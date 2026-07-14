Лавров заявил о нарушении США меморандума с Ираном

Лавров назвал удары США по Ирану нарушением подписанного меморандума

Tекст: Денис Тельманов

Россия расценивает американские обстрелы иранской территории как нарушение договоренностей между США и Ираном, что блокирует возможность урегулирования кризиса, передает РИА «Новости».

«Мы рассматриваем как нарушение меморандума. Здесь даже много комментировать не приходится, это печально. Потому что страдают и гражданская инфраструктура в Иране, и гражданская инфраструктура в странах арабских Совета сотрудничества арабских государств залива. И самое главное, это не ведет к урегулированию, а закрывает ту дверь, которую, казалось, приоткрыл упомянутый меморандум», – сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Договор, направленный на завершение конфликта, начавшегося 28 февраля, был подписан сторонами в ночь на 18 июня. Однако 8 июля американская сторона возобновила удары.

По заявлению президента США, действия якобы стали ответом на предполагаемую активность Ирана против торговых судов в Ормузском проливе. В ответ иранские вооруженные силы атаковали американские военные базы в Кувейте, Бахрейне и Иордании.

Внешнеполитическое ведомство Ирана охарактеризовало действия США как серьезное нарушение соглашений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум для прекращения войны с Ираном. Позже американский лидер объявил о недействительности режима прекращения огня.

Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства оценил статус данного соглашения как кризисный.