Члена Политбюро КНР лишили постов за взятки и злоупотребления

Бывшего главу Синьцзяна Ма Синжуя лишили постов из-за взяток

Tекст: Мария Иванова

Высшее руководство КНР продолжает масштабную чистку рядов, передает The New York Times. 66-летний политик лишился членства в Политбюро из-за незаконного получения крупных сумм денег, а также обмена властных полномочий на сексуальные услуги.

Правоохранительные органы конфисковали имущество чиновника, а уголовное дело передали в прокуратуру.

Ма Синжуй стал третьим членом высшего партийного органа страны, отстраненным от власти с 2022 года. Директор Китайского института SOAS в Лондоне Стив Цанг отметил: «Раньше для свержения члена Политбюро требовалось нечто очень серьезное, но теперь они падают как кегли». По словам эксперта, таким образом китайский лидер требует от элит беспрекословного подчинения.

До начала политической карьеры чиновник долгие годы работал в аэрокосмической отрасли. Он руководил Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники, где курировал запуск десятков спутников и нескольких пилотируемых миссий. Позже он возглавил Синьцзян-Уйгурский автономный район, где столкнулся с масштабными протестами граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин поручил высшим должностным лицам страны усилить борьбу с коррупцией.

Ранее китайские власти начали антикоррупционное расследование в отношении заместителя председателя Центрального военного совета Чжан Юся.

В прошлом месяце суд приговорил бывшего члена шанхайского горкома партии к смертной казни за взятки.