Мантуров анонсировал обсуждение судьбы МКС с США

Он отметил важность согласования общих позиций, передает ТАСС. «Я думаю, что на повестке нашего разговора, конечно же, будет в том числе вопрос МКС, дальнейшего ее существования и до какого года, как мы это планируем», – заявил политик. Он добавил, что стороны хотят сверить часы и затронуть другие сопутствующие темы.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал переговоры с руководителем НАСА Джаредом Айзекманом о судьбе МКС. Российские специалисты изучают возможность сохранения работы станции после 2028 года.
Американская сторона планирует рассмотреть перспективы дальнейшего партнерства на весь оставшийся срок эксплуатации орбитального комплекса.