В Карелии пропали отправившиеся пешком в Петрозаводск дети

Tекст: Алексей Дегтярёв

Правоохранительные органы и волонтеры ведут розыск 11-летнего мальчика и его 13-летней сестры, местонахождение которых неизвестно с 13 июля, передает ТАСС.

«Родители обратились вчера в вечернее время», – уточнили в региональном МВД.

По предварительным данным, подростки отправились на прогулку и решили дойти пешком из Кондопоги до столицы республики.

Расстояние между этими населенными пунктами составляет около 57 километров. К поисковым мероприятиям уже подключились десять добровольцев из отряда «ЛизаАлерт».

Пропавший мальчик худощавого телосложения, его рост составляет 140 сантиметров. Он был одет в черную футболку, синие брюки и резиновые тапки. Рост девочки – 150 сантиметров, на ней были белая футболка и розовые шорты, а при себе она имела рюкзак с единорогами.

В июне в Петрозаводске начали поиски двух пропавших несовершеннолетних сестер.

За несколько дней до этого на острове в акватории Ладожского озера исчез восьмилетний мальчик.

В марте волонтеры обнаружили живым пропавшего ранее 11-летнего петрозаводского школьника.