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    14 июля 2026, 14:05 • Новости дня

    ЕЦБ выбрал провайдеров для тестирования цифрового евро

    ЕЦБ отобрал 36 провайдеров для тестирования цифрового евро в 2027 году

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский регулятор определил список компаний, которые займутся проверкой работы новой электронной валюты в условиях реального финансового рынка.

    ЕЦБ заявил о старте масштабного тестирования цифрового евро. Проект стартует во второй половине 2027 года и продлится 12 месяцев, отмечает РИА «Новости».

    «Европейский центральный банк (ЕЦБ) отобрал 36 поставщиков платежных услуг (ППО) из еврозоны для участия в пилотном проекте цифрового евро», – говорится в сообщении регулятора.

    С марта поступило более 50 заявок от различных финансовых организаций. Итоговый список включает участников с разным географическим охватом и бизнес-моделями. Подобный подход позволит провести максимально репрезентативное тестирование системы.

    Для испытаний задействуют бета-версию цифровой валюты. На данном этапе она не получит статуса законного платежного средства. Часть провайдеров обеспечит открытие счетов, а другие организуют прием платежей в розничных сетях и заведениях общепита.

    В эксперименте примут участие центральные банки 19 стран еврозоны. Ожидается, что вся финансовая система Европы будет готова к внедрению нового инструмента в 2029 году. Электронный евро станет удобным дополнением к привычным наличным деньгам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский центральный банк наметил начало выпуска токенов цифрового евро на 2029 год.

    Позже Народный банк Китая также добавил 12 национальных кредитных организаций в список участников пилотного проекта цифрового юаня. А заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова получила первую заработную плату в национальной цифровой валюте.

    13 июля 2026, 18:06 • Новости дня
    Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам в 2027-2029 годах

    Собянин: Надо перенести платежи регионов по бюджетным кредитам в 2027-2029 годах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы, член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Собянин предложил отсрочить возврат бюджетных кредитов регионами. С этой инициативой он выступил во время встречи с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым и врио губернатора Тверской области Виталием Королевым.

    Собянин отметил, что ранее бюджетные кредиты помогали регионам сохранять устойчивость финансовой системы и выполнять запланированные проекты, включая национальные проекты, развитие промышленности и экономики, сообщается в канале «Единой России» в Max. «Ранее Правительство с помощью бюджетных кредитов перекрывало эти проблемы для того, чтобы регионы могли стабильно выстраивать свою бюджетную политику, включая выполнение национальных проектов, инвестиционных проектов, развитие промышленности, экономики и так далее», – заявил Собянин.

    По словам мэра Москвы, сейчас вопрос возврата таких средств стал актуальным не только для субъектов, но и для федерального бюджета. В связи с этим обсуждается возможность переноса сроков выплат. «Сегодня это является проблемой и для федерального бюджета, поэтому с Правительством обсуждаем вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов, которые есть в регионах. Это в общей сумме где-то около 300 миллиардов рублей на три года», – отметил мэр.

    Собянин подчеркнул, что для реализации инициативы потребуется решение на уровне главы государства. «Конечно, необходимо будет выходить для этого решения на уровень президента. Я думаю, что этот вопрос будет в недалеком будущем обсуждаться», – сказал мэр Москвы.

    В апреле Владимир Путин согласился с инициативой «Единой России» о переносе срока погашения задолженностей по бюджетным кредитам регионами с 2026 года на более поздний срок.

    Позже Министерство финансов внесло в правительство законопроект о переносе срока погашения части задолженности на 2030 год.

    В мае премьер-министр Михаил Мишустин выступил с инициативой частичного списания долгов шести областям.

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    13 июля 2026, 18:45 • Новости дня
    Deutsche Bank и UniCredit подали иск к Linde из-за потерь после ухода из России
    Deutsche Bank и UniCredit подали иск к Linde из-за потерь после ухода из России
    @ Matthias Balk/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейшие европейские банки Deutsche Bank и UniCredit начали судебное разбирательство с германской промышленной группой Linde, требуя компенсировать убытки, возникшие после прекращения ее деятельности в России.

    Как пишет FT, финансовые организации пытаются вернуть сотни миллионов евро активов, которые были заморожены российскими судами. Как отмечает FT, Deutsche Bank оценивает свои потери примерно в 244 млн евро, UniCredit – около 460 млн евро, а Commerzbank – примерно в 90 млн евро, передает ТАСС.

    Первое заседание по делу Deutsche Bank состоится 14 июля во Франкфурте. Банк требует от Linde выплатить 260 млн евро компенсации.

    В основе спора лежат контракты, заключенные в 2021 году между консорциумом с участием Linde и компанией «Русхимальянс» на строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. В рамках соглашения российская сторона перечислила Linde около одного млрд евро, а европейские банки предоставили гарантии по авансовым платежам и исполнению обязательств перед «Русхимальянсом».

    После начала специальной военной операции и введения санкций Евросоюза Linde в 2022 году приостановила работу в России. Банки, в свою очередь, отказались выполнять выданные гарантии, заявив, что соответствующие выплаты могут нарушать ограничения ЕС. Теперь кредитные организации настаивают на возмещении понесенных убытков, связанных с невозможностью исполнения обязательств и последующим замораживанием средств.

    Ранее российский суд арестовал активы Deutsche Bank по иску компании «Русхимальянс». Позже петербургский арбитраж взыскал с Commerzbank почти 95 млн евро по гарантиям контракта с Linde.

    В конце 2024 года «Русхимальянс» подал очередной иск к нидерландскому подразделению этой германской группы.

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    14 июля 2026, 19:47 • Видео
    США забирают Ормуз себе. Осилят?

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    14 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Кремль: Обсуждение гарантий Украине без России исключает Европу из урегулирования
    Кремль: Обсуждение гарантий Украине без России исключает Европу из урегулирования
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытки европейских государств сформулировать гарантии безопасности по Украине без учета интересов Москвы закрывают им путь к участию в процессе мирного урегулирования, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Формулировать гарантии безопасности без участия России невозможно. Если действительно, действительно, это позиция европейцев убежденная, и, если они настаивают на этой позиции, это абсолютно исключает возможность участия европейских стран в процессе урегулирования», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

    Комментируя недавнее заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке гарантий безопасности для Киева без участия российской стороны, Песков отметил, что подобные инициативы лишь подтверждают тупиковость выбранного европейцами курса. По его словам, такой подход не способствует конструктивному диалогу.

    Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал обсуждение гарантий безопасности для Киева без участия Москвы.

    Ранее в Кремле констатировали невозможность участия европейских государств в мирном урегулировании кризиса.

    В январе глава немецкого правительства признал необходимость согласия России для развертывания многонациональных сил на украинской территории.

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    13 июля 2026, 18:37 • Новости дня
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытка противника влиять на умы наших граждан использовалась еще нацистским преступником Йозефом Геббельсом, заявил президент России Владимир Путин в ходе форума Народного фронта «Все для Победы!» в разговоре с военкором Первого канала Ириной Куксенковой. По его словам, сейчас вражеская пропаганда для этих целей использует новые технологии.

    В ходе беседы с президентом Куксенкова затронула тему ведущейся противником информационной войны, передает ТАСС. «Мы должны быть начеку, мы должны быть собраны, мы должны быть внимательны, чтобы не стать жертвами вот этого влияния, чтобы не стать невольно агентом ЦИПСО, чтобы не разносить вот эту ложь», – сказала военкор.

    По ее словам, противник борется не только за умы наших детей, но и за всех россиян: «Сейчас ведется активная фаза информационной войны. И вот я как человек, который большую часть своей жизни посвятил военной журналистике, вижу механизм этой информационной войны, которую они применяют, – это новые практики, новые методики, которые похожи на то, как ведут себя мошенники, звонящие из кол-центра, когда старушки добровольно относят все свои сбережения и потом не понимают, как они это сделали самостоятельно».

    Куксенкова подчеркнула, что среди пострадавших есть люди с научной степенью, с критическим мышлением, однако они все равно стали жертвами мошенников, не понимая как это произошло. Говоря об информационных атаках, она подчеркнула их серьезную опасность: «Здесь другое. Здесь не наши сбережения, здесь наша страна».

    Владимир Путин ответил, что воздействие на общественное сознание является одним из инструментов информационного противостояния, который развивается вместе с технологиями. «Попытка повлиять на умы – это современное оружие. Такое же, как и современные беспилотники. Это все то же самое. Оно применяется давно», – сказал президент.

    Глава государства подчеркнул, что методы информационного воздействия постоянно совершенствуются. «Геббльс еще говорил – чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Просто все совершенствуется на новом технологическом уровне», – отметил Путин.

    По словам президента, отсутствие профессиональной и своевременной реакции на информационные атаки может привести к серьезным последствиям. «Результат может оказаться для нас очень серьезным, если профессионально и своевременно на это не реагировать, имея таких, как вы. Вам спасибо большое», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент России Владимир Путин сравнил заявления Евросоюза о российской угрозе с ложью по стандартам Йозефа Геббельса.

    Месяцем позже глава МИД Сергей Лавров назвал министра иностранных дел Германии хорошим учеником этого нацистского пропагандиста.

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    13 июля 2026, 14:36 • Новости дня
    Каллас сообщила о планах создать морской центр ЕС в Черном море

    Каллас: ЕС создаст центр для обеспечения морской безопасности в Черном море

    Каллас сообщила о планах создать морской центр ЕС в Черном море
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры иностранных дел государств Евросоюза обсуждают стратегию безопасности в Черном море, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    По ее словам, планируется создать специальный центр для защиты критической инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    «Сегодня мы обсудим стратегию по Черному морю. У нас уже готов проект морского центра, над которым совместно работают Болгария и Румыния. Он направлен на защиту критической инфраструктуры, а также противодействие гибридным угрозам в этом регионе», – заявила Каллас перед заседанием Совета ЕС.

    По данным издания Euractiv, европейские дипломаты планируют согласовать практические детали работы новой структуры. В повестке дня значатся вопросы ротационной системы командования и выбор места для размещения штаб-квартиры. Ожидается, что инициативу реализуют под руководством Софии и Бухареста.

    При этом между странами объединения сохраняются разногласия о роли Турции как долгосрочного партнера проекта. Создаваемый центр должен улучшить контроль за ситуацией на море и дополнить совместную противоминную деятельность Анкары, Бухареста и Софии.

    Ранее Румыния, Болгария и Турция договорились совместно обеспечивать безопасность подводной инфраструктуры Черного моря.

    Еврокомиссия в прошлом году разработала план создания специального хаба для мониторинга судоходства.

    Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил о готовности Анкары возглавить морскую оперативную зону в регионе.

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    13 июля 2026, 09:25 • Новости дня
    Каллас сообщила о провале согласования 21-го пакета санкций против России

    Послы Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России

    Каллас сообщила о провале согласования 21-го пакета санкций против России
    @ Michael Brandt/dpa/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций к встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Послы стран Европейского союза не смогли утвердить 21-й пакет санкций против России к встрече министров иностранных дел в Брюсселе, рассказала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    «Работа над 21-м пакетом санкций не закончена», – сообщила дипломат.

    По ее словам, европейские министры надеются внести в черный список 250 человек в рамках промежуточных ограничений. Уточняется, что речь идет о людях, работающих в различных отраслях, передает ТАСС.

    Ранее издание Euractiv отмечало, что государства ЕС также не смогли договориться о предложенном Еврокомиссией плане запрета на въезд для участников спецоперации. Причиной отказа стала невозможность технической реализации этой инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала подготовку направленных против уровня жизни россиян ограничений.

    Страны Евросоюза приступили к обсуждению новых мер для российского военно-промышленного комплекса.

    Позже европейские дипломаты допустили вероятность отклонения двадцать первого пакета санкций из-за исключения наиболее жестких инициатив.

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    13 июля 2026, 18:54 • Новости дня
    Каллас заявила о провале идеи ЕС запретить поставки российских морепродуктов
    Каллас заявила о провале идеи ЕС запретить поставки российских морепродуктов
    @ Сергей Красноухов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия предлагала ввести эмбарго на импорт морепродуктов из России, однако инициатива не нашла поддержки, сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас.

    «Сначала о рыбе. Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы», – сказала она, передает ТАСС.

    По итогам встречи руководителей министерств иностранных дел государств Евросоюза она подтвердила полный отказ от ограничений на поставки российской рыбы. Сам 21-й пакет рестрикций на прошедшем заседании вновь остался неутвержденным.

    Каллас также объяснила логику формирования ограничительных мер. По ее словам, европейские чиновники всегда выдвигают максимально жесткие предложения, заранее понимая неизбежность исключения некоторых пунктов для итогового согласования сильного документа.

    Ранее Еврокомиссия инициировала полный запрет на импорт российской трески. Позже европейские страны исключили из нового документа наиболее жесткие меры.

    В итоге послы государств Евросоюза не утвердили 21-й пакет антироссийских санкций.

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    14 июля 2026, 17:56 • Новости дня
    Девять стран Европы потребовали лишить МОК финансирования за допуск России
    Девять стран Европы потребовали лишить МОК финансирования за допуск России
    @ JEAN-CHRISTOPHE BOTT/EPA/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эстония и восемь других государств призвали Еврокомиссию прекратить финансовую поддержку международных спортивных организаций из-за допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям.

    Эстония и еще восемь стран требуют лишить финансирования спортивные структуры, разрешившие выступать представителям России, пишут «Известия».

    «Эстония совместно со странами-партнерами направила члену Европейской комиссии, ответственному за спорт, Гленну Микаллефу предложение исключить из программ Erasmus+ и других мер поддержки Европейского союза спортивные организации, которые допускают возвращение России и Белоруссии на международные соревнования», – заявили в эстонском министерстве культуры.

    К обращению также присоединились Латвия, Литва, Польша, Дания, Швеция, Финляндия, Румыния и Нидерланды. Авторы документа предлагают лишить поддержки Международный олимпийский комитет, международные федерации плавания и фехтования.

    Подписанты дополнительно потребовали пересмотреть участие этих организаций в будущих европейских мероприятиях по развитию спорта. Они призвали спортивные структуры соблюдать принципы прав человека и мирных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком Международного олимпийского комитета принял решение о полном восстановлении в правах Олимпийского комитета России.

    Во вторник главы МИД стран Евросоюза категорически осудили допуск отечественных атлетов к международным соревнованиям. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала попытки Таллина повлиять на политику спортивной организации.

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    14 июля 2026, 10:29 • Новости дня
    Европа и Украина создали коалицию по ПРО

    Девять стран Европы решили создать для Украины систему ПРО

    Европа и Украина создали коалицию по ПРО
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Девять европейских государств договорились поддержать разработку украинской системы противоракетной обороны для снижения зависимости от американских технологий.

    Европейские страны создали «чисто оборонительную коалицию по противоракетной обороне», пишет Politico. В нее вошли Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Британия.

    Они поддержат разработку системы Project Freyja компанией Fire Point. Новая ПРО должна интегрироваться с существующими радарами стандарта НАТО и стать дешевой альтернативой американским комплексам Patriot.

    «То, что мы здесь строим, предназначено не только для Украины. Это демонстрация того, что Европа может обеспечить свою собственную безопасность, защитить свои интересы и действовать с силой», – заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Разработка системы сопряжена с техническими и промышленными трудностями, однако Владимир Зеленский надеется на ее запуск через год.

    Украина испытывает нехватку перехватчиков из-за их использования США и союзниками на Ближнем Востоке. Зеленский подчеркнул потребность в 300 ракетах Patriot к зиме.

    Макрон также пообещал передать Киеву лицензию на производство перехватчиков Aster, крылатых ракет SCALP и бомб A2SM, а также поставить 16 истребителей Rafale в 2028-2029 годах и батареи SAMP/T.

    Британский премьер-министр Кир Стармер подтвердил присоединение страны к кредиту ЕС для Украины на 90 млрд евро. Две трети этих средств направят на оборонные нужды, что позволит британским компаниям получать контракты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, девять европейских государств и Украина объявили о формировании оборонительной коалиции против баллистических ракет.

    Президент США ранее пообещал передать Киеву лицензию на производство зенитных комплексов Patriot.

    Российские и западные эксперты исключили возможность быстрого решения проблемы украинской противовоздушной обороны.

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    13 июля 2026, 07:33 • Новости дня
    FT: Евросоюз закупил рекордное количество СПГ у России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В первой половине года европейские страны закупили почти 10 млн тонн сжиженного природного газа с российского предприятия «Ямал СПГ», значительно увеличив объемы поставок, сообщает британская пресса.

    Европейский союз в первой половине года импортировал рекордные 9,89 млн тонн сжиженного природного газа с крупнотоннажного завода «Ямал СПГ», что на 18% больше показателя прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Основными покупателями российского топлива выступили Франция, Бельгия и Испания, закупившие 3,6 млн, 2,9 млн и 2,7 млн тонн соответственно. За эти поставки Европа могла заплатить около 6 млрд евро.

    В январе Совет ЕС утвердил запрет на поставки российского СПГ с 2027 года, а трубопроводного газа – с осени того же года. Ограничения на импорт по краткосрочным контрактам начали действовать уже весной.

    При этом поставки топлива в страны Азии за аналогичный период упали на 74%, составив 510 тыс. тонн. Источники издания отметили, что снижение экспорта в этот регион продиктовано опасениями возможных санкций со стороны Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе – апреле года экспорт российского сжиженного природного газа в европейские страны ощутимо возрос. В марте европейские государства ввезли российского газа на 933 млн долларов. В мае импорт странами Евросоюза сжиженного природного газа из России достиг 2,267 млрд кубометров.

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    13 июля 2026, 21:32 • Новости дня
    ЕС, Британия и Украина создали новую коалицию противоракетной обороны

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Девять европейских государств и Украина объединились для разработки совместного противоракетного потенциала и защиты континента от новых угроз.

    Лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Британии, а также киевский режим объявили о формировании новой оборонительной инициативы, передает РИА «Новости».

    Цель объединения заключается в разработке возможностей для противодействия баллистическим ракетам.

    «Мы, лидеры Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Украины и Британии, признавая растущую угрозу, которую представляют баллистические ракеты, и возрастающую важность оборонных возможностей для безопасности европейского континента, объявляем сегодня о начале создания оборонительной коалиции против баллистических ракет», – говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

    Новое объединение призвано дополнить уже существующие системы противоракетной обороны, выстроив общие возможности для всей Европы. Участники планируют разработать единые эксплуатационные требования, сформировать технические рабочие группы и подготовить дорожные карты развития.

    Государства-основатели также пригласили присоединиться к инициативе другие страны, которые разделяют их принципы и стратегические цели в сфере безопасности.

    В мае Киев запланировал производство собственных систем противоракетной обороны из-за нехватки американских перехватчиков.

    В июне британское оборонное ведомство успешно протестировало новые высокоточные баллистические ракеты Nightfall для нужд ВСУ.

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    14 июля 2026, 17:21 • Новости дня
    Посол отверг обвинения Финляндии во «вредоносной деятельности» России в киберпространстве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Финляндии Павел Кузнецов 14 июля был приглашен в министерство иностранных дел Финляндии, где финская сторона предъявила российской стороне обвинения в якобы осуществлении «вредоносной деятельности в киберпространстве».

    Как отметили в посольстве России в Финляндии, в Хельсинки вслед за рядом других западных государств выступили с обвинениями России в кибератаках, однако не представили каких-либо доказательств в их подтверждение. По данным российской стороны, в ходе беседы финские дипломаты также не смогли ответить на вопросы, касающиеся фактической базы озвученных обвинений.

    Российский посол, как сообщили в дипмиссии, обратил внимание собеседников на то, что подобные заявления со стороны Хельсинки звучат не впервые. Он напомнил, что распространявшиеся в последние годы утверждения о «российском гибридном влиянии», по оценке Москвы, «ни разу не получали сколь-либо убедительного подтверждения».

    В российском посольстве также заявили, что считают озвученные финской стороной обвинения необоснованными. В дипмиссии подчеркнули, что «озвученные финнами обвинения в стиле highly likely трудно воспринимать иначе как очередную волну пропагандистских усилий, направленных на искусственное поддержание мифа о «российской угрозе» в целях продвижения политических установок западных элит, настроенных на противостояние с Россией».

    Ранее финская полиция не обнаружила признаков гибридного вмешательства Москвы. Посол России Павел Кузнецов указал Хельсинки на отсутствие доказательств диверсий на балтийской инфраструктуре.

    Дипломат также обвинил местные власти в целенаправленном разжигании военной истерии.

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    13 июля 2026, 20:22 • Новости дня
    Каллас сообщила о вызове представителя России при ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские дипломаты намерены провести беседу с отечественным посланником на фоне введения санкционных ограничений за предполагаемые хакерские нападения на инфраструктуру западных стран.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала демарш в отношении Москвы из-за бездоказательных обвинений в компьютерных взломах, передает РИА «Новости». «ЕС вызовет представителя России при Европейском союзе», – сказала она по итогам заседания министров иностранных дел.

    Накануне европейские власти ввели санкции против девяти физических лиц и четырех организаций. Их безосновательно подозревают в причастности к хакерским атакам на страны Европы и на Украину. Российская сторона неоднократно отвергала подобные нападки.

    В начале июня президент РФ Владимир Путин отмечал, что все западные заявления о российских компьютерных взломах строятся исключительно на формулировке «весьма вероятно». Глава государства напомнил об отсутствии хотя бы одного доказанного факта подобных преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз ввел новые санкции против девяти физических лиц и четырех организаций из-за предполагаемых кибератак.

    Власти ЕС внесли в черный список членов разведывательной группы Turla.

    Министерство иностранных дел Франции вызовет российского посла в связи с масштабной кампанией кибершпионажа.

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    13 июля 2026, 12:01 • Новости дня
    Кобахидзе обвинил Каллас в «постыдном абсурде»

    Кобахидзе обвинил Каллас в постыдном абсурде

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил об «абсурде» европейской бюрократии, которая в понедельник в Брюсселе на уровне глав МИД ЕС обсуждает Черноморский регион без участия его страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Европейская бюрократия ставит себя в комичное положение. Грузия обеспечивает связь с Черным морем семи государств, абсурдно не учитывать нашу роль», – сказал он на пресс-конференции.

    Комментируя заявление комиссара ЕС по внешней политике и безопасности Каи Каллас о нежелании говорить с правительством Грузии при готовности поддерживать народ страны, которое она сделала в Брюсселе перед форумом, председатель грузинского кабмина назвал его «полностью постыдным».

    «Такая позиция (Каллас) заслуживает очень тяжелых оценок», – сказал Ираклий Кобахидзе, отметив, что еврокомиссар фактически отказалась признавать суверенитет Грузии и волеизъявление ее граждан.

    «Постыдное отношение со стороны Каи Каллас к Грузии и ее народу, очень тяжелое», – заявил он.

    При этом премьер-министр Грузии заявил об открытости к сотрудничеству с Евросоюзом, который заморозил отношения с Тбилиси два года назад, обвиняя якобы в «отступлении от демократии».

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    13 июля 2026, 14:27 • Новости дня
    ЕС выделил Молдавии 120 млн евро на усиление противовоздушной обороны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Совет Евросоюза принял решение направить Кишиневу 120 млн евро на модернизацию систем противовоздушной обороны.

    Финансирование будет осуществляться из Европейского фонда мира, передает ТАСС.

    «Совет ЕС утвердил сегодня выделение 120 млн евро из Европейского фонда мира в поддержку Вооруженных сил Молдавии для усиления противовоздушных возможностей этой страны. Это позволит финансировать закупку систем ПВО средней дальности», – говорится в официальном заявлении Совета ЕС.

    В мае 2024 года Молдавия и Евросоюз подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности и обороны.

    Позже бывший молдавский президент Игорь Додон обвинил Брюссель в активных поставках военной техники Кишиневу.

    В июне текущего года глава республики Майя Санду объявила о завершении глубокой реформы местной разведки при содействии европейских партнеров.

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