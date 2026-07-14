Беспилотники ВСУ повторно атаковали пожарную часть в Энергодаре

В региональном управлении МЧС уточнили, что среди личного состава никто не пострадал, передает ТАСС.
«14 июля вражеские беспилотники ударили по территории пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Запорожской области. Поврежден фасад здания. К счастью, среди личного состава пострадавших нет», – подчеркнули в ведомстве.
Днем ранее спасатели уже фиксировали прилет дрона, который повредил постройку и автоцистерну. Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что об атаке расскажут присутствующим на станции экспертам МАГАТЭ. При благоприятной оперативной обстановке специалистам продемонстрируют последствия удара.
Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил о 60 ударах украинских военных по Энергодару за сутки, мэр города Максим Пухов сообщил о повреждении медицинских объектов из-за атаки беспилотников.
Перед этим украинские тяжелые дроны совершили массированную атаку вблизи Запорожской атомной электростанции.