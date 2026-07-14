Семья из трех человек задохнулась в погребе на Урале

Tекст: Тимур Шайдуллин

В свердловском поселке Буланаш произошла трагедия: супруги 56 и 57 лет, а также их 35-летняя дочь погибли от удушья в собственном погребе, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. По факту гибели семьи возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

«По имеющейся версии, смерть указанных граждан наступила в результате нехватки кислорода в погребе, куда самостоятельно спустились пострадавшие», – заявили в ведомстве.

Как отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, признаков криминала нет. Местность заболочена, а из-за затяжных дождей грунтовые воды выдавили в овощную яму опасную газовую смесь. Специалисты газовой службы подтвердили превышение концентрации вредных веществ.

Семья планировала убрать в подпол партию свежих консервированных огурцов. Первой вниз спустилась дочь, за ней последовала мать. Глава семьи, заметив неладное, попытался вытащить близких, но потерял сознание и упал рядом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Самаре из-за утечки газа в подъезде жилого дома погибла женщина.

В марте в подмосковном городе Дзержинский жертвами отравления угарным газом стали супруги с трехмесячным сыном. А в прошлом году в подвале частного дома в деревне Полуэктово от паров строительной мастики также задохнулись три человека.