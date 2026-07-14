После падения с крыши поезда в Оренбурге погиб 13-летний подросток

Tекст: Тимур Шайдуллин

Следователи начали проверку после гибели подростка на железной дороге в Оренбурге. Трагический инцидент произошел накануне вечером на территории транспортного предприятия Оренбурга. Несовершеннолетний забрался на крышу стоящего поезда, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, вечером 13 июля 13-летний подросток, находясь на территории транспортного предприятия Оренбурга, в момент стоянки железнодорожного состава взобрался на крышу грузового вагона поезда и, когда машинист начал движение, сорвался с крыши вагона и получил смертельные травмы», – заявили в ведомстве.

Правоохранительные органы организовали доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне двое несовершеннолетних попали в больницу после удара током от контактной сети поезда в Хабаровском крае.

В январе пятнадцатилетний зацепер погиб в результате падения с движущегося электропоезда в Ленинградской области. Осенью прошлого года столичные следователи задержали машиниста за вовлечение подростков в опасные поездки снаружи вагонов.