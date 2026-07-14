Посетитель бара в Приморье выпил уксус ради победы в конкурсе и попал в больницу

Житель Приморья попал в реанимацию после выпитой рюмки уксуса в баре

Tекст: Тимур Шайдуллин

Житель Приморья выпил уксус во время конкурсе в баре. Инцидент произошел на открытии сезона в Laptev Bar, где гостям предложили угадать содержимое стопок, сообщает канал 360.

«Я участвовал в конкурсе, в рюмке оказался уксус. Вот я стопку уксуса и выпил», – пояснил пострадавший. Практически сразу после этого ему стало плохо, и он попросил друзей вызвать скорую помощь.

Мужчина отметил, что начал задыхаться и безуспешно пытался умыться водой. Врачи поместили пациента в реанимацию на сутки, предупредив о риске отказа почек или удушья. Сейчас он проходит лечение амбулаторно.

Расследованием происшествия занимаются полиция и Следственный комитет. Прокуратура Приморского края инициировала проверку законности работы заведения, при этом попытки урегулировать конфликт с руководством бара оказались безрезультатными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце двое гостей подмосковной вечеринки насмерть отравились неизвестным веществом. В конце прошлого года следователи организовали проверку из-за химического ожога гортани ребенка магазинным напитком.

В начале прошлого года семья погибшего от случайного глотка уксуса россиянина подала многомиллиардный иск к производителю минеральной воды.