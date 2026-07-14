Юрист: Шурыгиной грозит до шести лет за порноролики

Юрист Кубасова: Шурыгиной грозит до шести лет за порноролики

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Санкция части 3 статьи 242 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет, а также возможно дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 15 лет», – сообщила Кубасова телеканалу 360.

По предварительным данным, следователи обратили внимание на девушку после того, как она начала привлекать других участниц к съемкам порно. В этом ей помогали порноактриса Настя Холод и продюсер Людвиг Кричкер.

Отмечается, что задержанная активно ведет аккаунт на платформе OnlyFans с 2024 года, а по некоторым данным – с 2021-го.

В середине июня силовики провели обыск в квартире Шурыгиной по делу о незаконном обороте порнографии.

В начале июля Троицкий районный суд Москвы перевел обвиняемую в следственный изолятор из-за нарушения условий домашнего ареста.

СМИ сообщали, что Шурыгину в камере другие арестованные заставили мыть полы и туалеты.