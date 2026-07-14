В Подмосковье начали разбор завалов после удара дронов

Следователи и оперативные службы продолжают необходимые мероприятия в Пионерском, указала Витушева, передает ТАСС.
«Муниципальные службы, включая сотрудников и тяжелую технику, приступили к разбору завалов», – добавила она.
Она также отметила, что сотрудники администрации уже завершили осмотр территории. Специалисты обошли все частные домовладения, чтобы зафиксировать и уточнить масштаб полученных повреждений.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщал о гибели трех человек при падении беспилотника в поселке Пионерский. СК объявлял о поисках оказавшейся под завалами разрушенного дома пенсионерки.
В мае силы противовоздушной обороны уже уничтожали вражеский дрон над территорией этого муниципалитета.