Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Дубай из-за закрытия воздушного пространства над Ираном.

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    12 июля 2026, 07:01 • Новости дня
    США завершили третью серию атак на Иран и поразили около 140 целей

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование СВ США завершило третью серию атак на Иран, порази около 140 целей, о чем говорится в аккаунте ведомства в соцсети Х.

    «СЕНТКОМ завершил третий раунд ударов по Ирану на этой неделе», – сказано в  сообщении американского командования.

    По данным военных США, в ночь на воскресенье они поразили около 140 целей на территории Ирана.

    «Силы США нанесли удары примерно по 140 иранским военным целям посредством высокоточных боеприпасов, – сказано в сообщении.

    Там указано, что среди целей США были места хранения ракет и беспилотников, средства ВМС, склады боеприпасов, коммуникационные средства и береговые пункты наблюдения.

    За три раунда атак США за неделю поразили более 300 целей в Иране, подчеркнули в  СЕНТКОМ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование сообщило о том, что США «налагают штрафы» за нехорошее поведение Ирана и начинают третью волну атак. Ранее, перед атаками США, КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива. Хегсет двумя словами объяснил третью волну атак США на Иран.

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    14 июля 2026, 05:24 • Новости дня
    Иран ударил по центру спутниковой связи США в Бахрейне

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные ударили по центру спутниковой связи Соединенных Штатов в Бахрейне, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

    Удар наносился по базе Джуффейр, поражены склады оружия, центр спутниковой связи и жилое здание сил США, указали в КСИР, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    До этого американские военные сообщали, что третью ночь подряд проводят удары по иранской территории.

    Также США решили перекрыть доступ к морским гаваням Ирана, оставив Ормузский пролив открытым для других государств.

    На прошлой неделе Тегеран объявлял об ответной военной операции против американских баз в Кувейте и Бахрейне.

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