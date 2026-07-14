Режим ЧС ввели в свердловском Ирбите из-за масштабного паводка

Власти свердловского Ирбита ввели муниципальный режим ЧС из-за разлива реки Ница

Tекст: Денис Тельманов

Власти Свердловской области объявили о введении режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня в Ирбите, передает РИА «Новости».

Решение связано с опасным подъемом воды в реке Ница, уровень которой достиг отметки 741 сантиметр при критическом значении в 740 сантиметров.

Глава города Николай Юдин сообщил о проведении оперативного заседания профильной комиссии для обеспечения безопасности населения. «Именно поэтому прямо сейчас прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием спасателей, сотрудников правоохранительных органов, специалистов учреждений и предприятий города, задействованных в обеспечении безопасности горожан», – заявил мэр.

Руководитель муниципалитета добавил, что для эвакуируемых граждан дополнительно открывается один пункт временного размещения на лыжной базе в Сосновой роще.

Сильные осадки обрушились на регион еще 29 июня, спровоцировав масштабные подтопления. Сейчас в 20 муниципалитетах затоплены 192 жилых дома, 11 дач и 1,2 тыс. приусадебных участков, а в пунктах размещения находится 91 человек, включая 37 детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели эвакуировали более 20 человек из зоны затопления в Ирбите.

В начале июля свои дома из-за паводка в Свердловской области покинули 155 местных жителей.

В конце июня уровень воды в свердловской реке Кушве поднялся на 60 сантиметров из-за последствий торнадо.