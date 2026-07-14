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    Освобождение Донбасса лишает НАТО важного плацдарма против России
    Французы возмутились из-за участия украинских военных в парижском параде
    Турция объявила Нетаньяху в розыск через Интерпол
    Нашествие опасных испанских слизней зафиксировали сразу в ряде регионов России
    Российские военные поразили объекты ВСУ в порту Южный Одесской области
    Основные силы украинской армии оставили Красный Лиман
    Девять стран Европы потребовали лишить МОК финансирования за допуск России
    Рада отправила в отставку премьера Свириденко и правительство Украины
    Макрон призвал не допустить капитуляцию Украины перед Россией
    14 июля 2026, 14:02 • Новости дня

    Путин призвал поддержать идущих на выборы ветеранов СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым заявил о необходимости поддерживать ветеранов СВО, участвующих в выборах.

    «Ребята <…> хотят расти, многие в праймериз участвовали в Госдуму. И по одномандатному округу наш парень победил», – рассказал руководитель региона, передает ТАСС.

    В ответ глава государства напутствовал поддержать их инициативы.

    Встреча Путина и Николаева прошла в Кремле 14 июля. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал серьезный разговор, отметив экономическую значимость Якутии. Предыдущая беседа политиков состоялась в июне 2024 года, тогда обсуждались социально-экономическое развитие, демография и инфраструктура.

    В конце июня партия «Единая Россия» открыла второй поток очного обучения кандидатов на выборы из числа ветеранов спецоперации.

    Весной глава государства поручил Центризбиркому оказывать бойцам всестороннюю помощь при прохождении предвыборных процедур.

    Ранее российский лидер призвал активно выдвигать участников боевых действий на различные руководящие посты.

    14 июля 2026, 14:51 • Новости дня
    Глава Минобороны Венгрии заявил о «закрытии дверей» перед Россией

    Глава МО Венгрии Русин-Сенди заявил о прекращении взаимодействия с Россией

    Глава Минобороны Венгрии заявил о «закрытии дверей» перед Россией
    @ BOGLARKA BODNAR/EPA/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Будапешт намерен восстановить пошатнувшееся доверие западных союзников путем резкого ограничения дипломатических контактов с Москвой, заявили в минобороны страны.

    Руководство Венгрии пересматривает внешнеполитический курс ради укрепления связей с традиционными партнерами. Новый глава минобороны страны Ромулус Русин-Сенди анонсировал радикальную смену вектора, передает РИА «Новости».

    «Венгрия должна восстановить доверие со своими союзниками, а что касается России, мы закрываем перед ней дверь», – безапелляционно заявил профильный министр.

    Примечательно, что всего за несколько дней до этого руководитель министерства иностранных дел Анита Орбан транслировала совершенно иную позицию. Дипломат отмечала стремление властей сохранить прагматичные отношения с Москвой, называя ее крайне важной европейской державой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае венгерский парламент утвердил Ромулуса Русина-Сенди на пост министра обороны. Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр предложил эту кандидатуру.

    Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о готовности Москвы к диалогу с новым руководством Будапешта.

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    14 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Кремль: Обсуждение гарантий Украине без России исключает Европу из урегулирования
    Кремль: Обсуждение гарантий Украине без России исключает Европу из урегулирования
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки европейских государств сформулировать гарантии безопасности по Украине без учета интересов Москвы закрывают им путь к участию в процессе мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно. Если действительно, действительно, это позиция европейцев убежденная, и, если они настаивают на этой позиции, это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

    Комментируя недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке гарантий безопасности для Киева без участия российской стороны, Песков отметил, что подобные инициативы лишь подтверждают тупиковость выбранного европейцами курса. По его словам, такой подход не способствует конструктивному диалогу.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал обсуждение гарантий безопасности для Киева без участия Москвы.

    Ранее в Кремле констатировали невозможность участия европейских государств в мирном урегулировании кризиса.

    В январе глава немецкого правительства признал необходимость согласия России для развертывания многонациональных сил на украинской территории.

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    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    14 июля 2026, 14:26 • Новости дня
    Путин назвал причину избыточного укрепления рубля

    Путин объяснил укрепление рубля снижением спроса на иностранную валюту

    Путин назвал причину избыточного укрепления рубля
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин связал сильные позиции рубля со снижением интереса к иностранной валюте.

    Такое заявление глава государства сделал в ходе рабочей встречи с руководителем Якутии Айсеном Николаевым, передает ТАСС.

    В ходе беседы глава региона обратил внимание на негативные последствия слишком крепкого рубля. По его словам, текущий курс национальной валюты приводит к снижению доходов Якутии, экономика которой имеет ярко выраженную экспортную направленность.

    «Валюта меньше нужна – не нужна так, как раньше», – констатировал российский лидер, объясняя сложившуюся на валютном рынке ситуацию.

    Путин также отметил, что в будущем ключевая ставка должна снизиться, на что указывают текущие макроэкономические показатели. Николаев, сославшись на разговор с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной, подтвердил возможность уверенного снижения ставки. По словам президента, этот процесс станет естественным следствием стабильности экономики.

    Напомним, западные СМИ отметили рекордное укрепление российской валюты с 2023 года.

    Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал оптимальным для поддержки экспортеров курс не дороже 80 рублей за доллар.

    Глава ВТБ Андрей Костин объяснил невыгодность текущих котировок для бюджета падением спроса на валюту.

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    14 июля 2026, 17:56 • Новости дня
    Девять стран Европы потребовали лишить МОК финансирования за допуск России
    Девять стран Европы потребовали лишить МОК финансирования за допуск России
    @ JEAN-CHRISTOPHE BOTT/EPA/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония и восемь других государств призвали Еврокомиссию прекратить финансовую поддержку международных спортивных организаций из-за допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям.

    Эстония и еще восемь стран требуют лишить финансирования спортивные структуры, разрешившие выступать представителям России, пишут «Известия».

    «Эстония совместно со странами-партнерами направила члену Европейской комиссии, ответственному за спорт, Гленну Микаллефу предложение исключить из программ Erasmus+ и других мер поддержки Европейского союза спортивные организации, которые допускают возвращение России и Белоруссии на международные соревнования», – заявили в эстонском министерстве культуры.

    К обращению также присоединились Латвия, Литва, Польша, Дания, Швеция, Финляндия, Румыния и Нидерланды. Авторы документа предлагают лишить поддержки Международный олимпийский комитет, международные федерации плавания и фехтования.

    Подписанты дополнительно потребовали пересмотреть участие этих организаций в будущих европейских мероприятиях по развитию спорта. Они призвали спортивные структуры соблюдать принципы прав человека и мирных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком Международного олимпийского комитета принял решение о полном восстановлении в правах Олимпийского комитета России.

    Во вторник главы МИД стран Евросоюза категорически осудили допуск отечественных атлетов к международным соревнованиям. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала попытки Таллина повлиять на политику спортивной организации.

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    14 июля 2026, 17:40 • Новости дня
    Нашествие опасных испанских слизней зафиксировали сразу в ряде регионов России
    Нашествие опасных испанских слизней зафиксировали сразу в ряде регионов России
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    После продолжительных ливней и теплой погоды в Центральной России резко возросла численность испанских слизней.

    Моллюски длиной более 10 сантиметров массово появляются на улицах, в парках и на садовых участках, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на Shot.

    Биолог Илья Гомыранов отметил, что 15 лет назад этот вид встречался в московском регионе редко, но теперь активно расширяет ареал. Наиболее масштабное нашествие наблюдается в Ленинградской области, где слизни уничтожают урожай. Инвазивный вид также замечен в Тверской, Псковской, Новгородской областях, Карелии и на юге страны.

    «Колоссальная плодовитость испанских слизней – одна из главных проблем», – подчеркнул Гомыранов. Каждая особь откладывает до 100 яиц за сезон, что способствует быстрому захвату новых территорий. Слизни питаются растениями, нанося ущерб сельскому хозяйству, и вытесняют местные виды.

    Помимо вреда растениям, слизни опасны для человека и животных. Контакт с ними может вызвать заражение кишечной палочкой, стафилококком или листериозом. Для домашних питомцев проглатывание моллюска грозит заражением паразитами, поражающими сердце и легкие, что может привести к гибели.

    Ранее ученые связали появление испанских слизней в московском регионе с повышением температуры.

    Эти инвазивные моллюски успешно акклиматизировались в столице на фоне аномальной жары. Позднее исследователи из БелГУ выявили проникновение южных крымских улиток в северные регионы России.

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    14 июля 2026, 15:48 • Новости дня
    Российские военные поразили логистические объекты ВСУ в порту Южный Одесской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области высокоточным оружием успешно поражены логистические объекты, а также техника с военными грузами и топливом для украинских войск.

    Военнослужащие на протяжении всего дня продолжали атаковать объекты портовой инфраструктуры и суда, работающие в интересах украинской армии, сообщает Минобороны РФ в саоем канале в Max. Основной целью стал государственный морской торговый порт Южный, расположенный в Одесской области.

    В Министерстве обороны России подтвердили успешное выполнение боевой задачи. «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в военном ведомстве.

    В результате атаки высокоточным оружием воздушного базирования серьезный урон понес логистический центр транспортной компании «Мигтранс». Военные уничтожили 12 грузовых автомобилей и один бензовоз, которые использовались для доставки горюче-смазочных материалов и грузов военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили плавучий док для подводных дронов в порту Черноморска.

    Днем ранее армия России нанесла удары по местам хранения военных грузов в Одессе. В ночь на субботу Вооруженные силы уничтожили резервуары с горючим в логистических узлах Южный и Измаил.

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    14 июля 2026, 12:02 • Новости дня
    Эксперт призвал ужесточить борьбу с контрабандой дронов

    Политолог Козюлин: FPV-дроны стали главным оружием украинского терроризма

    Эксперт призвал ужесточить борьбу с контрабандой дронов
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Олег Исайченко

    Необходимо усилить работу по выявлению незаконного ввоза в Россию беспилотников и комплектующих к ним, сказал газете ВЗГЛЯД военный политолог Вадим Козюлин. Ранее ФСБ предотвратили массированную атаку БПЛА на стратегическое предприятие в Московской области.

    «Сорванная ФСБ атака БПЛА на стратегическое предприятие ВПК в Подмосковье – еще одна часть плана противника повторить операцию «Паутина». Однако эта задумка Киева, как и прочие, потерпела фиаско», – отметил Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ. По его оценке, сотрудники российской службы безопасности сработали четко. «Наши силовики знают про трюки украинского руководства и пресекают их попытки нанести урон нашей стране вполне удачно», – добавил собеседник.

    Между тем, приходится признать, что FPV-дроны становятся одной из главных террористических угроз, обратил внимание эксперт. «Это оружие применяют во многих странах, в том числе и в Африке. Этому способствует Украина, поскольку пытается противодействовать России везде, где видит возможность, включая и страны Сахеля», – указал Козюлин. Он подчеркнул: с контрабандой беспилотников и комплектующих к ним нужно бороться.

    «И для этого есть таможенная служба. Борьба с незаконным ввозом – их задача, поле действия», – считает спикер. Аналитик также обратил внимание, что СБУ привлекла детей 13-16 лет к подготовке атаки дронов в Московской области: они активировали SIM-карты для управления БПЛА. «Это еще раз подчеркивает важность проведения профилактических работ с подростками. И к счастью, она уже ведется в связи с нацеленностью противника на российское молодое поколение», – отметил собеседник.

    «Так, выпущены новые школьные учебники, в учебных заведениях уделяется большое внимание патриотическому воспитанию», – перечислил Козюлин. Он также упомянул предложение председателя СК Александра Бастрыкина понизить возраст уголовной ответственности до 12 лет.

    Ранее ФСБ сообщила о срыве масштабной атаки БПЛА на стратегическое предприятие в Подмосковье. Для удара планировалось использовать 35 FPV-дронов. Их контрабандой ввезли в Россию. Беспилотники были спрятаны в партии испанской керамической плитки, доставленной по маршруту Братислава (Словакия) – Седльце (Польша) – Брест (Белоруссия) – Московская область. Операция проводилась СБУ при содействии спецслужб европейских государств, заявили в ФСБ.

    По версии ведомства, противник планировал дистанционно запустить 35 дронов, оснащенных устойчивыми к работе РЭБ системами управления канадского производства. Местом запуска, как утверждается, был арендованный ангар. «Для легенды его коммерческого использования сотрудники украинской спецслужбы дистанционно заказали в ангар доставку строительных и отделочных материалов», – говорится в сообщении службы.

    Аренда здания и приемка товара осуществлялись гражданином России, завербованным Украиной за материальное вознаграждение. Для подготовки помещения к запуску БПЛА украинская сторона привлекла двух граждан Молдавии: под руководством кураторов они подготовили помещение к запуску дронов и уехали с территории РФ.

    Исполнителем теракта стал бывший контрактник ЧВК «Вагнер». Ранее он был членом этнической ОПГ, отбывал длительное наказание за совершение тяжких преступлений. После участия в СВО мужчина был амнистирован, вступив в 2023 году в российское гражданство. По данным ФСБ, он по инструкциям кураторов собрал и активировал дроны, наладил канал связи с зарубежными операторами, после чего покинул место преступления.

    В обусловленном месте он ожидал группу эвакуации, которая должна была доставить его на конспиративную квартиру, а впоследствии вывезти на Украину для участия в боевых действиях против РФ. «Исполнитель теракта задержан и дает признательные показания. Пособник-арендатор, осуществлявший приемку опасного груза и легендированное размещение строительных материалов, оказал вооруженное сопротивление при задержании и был ликвидирован ответным огнем», – добавили в ЦОС.

    В спецслужбе также обратили внимание, что СБУ привлекло к преступлению несовершеннолетних подростковв возрасте от 13 до 16 лет. Им, в частности, поручалась активация незаконно приобретенных сим-карт, использовавшихся в управлении дронами. Кроме того, установлено, что к организации теракта и руководству пособниками под патронажем СБУ причастен гражданин Украины и США Альберт Васильев (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), украинский видеоблогер, рэпер, использующий псевдоним «Киевстонер».

    Накануне ФСБ сорвала подготовку украинскими спецслужбами масштабных беспилотных атак на военные аэродромы Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях. Как сообщили в ЦОС ведомства, противник забросил в Брянскую область контейнеры с FPV-дронами. Их доставили в регион на беспилотниках и аэростатах. Дроны были снаряжены боевыми частями и мобильными наземными станциями управления.

    Позднее агенты Украины перевозили их на легковых автомобилях в прицепах с двойным дном, груженными бытовой техникой. Вблизи аэродромов злоумышленники арендовали гаражи для сборки беспилотников и подготовки к удару. У задержанных изъяли 24 FPV-дрона с нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, устойчивыми к РЭБ. БПЛА были снаряжены взрывчаткой весом более одного килограмма.

    В минувшую пятницу ФСБ также предотвратила теракт на военном аэродроме Ростов-Центральный, который пыталось организовать Главное управление разведки Украины. Противник хотел разрушить инфраструктуру, уничтожить личный состав и подорвать автопарк. Для этого планировалось использовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами ИИ и взрывчаткой.

    Россиянин, которого украинские кураторы привлекли для помощи, сообщил обо всем правоохранителям. «От сотрудника ГУР были получены координаты местонахождения тайника с FPV-дронами и инструкции по совершению теракта. После обнаружения БПЛА и их дезактивации, а также получения аванса в размере 20% от обещанного денежного вознаграждения связь с иностранной разведкой была прервана», – заявили в ФСБ.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты предположили, что Киев под кураторством Лондона хотел повторить операцию «Паутина», но вмешались сотрудники российской службы безопасности.

    Смотрите опубликованные ФСБ кадры в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    14 июля 2026, 19:28 • Новости дня
    Макрон призвал не допустить капитуляцию Украины перед Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией Киева перед Россией.

    «История нашего континента показала, какой ценой обходится капитуляция. Мы не совершим эту ошибку снова», – подчеркнул глава государства в видеообращении, опубликованном на YouTube, передает РИА «Новости».

    Политик назвал недопустимыми любые попытки договориться с Москвой, если это нарушает интересы Киева. Он также высказался за дальнейшее оказание помощи Украине.

    Ранее французский лидер рассказал о планах президента США Дональда Трампа передать украинские территории России.

    Позже Макрон констатировал отказ Вашингтона от нейтралитета по данному конфликту.

    Глава российского МИД Сергей Лавров указал на нервозность подобных заявлений президента Франции о недопустимости капитуляции Киева.

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    14 июля 2026, 19:36 • Новости дня
    На сайте МОК восстановили раздел о России
    На сайте МОК восстановили раздел о России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный портал Международного олимпийского комитета возобновил работу страницы, посвященной российским атлетам.

    Доступ к этому информационному блоку был закрыт с 2023 года, передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе исполком организации принял решение о временном восстановлении статуса Олимпийского комитета России. Кроме того, были отменены рекомендации для международных федераций, касающиеся ограничений в отношении отечественных спортсменов.

    Осенью 2023 года ОКР лишился своего статуса из-за включения в состав региональных советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Позднее российская сторона скорректировала устав, исключив всех региональных членов из структуры.

    Напомним, исполком Международного олимпийского комитета восстановил в правах Олимпийский комитет России. Организация рекомендовала снять ограничения на участие российских спортсменов в международных стартах.

    Еврокомиссия осудила возможное возвращение отечественных атлетов на мировую арену.

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    13 июля 2026, 22:29 • Новости дня
    Эксперт: СВО проявила историческую способность россиян объединяться перед вызовами

    Политолог Федорова назвала сплоченность национальной чертой россиян

    Эксперт: СВО проявила историческую способность россиян объединяться перед вызовами
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Сплоченность является национальной чертой россиян: способность людей объединяться помогала нашей стране преодолевать трудные времена и двигаться вперед, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. По ее словам, последние несколько лет лишь подтвердили это правило. В понедельник Владимир Путин принял участие в форуме Общероссийского народного фронта «Все для Победы!». Президент отметил, что ОНФ объединил более 20 миллионов россиян и всегда находится на острие решения стоящих перед страной задач.

    «Невозможно переоценить значимость проектов гражданского общества и, в частности, платформы «Народный фронт», в рамках которых простые люди помогают нашим героям в зоне спецоперации», – сказала политолог Анна Федорова. По ее словам, российское общество вносит колоссальный вклад в развитие страны. Усилия граждан заметны не только на фронте, но и в тылу: их силами совершенствуются культура, экономика и наука. «И все это – результат невероятной сплоченности нашего народа», – подчеркивает собеседница.

    «Эта сплоченность уже стала национальной чертой россиян: объединяться в трудные периоды истории и стремиться к созиданию. Последние несколько лет лишь подтвердили это правило. Неслучайно Владимир Путин с особым вниманием говорит о масштабе волонтерской деятельности и общественной поддержки», – продолжает она.

    На этом фоне, считает политолог, неудивительно, что глава государства ведет откровенный диалог с гражданами. «Это вообще привычная логика для нашего президента: он не уходит от острых тем. Напротив, Путин сам часто их поднимает, чтобы люди знали истину из первых уст», – пояснила эксперт.

    Так вышло и с вызовами в топливной сфере. «Тот факт, что президент говорит о столь непростой теме, – ясный сигнал: работа по устранению сложностей идет, и все решения будут доведены до результата. Такая открытость снижает напряженность в обществе, а значит, приближает нас к Победе», – заключила Федорова.

    В понедельник Владимир Путин принял участие в форуме Общероссийского народного фронта «Все для Победы!», прошедшем в Национальном центре «Россия». Перед церемонией вручения премии президент осмотрел выставку проектов движения, где ему представили разработки объединения предприятий народного ОПК «Кулибин-клуба».

    В своем выступлении глава государства отметил вклад граждан в поддержку фронта. По его словам, Народный фронт объединил более 20 млн человек, а россияне добровольно направили через организацию почти 70 млрд рублей на нужды спецоперации. «Все 15 лет, вы всегда – не только в эти годы проведения специальной военной операции, что очень важно, я сейчас, безусловно, об этом тоже скажу, – но все эти 15 лет вы всегда на острие решаемых страной проблем», – подчеркнул глава государства. Президент также выразил уверенность в неизбежности победы России.

    Отдельное внимание в своем выступлении Путин уделил ситуации с топливом. Он отметил, что удары ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами, однако базовая основа российской энергетики остается надежной. ««И Крыма это касается. Потому что уже сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, до которой противнику будет очень сложно добраться», – заявил он.

    По итогам форума глава государства вручил награды лауреатам специальной номинации «Все для Победы» и отметил, что за 15 лет своего существования Общероссийский народный фронт полностью себя оправдал.

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    13 июля 2026, 21:57 • Новости дня
    Россиянка откусила губу соседке во время ссоры в лифте

    Tекст: Денис Тельманов

    Уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью направлено в суд после жестокого конфликта двух женщин в кабине подъемника многоквартирного дома.

    Инцидент произошел в Великом Новгороде в ноябре прошлого года, передает РИА «Новости». В ходе ссоры в лифте обвиняемая откусила часть нижней губы потерпевшей, проживающей с ней в одном доме.

    Действия нападавшей квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившееся в неизгладимом обезображивании лица.

    «Прокуратура Великого Новгорода направила в суд уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы», – заявили в ведомстве.

    Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением уже переданы в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года жительница Хабаровска во время драки в кафе откусила оппонентке фалангу пальца.

    В январе текущего года пьяный москвич набросился на соседку с ложкой для обуви из-за частых доставок. Ранее в Томске бывший боксер после словесного конфликта у лифта нокаутировал незнакомую женщину.

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    14 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Вучич надеется договориться с США об отмене пошлин на российский газ
    Вучич надеется договориться с США об отмене пошлин на российский газ
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на успешные переговоры с США об освобождении Белграда от пошлин за импорт российского газа.

    «К сожалению, все остальные события, о которых сообщают в новостях, не сулят ничего хорошего никому в мире, и уж тем более нашей стране. Я имею в виду, в частности, недавно объявленные пошлины для тех стран, которые импортируют российский газ и нефть. Мы не импортируем нефть, но импортируем российский газ», – заявил Вучич журналистам в Париже, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что предстоящий стратегический диалог с США должен помочь решить проблему и добиться понимания от американских партнеров. Он также подчеркнул, что эскалация конфликтов на Украине и в Ормузском проливе является негативным фактором.

    Ранее СМИ сообщали о планах президента США Дональда Трампа поддержать законопроект об ужесточении санкций против России. Документ предусматривает введение пошлин в размере 500% на импорт из стран, закупающих у РФ нефть, газ и уран.

    В ноябре анонсировал предложение для США по вопросу санкций к «Нефтяной индустрии Сербии». Ранее американское министерство финансов включило данное предприятие в санкционный список.

    Для обеспечения энергетической стабильности сербский лидер запланировал обсуждение нового газового контракта с Владимиром Путиным.

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    13 июля 2026, 21:56 • Новости дня
    Массовое ДТП парализовало движение на МКАД

    Tекст: Денис Тельманов

    Столкновение нескольких автомобилей на внешней стороне МКАД привело к образованию затора длиной четыре километра, однако к вечеру движение удалось полностью восстановить.

    Авария произошла на нулевом километре внешней стороны МКАД в районе шоссе Энтузиастов, где столкнулись сразу несколько транспортных средств. Из-за происшествия образовалась внушительная четырехкилометровая пробка, передает Интерфакс.

    «Движение осуществляется по двум полосам из пяти и затруднено на 4 км», – предупреждал Департамент транспорта Москвы, призывая водителей выбирать альтернативные маршруты.

    На месте инцидента оперативно начали работу сотрудники экстренных служб. Позже стало известно, что последствия аварии устранены, и нормальное движение транспорта на данном участке кольцевой автодороги полностью восстановлено. Детали случившегося и данные о возможных пострадавших в настоящее время уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня на 59-м километре МКАД легковой автомобиль врезался в припаркованный большегруз. В середине прошлого месяца на 27-м километре внутренней стороны автодороги произошла еще одна серьезная автомобильная авария.

    Несколькими днями ранее массовое столкновение машин на 37-м километре трассы спровоцировало шестикилометровый затор.

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    14 июля 2026, 17:21 • Новости дня
    Посол отверг обвинения Финляндии во «вредоносной деятельности» России в киберпространстве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Финляндии Павел Кузнецов 14 июля был приглашен в министерство иностранных дел Финляндии, где финская сторона предъявила российской стороне обвинения в якобы осуществлении «вредоносной деятельности в киберпространстве».

    Как отметили в посольстве России в Финляндии, в Хельсинки вслед за рядом других западных государств выступили с обвинениями России в кибератаках, однако не представили каких-либо доказательств в их подтверждение. По данным российской стороны, в ходе беседы финские дипломаты также не смогли ответить на вопросы, касающиеся фактической базы озвученных обвинений.

    Российский посол, как сообщили в дипмиссии, обратил внимание собеседников на то, что подобные заявления со стороны Хельсинки звучат не впервые. Он напомнил, что распространявшиеся в последние годы утверждения о «российском гибридном влиянии», по оценке Москвы, «ни разу не получали сколь-либо убедительного подтверждения».

    В российском посольстве также заявили, что считают озвученные финской стороной обвинения необоснованными. В дипмиссии подчеркнули, что «озвученные финнами обвинения в стиле highly likely трудно воспринимать иначе как очередную волну пропагандистских усилий, направленных на искусственное поддержание мифа о «российской угрозе» в целях продвижения политических установок западных элит, настроенных на противостояние с Россией».

    Ранее финская полиция не обнаружила признаков гибридного вмешательства Москвы. Посол России Павел Кузнецов указал Хельсинки на отсутствие доказательств диверсий на балтийской инфраструктуре.

    Дипломат также обвинил местные власти в целенаправленном разжигании военной истерии.

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    14 июля 2026, 05:14 • Новости дня
    Продюсер Мао: Трамп оценил подаренную Путиным шайбу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп с энтузиазмом принял спортивный сувенир от президента России Владимира Путина, переданный ему после ПМЭФ, заявил продюсер Стивен Мао.

    Сувенир доставил председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук – младший, возглавлявший американскую делегацию на ПМЭФ в начале июня, передает ТАСС.

    «Во время этой встречи Родни передал президенту Трампу хоккейную шайбу от Владимира Путина. Президент был чрезвычайно позабавлен и высоко оценил этот жест», – сказал Мао в беседе с агентством.

    Он добавил, что после этого лидеры двух стран более полутора часов беседовали по телефону, обсуждая двусторонние отношения.

    Деятель киноиндустрии выразил надежду на продолжение конструктивной работы и достижение положительных результатов. По его словам, Кук-младший пользуется особым доверием Трампа и способен сыграть важную официальную роль в продвижении мирного процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава американской делегации на Петербургском международном экономическом форуме Родни Кук заявлял, что посетил в Россию для получения новых знаний.

    В начале июля президенты России и США провели четвертый за год телефонный разговор.

    Также политики созванивались в июне.

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