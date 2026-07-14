Лавров заявил об ожидании сигнала от Анкары Киеву из-за атак на «Голубой поток»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия ожидает от турецких властей публичной реакции на действия украинских военных, атакующих инфраструктуру газопровода «Голубой поток», сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом.

«Буквально вчера была информация в турецких средствах массовой информации, что новые достаточно сильные атаки украинских безэкипажных катеров были осуществлены против турецких судов, турецких танкеров, других судов, которые везли турецкие грузы», – отметил Лавров.

Он подчеркнул, что подобные инциденты происходят регулярно, как и попытки нанести ущерб газопроводу, идущему в Турцию, передает ТАСС.

По словам российского министра, Москва уже обратилась к Анкаре с вопросом о планируемых ответных мерах. В России надеются, что турецкая сторона даст публичную оценку происходящему и направит жесткий сигнал киевским властям.

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