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    14 июля 2026, 16:30 • Новости дня

    В ФРГ зафиксировали рекордный рост заявлений об отказе от военной службы

    RND: В Германии резко выросло число отказов от службы в армии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Германии в этом году количество заявлений об отказе от военной службы по соображениям совести значительно выросло на фоне обсуждений возврата призыва.

    Число немцев, не желающих служить в вооруженных силах, резко выросло, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Представительница Федерального ведомства по делам семьи и гражданским обществам Германии подтвердила эту тенденцию.

    «К 30 июня в ведомство поступило 5862 заявления, это значительно больше, чем за весь 2025 год, когда их было 3867, и более чем в два раза больше, чем к концу первого квартала», – сообщает издание. Для сравнения: в 2011 году, когда обязательный призыв был приостановлен, зарегистрировали 4348 таких обращений.

    Новый закон о военной службе допускает возвращение к обязательной повинности при нехватке добровольцев или угрозе безопасности. В этом случае Бундестаг сможет ввести призыв по потребности, а численность армии планируется пополнять в том числе с помощью жребия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп предупредил о возможном возобновлении обязательного призыва.

    Ранее немецкие школьники провели в Берлине массовые демонстрации против милитаризации страны. Однако позже министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о вероятности принудительной отправки солдат бундесвера в литовскую бригаду.

    14 июля 2026, 05:21 • Новости дня
    Мерц потребовал обсуждать гарантии безопасности Украины без России
    Мерц потребовал обсуждать гарантии безопасности Украины без России
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Гарантии безопасности для Киева будут обсуждать Украина и ее западные партнеры без России, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам встречи так называемой коалиции желающих.

    «Как именно мы будем оформлять наши гарантии безопасности, решать будут Украина и ее партнеры, а не Москва», – приводит слова Мерца РИА «Новости» со ссылкой на DRM News.

    Мерц отказался раскрывать возможный формат участия Германии в этом процессе и отметил, что этот вопрос останется на усмотрение правительства ФРГ и Бундестага. Говоря о поставках систем противовоздушной обороны, он напомнил, что Берлин, по его словам, как «крупнейший спонсор Украины» вносит свой вклад, но деталей не привел.

    Он также заявил, что настало время сесть за стол переговоров и договориться о прекращении огня, добавив, что в Европе открыты к переговорам. Одновременно Мерц подчеркнул намерение европейских стран продолжать «усиливать давление на Москву».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе канцлер ФРГ заявил о невозможности формирования многонациональных сил в поддержку гарантий безопасности на Украине без согласия России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «коалицию желающих» группой подстрекателей войны.

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    14 июля 2026, 18:08 • Новости дня
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    @ REUTERS/Tom Nicholson

    Tекст: Денис Тельманов

    Граждане Франции выразили массовое возмущение появлением солдат киевского режима на торжественном шествии в честь Дня взятия Бастилии.

    Жители Франции жестко отреагировали на публикацию президента Эммануэля Макрона в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает РИА «Новости». Французский лидер разместил видеокадры марша украинских подразделений на главном национальном празднике.

    «Позор – видеть, как французские вооруженные силы маршируют вместе с бандеровцами. Россия – единственный оплот против фашизма и западного упадка», – написал один из комментаторов под постом главы государства. Другие пользователи отметили недопустимость присутствия на Елисейских полях армии, симпатизирующей нацистским коллаборационистам.

    Некоторые юзеры посоветовали Макрону обратиться за медицинской помощью из-за его гордости за подобное мероприятие. Ранее лидер правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо также называл позором участие украинских военных в торжествах 14 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал приглашение Владимира Зеленского на саммит G7 пощечиной для Франции. В начале июля политик выразил недоумение планами немецкого руководства по выделению Киеву 70 миллиардов евро.

    В прошлом году он раскритиковал подготовку украинской бригады на средства французских налогоплательщиков.

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    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    14 июля 2026, 12:55 • Новости дня
    Концерн Rheinmetall отправил на Украину партию новых артиллерийских снарядов

    Немецкий концерн Rheinmetall начал поставки снарядов на Украину с нового завода

    Tекст: Мария Иванова

    Ведущее оборонное предприятие Германии приступило к отгрузке десятков тысяч боеприпасов для нужд Киева с недавно открытого производственного комплекса в Нижней Саксонии.

    Оружейный гигант передал первую партию боеприпасов, произведенных на мощностях в населенном пункте Унтерлюс, передает ТАСС.

    «Rheinmetall впервые поставил Украине боеприпасы артиллерии из Унтерлюса. До этого поставки осуществлялись с других производственных точек Rheinmetall», – заявили представители пресс-службы концерна.

    Точный объем переданной помощи не раскрывается. Известно лишь, что речь идет о нескольких десятках тысяч единиц новейшей модели RH1412 калибра 155 миллиметров. Это составляет более половины от общего заказа, а оставшуюся часть планируют отправить до конца текущего года.

    Предприятие в Унтерлюсе начало работу в августе 2025 года. Ранее руководитель компании Армин Паппергер отмечал, что завод будет ежегодно выпускать от 100 до 200 тыс. снарядов специально для отправки на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года немецкий концерн запланировал ежегодные поставки Киеву до 200 тыс. артиллерийских снарядов с нового завода в Унтерлюсе.

    Ранее компания получила рекордный заказ на производство боеприпасов калибра 155 миллиметров в Нижней Саксонии.

    Украинское руководство также поручило этому производителю строительство собственного предприятия по выпуску вооружений.

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    14 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    В ФРГ заявили о закрытии из-за банкротства пивоварни с 350-летней историей

    Bild: В ФРГ из-за банкротства закроют созданную 350 лет назад пивоварню Eichbaum

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В немецком Мангейме признана неплатежеспособной частная пивоварня Eichbaum, что приведет к увольнению около 240 сотрудников.

    Одна из старейших пивоварен Германии Eichbaum, основанная в 1679 году в Мангейме, подала заявление о банкротстве в конце октября 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild. У компании закончились средства на ведение переговоров и выплату кредитов, поэтому операционная деятельность будет полностью прекращена.

    Ранее владельцы пытались спасти бизнес, продав популярный бренд Karamalz компании Veltins за нераскрытую сумму, а также сократив штат с 290 до 240 человек. Однако эти меры не принесли ожидаемого результата.

    Основной причиной банкротства стало резкое падение экспорта продукции, которая ранее поставлялась более чем в 60 стран мира. Внутри страны спрос также снизился на фоне многолетнего сокращения потребления пива в Германии, что привело к обрушению выручки.

    По информации Союза германских пивоваров, за последние шесть лет в стране закрылись 137 пивоварен, включая крупные производства, такие как Oettinger.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне старейшая немецкая пивоварня Hofbrauhaus Wolters также подала заявление о банкротстве. В начале года Федеральное статистическое ведомство ФРГ зафиксировало рекордное падение продаж пива ниже восьми миллиардов литров.

    Ранее руководитель компании Oettinger Штефан Блашак спрогнозировал массовую волну закрытий предприятий отрасли.

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    14 июля 2026, 15:35 • Новости дня
    Российские дроны поразили два сухогруза под Одессой

    Минобороны: Ударные БПЛА поразили два сухогруза на переходе в Одессу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские ударные беспилотники атаковали два грузовых судна во время их перехода из Черноморска в порт Одессы, сообщили в министерстве обороны.

    Вооруженные силы России нанесли удар по двум сухогрузам в акватории Черного моря. Это случилось во время следования судов по маршруту из порта Черноморск в Одессу, заявили в Министерстве обороны России..

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса», – отметили в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали танкер на переходе из Черноморска в Одессу. Днем ранее армия России поразила плавучий док для подводных беспилотников в Черноморске. До этого ночной удар уничтожил доставлявшие военные грузы морские суда в портах региона.

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    14 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Российские военные поразили логистические объекты ВСУ в порту Южный Одесской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области высокоточным оружием успешно поражены логистические объекты, а также техника с военными грузами и топливом для украинских войск.

    Военнослужащие на протяжении всего дня продолжали атаковать объекты портовой инфраструктуры и суда, работающие в интересах украинской армии, сообщает Минобороны РФ в саоем канале в Max. Основной целью стал государственный морской торговый порт Южный, расположенный в Одесской области.

    В Министерстве обороны России подтвердили успешное выполнение боевой задачи. «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в военном ведомстве.

    В результате атаки высокоточным оружием воздушного базирования серьезный урон понес логистический центр транспортной компании «Мигтранс». Военные уничтожили 12 грузовых автомобилей и один бензовоз, которые использовались для доставки горюче-смазочных материалов и грузов военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили плавучий док для подводных дронов в порту Черноморска.

    Днем ранее армия России нанесла удары по местам хранения военных грузов в Одессе. В ночь на субботу Вооруженные силы уничтожили резервуары с горючим в логистических узлах Южный и Измаил.

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    14 июля 2026, 10:50 • Новости дня
    США впервые применили морские дроны для ударов по Ирану

    TWZ: США впервые применили морские дроны для ударов по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы Соединенных Штатов в ходе удара по объектам в иранском городе Бендер-Аббас задействовали новейшие надводные аппараты для уничтожения подводной лодки, пишут американские СМИ.

    Центральное командование ВС США подтвердило использование беспилотных катеров в боевых условиях, пишет The War Zone.

    Атака проводилась 12 июля, она была направлена на иранские военные объекты, включая крупный ремонтный комплекс для кораблей.

    «Вчера, используя несколько ударных надводных дронов одностороннего действия, силы CENTCOM успешно поразили подводную лодку и пункт технического обслуживания кораблей в Иране», – заявили представители командования.

    Три аппарата Corsair атаковали порт на военно-морской базе, что существенно снизило наступательные возможности Тегерана.

    Президент США сообщил о намерении взять под контроль Ормузский пролив и возобновить морскую блокаду иранских портов. По его словам, Вашингтон планирует взимать плату в размере 20% со всех грузов для обеспечения безопасности в этом нестабильном регионе.

    Блокада морского сообщения официально возобновляется 14 июля. Военные США будут перенаправлять суда и контролировать трафик в Оманском заливе, продолжая масштабное давление на Иран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные поразили ракетные комплексы и малые суда Ирана в районе Ормузского пролива. Трамп объявлял об окончании режима прекращения огня с Тегераном.

    Месяцем ранее морской беспилотник Corsair использовался для эвакуации экипажа сбитого американского вертолета в Оманском заливе.

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    14 июля 2026, 08:00 • Новости дня
    Секрет пороха помешал немецким инженерам скопировать советскую «Катюшу»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия, даже если бы к ней в руки попала боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша», не смогла бы ее воссоздать из-за секретного пороха, рассказал историк-архивист, биограф одного из создателей установки Георгия Лангемака Александр Глушко.

    Секретность боеприпасов не позволила бы противнику воспроизвести установку даже при захвате исправного образца, передает ТАСС. Историк-архивист Александр Глушко отметил, что немецкое командование безуспешно стремилось разобраться в устройстве советских снарядов. «Даже если бы установка попала в руки немцев, они все равно не смогли бы ее повторить. Главная тайна заключалась в порохе. Его рецептуру воспроизвести было невозможно – именно там был спрятан секрет», – пояснил биограф одного из создателей оружия Георгия Лангемака.

    Ровно 85 лет назад, 14 июля 1941 года, батарея капитана Ивана Флерова впервые применила систему залпового огня под Оршей. Из-за строжайшей секретности машины тщательно маскировали, а маршруты передвижения знал лишь ограниченный круг лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, появление реактивной системы залпового огня «Катюша» кардинально изменило ход боевых действий Великой Отечественной войны.

    Немецкие солдаты прозвали эту артиллерийскую установку «сталинским органом».

    Современным развитием знаменитой машины стала российская система «Торнадо-С».

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    14 июля 2026, 19:07 • Новости дня
    Заградотряд ВСУ расстрелял насильно мобилизованного священника УПЦ

    Солдаты ВСУ убили принудительно мобилизованного иеродиакона УПЦ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские заградительные отряды расстреляли иеродиакона Нифонта, которого ранее принудительно мобилизовали из монастыря канонической церкви.

    Священнослужитель канонической Украинской православной церкви был убит украинскими военными после попытки избежать участия в боевых действиях. Трагедия произошла с насельником Свитязского Петропавловского мужского монастыря.

    В российских силовых структурах сообщили, что иеродиакон Нифонт (Шендяпин) был насильно призван в ряды украинской армии. «После принудительной мобилизации священник попытался избежать участия в боевых действиях и был убит одним из заградительных отрядов ВСУ», – рассказал РИА «Новости» собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на западе Украины сотрудники военкомата насильно увезли на полигон настоятеля Покровского храма.

    Всего с начала текущего года территориальные центры комплектования мобилизовали не менее 21 священнослужителя канонической церкви. В частности, весной в Одессе военкомы похитили из такси архимандрита Руфина.

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    14 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    В Крыму назвали немецкий завод дронов для Киева законной целью

    Константинов назвал немецкий завод БПЛА законной целью российских военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Завод в Германии, производящий дроны для поставок на Украину, является законной целью Минобороны, заявил председатель госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

    Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил о статусе германского военного предприятия, передает ТАСС. Политик подчеркнул, что очередные поставки вооружений Киеву ведут к эскалации конфликта.

    «Посредством производства дронов они убивают русских людей, и этот завод уже по любым международным нормам является законной целью для российских военных, как минимум, для предотвращения террористических атак. Они должны это понимать», – отметил председатель крымского Госсовета.

    Всего с 24 февраля 2022 года власти Германии выделили Киеву порядка 39 млрд евро гуманитарной и 55 млрд евро военной помощи. Российская сторона регулярно напоминает, что накачивание оружием лишь затягивает противостояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские журналисты обнаружили на юге Германии засекреченное предприятие по сборке ударных беспилотников для украинской армии.

    Немецкое правительство выделило около 90 млн евро на закупку крупной партии из 50 тыс. дронов.

    Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил о запуске совместного с Киевом производства дальнобойных аппаратов.

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    14 июля 2026, 05:40 • Новости дня
    Россия и Китай начали вместе патрулировать Азиатско-Тихоокеанский регион

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объединенный российско-китайский военно-морской отряд направился в акваторию Желтого моря для выполнения задач по патрулированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщило российское Минобороны.

    Военно-морские флоты двух государств завершили маневры «Морское взаимодействие-2026», после этого они приступили к патрулированию, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Торжественное закрытие прошло на базе Циндао, после чего объединенная группировка приступила к несению службы.

    Маневры продолжались с шестого по 12 июля. Российскую сторону представляли крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подводная лодка «Уфа» и судно «Игорь Белоусов». Пекин задействовал эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», субмарину типа «Юань» и корабли обеспечения.

    Контр-адмирал Сергей Синько отметил, что полученный опыт послужит дальнейшему укреплению взаимного доверия и сотрудничества между государствами.

    Во время морского этапа экипажи успешно отработали артиллерийские стрельбы, маневрирование, борьбу с подводными лодками и отражение атак беспилотников. Подобные совместные патрулирования в регионе проводятся ежегодно с 2021 года.

    Ранее сообщалось, что экипажи кораблей России и Китая вышли в Желтое море для проведения морского этапа учений.

    В ходе маневров военные отработали применение безэкипажных катеров.

    Накануне моряки двух стран провели совместные артиллерийские стрельбы.

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    14 июля 2026, 16:48 • Новости дня
    Польша подняла истребители из-за российского Ил-20 над Балтикой

    Tекст: Денис Тельманов

    Варшава направила боевую авиацию на сопровождение военного самолета, выполнявшего плановый полет в международном воздушном пространстве недалеко от государственных границ республики.

    Глава оборонного ведомства республики Владислав Косиняк-Камыш сообщил о вылете дежурных сил ВВС, передает ТАСС.

    «Польские истребители были подняты в воздух из-за пролетевшего над Балтикой российского самолета Ил-20», – заявил министр. Он добавил, что воздушное судно находилось в международной зоне на расстоянии 30 километров от побережья страны.

    Ранее в Министерстве обороны России подчеркивали, что все перемещения отечественной военной авиации осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года польские истребители перехватили российский разведывательный самолет над Балтийским морем.

    Осенью военные республики задействовали самолеты МиГ-29 для визуального сопровождения Ил-20.

    Летом дислоцированные в Польше британские истребители поднимались в воздух из-за полета российского разведчика.

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    14 июля 2026, 14:24 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности России помогать вооруженным силам стран Сахеля

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия планирует активно содействовать государствам Сахеля в укреплении национальных армий, подготовке военнослужащих и передаче гуманитарной помощи.

    Россия окажет поддержку в повышении боеспособности национальных вооруженных сил и подготовке военнослужащих стран Сахеля, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом.

    «Мы намерены оказывать содействие странам региона и на двусторонней основе, в том числе в повышении боеспособности национальных вооруженных сил, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, предоставление гуманитарной помощи также продолжится», – подчеркнул министр.

    Кроме того, представители двух государств подписали межправительственное соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов, передает ТАСС.

    Церемония прошла перед совместной пресс-конференцией глав внешнеполитических ведомств. Ранее Лавров охарактеризовал этот документ как важный шаг для укрепления основы регулярных двусторонних контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского внешнеполитического ведомства анонсировал подписание документа о безвизовом режиме с Чадом для дипломатов.

    Несколькими днями ранее Сергей Лавров провел в Ниамее двусторонние встречи с руководителями МИД Нигера, Буркина-Фасо и Мали.

    Российский министр прилетел в африканскую республику для участия в заседании с представителями Альянса государств Сахеля.

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    14 июля 2026, 17:28 • Новости дня
    Британия заявила о рекордных вложениях в модернизацию трех военно-морских баз
    Британия заявила о рекордных вложениях в модернизацию трех военно-морских баз
    @ Rota/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британское правительство направит почти 35 млрд долларов на масштабное обновление ключевых военно-морских баз страны в течение ближайшего десятилетия.

    Правительство Британии выделит 26 млрд фунтов стерлингов (34,8 млрд долларов) на обновление трех военно-морских баз. В британском Минобороны отметили, что это станет рекордным объемом инвестиций в морскую инфраструктуру со времен окончания холодной войны, пишет ТАСС.

    В ближайшие десять лет базы Клайд, Девонпорт и Портсмут «получат новые причалы и модернизированную инфраструктуру». Масштабная программа призвана существенно усилить потенциал флота.

    Кроме того, оборонное ведомство направит более 240 млн фунтов на поддержание боеготовности Королевских ВВС. Также на два года продлен контракт с Boeing Defence UK на сумму 115,2 млн фунтов. Эти средства предназначены для технического обслуживания девяти морских патрульных самолетов P-8 Poseidon, базирующихся в Шотландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Лондон запланировал направить 5 млрд фунтов стерлингов на развитие военных беспилотников.

    Ранее Британия вместе с девятью европейскими странами договорилась о создании совместного военно-морского соединения. До этого британские власти утвердили программу модернизации вспомогательного флота ВМС.

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    14 июля 2026, 21:10 • Новости дня
    Экс-чиновник Минобороны Германии призвал превратить Крым в уязвимость России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западным странам следует усилить геополитическое давление на Калининградскую область и Крымский полуостров для ослабления российских позиций, заявил экс-глава аппарата Минобороны Германии Нико Ланге.

    «Крым и Калининград не должны быть для России стратегическими форпостами. Напротив, они должны превратиться в дорогостоящие стратегические уязвимости», – заявил он, передает RT.

    Политик подчеркнул необходимость консолидации усилий европейских государств. По его мнению, партнерам следует активно наращивать давление на российские территории в Балтийском регионе и Калининградской области.

    Напомним, европейские страны отрабатывают сценарии возможной изоляции Калининградской области. В мае глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал НАТО нанести удары по этому региону.

    Сенатор Григорий Карасин счел подобные слова поводом для начала ограниченной военной операции.

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