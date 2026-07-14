Туристка из Петербурга погибла в ДТП в Абхазии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Авария произошла в Гагрском районе 13 июля, во время поездки на смотровую площадку на горе Мамзышха перевернулся УАЗ с туристами, пояснил Авидзба, передает ТАСС.

«Погибла девушка из Петербурга 2002 года рождения. Еще четверо получили увечья, их доставили в Гагрскую больницу», – добавил он.

Водителя транспортного средства задержали правоохранители. На допросе мужчина заявил о технической неисправности машины, сославшись на заклинивший руль.

Главврач местной больницы Индира Арсалия уточнила, что пострадавшим не потребовалась госпитализация. Пациенты отделались ушибами и ссадинами, после оказания первой помощи их отпустили. Возраст выживших пассажиров составляет от 19 до 31 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года один турист из Ставропольского края погиб в результате аварии экскурсионного микроавтобуса в горах Абхазии.

В августе того же года в Гагрском районе столкнулись микроавтобус с россиянами и легковой автомобиль.

Весной 2024 года в Гагре туристка из России насмерть разбилась при падении со скалы.