Песков назвал ошибочной характеристику России как младшего партнера Китая

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал публикацию американского издания The Wall Street Journal о мнимом дисбалансе в российско-китайском сотрудничестве. Он категорически отверг подобные утверждения западной прессы, передает ТАСС.

«Отношения между Россией и КНР основаны на принципе равенства», – подчеркнул представитель Кремля. По его словам, этот подход учитывает интересы обеих сторон, поэтому любые попытки назвать Москву младшим партнером в корне неверны.

В министерстве иностранных дел Китая также подтвердили наличие тесного взаимодействия в различных сферах. Дипломаты обратили внимание на высокий уровень взаимного доверия и крепкую дружбу между лидерами двух государств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал самостоятельный характер взаимодействия Москвы и Пекина.

Позже президент России Владимир Путин оценил сотрудничество двух стран в качестве идеального формата равноправного диалога. А председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул приверженность государств духу равноправия и честности.