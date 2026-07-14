ВОЗ: Масштаб вспышки Эболы в Конго превысил официальные данные

ВОЗ заявила о занижении масштабов вспышки Эболы в Конго в четыре раза

Tекст: Тимур Шайдуллин

Реальные масштабы распространения лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго значительно превышают официальную статистику, заявили в ВОЗ, пишет РИА «Новости».

«Мы полагаем, что с учетом моделирования масштабы вспышки как минимум в два-четыре раза больше, чем число случаев, которые мы обнаружили», – заявил на брифинге ООН исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Чикве Ихевеазу.

По словам представителя ВОЗ, нынешняя вспышка стала третьей по величине за всю историю наблюдений, и эпидемиологическая обстановка продолжает ухудшаться. Около 80% новых заболевших выявляются за пределами известных цепочек передачи, что указывает на наличие скрытых очагов инфекции.

В середине мая Всемирная организация здравоохранения признала вспышку Эболы в Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. Специалисты оценивают риск дальнейшего распространения вируса в регионе как высокий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля количество жертв эпидемии в Демократической Республике Конго возросло до 580 человек.

Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний назвал текущую вспышку вируса самой масштабной в истории. Для помощи в борьбе с заболеванием Роспотребнадзор направил в соседнюю Уганду группу российских специалистов.