В Иванове осудили четверых спонсоров криминального движения

Суд в Иваново отправил в колонию четверых спонсоров экстремистов

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ивановский областной суд вынес обвинительный приговор по делу четверых местных жителей, причастных к запрещенной экстремистской организации. Фигуранты занимались сбором средств для поддержки криминального движения, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Главный обвиняемый признан виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и организации незаконной деятельности. Ему назначено 16 лет лишения свободы в колонии особого режима и штраф в размере одного млн рублей. Кроме того, автомобиль осужденного был конфискован.

Трое других фигурантов получили от шести лет и шести месяцев до семи лет и шести месяцев колонии общего режима. Суд постановил солидарно конфисковать у преступников 559 тыс. рублей. Эти деньги предназначались для финансирования запрещенного в России движения АУЕ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Октябрьский районный суд Иванова признал общественное движение «Группа 24» экстремистским.

В июне Южный окружной военный суд назначил 14 лет лишения свободы спонсору украинской армии. А в Подмосковье суд приговорил местную жительницу к девяти с половиной годам колонии за финансирование террористов.