В ФРГ заявили о закрытии из-за банкротства пивоварни с 350-летней историей

Bild: В ФРГ из-за банкротства закроют созданную 350 лет назад пивоварню Eichbaum

Tекст: Тимур Шайдуллин

Одна из старейших пивоварен Германии Eichbaum, основанная в 1679 году в Мангейме, подала заявление о банкротстве в конце октября 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bild. У компании закончились средства на ведение переговоров и выплату кредитов, поэтому операционная деятельность будет полностью прекращена.

Ранее владельцы пытались спасти бизнес, продав популярный бренд Karamalz компании Veltins за нераскрытую сумму, а также сократив штат с 290 до 240 человек. Однако эти меры не принесли ожидаемого результата.

Основной причиной банкротства стало резкое падение экспорта продукции, которая ранее поставлялась более чем в 60 стран мира. Внутри страны спрос также снизился на фоне многолетнего сокращения потребления пива в Германии, что привело к обрушению выручки.

По информации Союза германских пивоваров, за последние шесть лет в стране закрылись 137 пивоварен, включая крупные производства, такие как Oettinger.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне старейшая немецкая пивоварня Hofbrauhaus Wolters также подала заявление о банкротстве. В начале года Федеральное статистическое ведомство ФРГ зафиксировало рекордное падение продаж пива ниже восьми миллиардов литров.

Ранее руководитель компании Oettinger Штефан Блашак спрогнозировал массовую волну закрытий предприятий отрасли.