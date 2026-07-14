ЕЦБ выбрал провайдеров для тестирования цифрового евро

ЕЦБ заявил о старте масштабного тестирования цифрового евро. Проект стартует во второй половине 2027 года и продлится 12 месяцев, отмечает РИА «Новости».
«Европейский центральный банк (ЕЦБ) отобрал 36 поставщиков платежных услуг (ППО) из еврозоны для участия в пилотном проекте цифрового евро», – говорится в сообщении регулятора.
С марта поступило более 50 заявок от различных финансовых организаций. Итоговый список включает участников с разным географическим охватом и бизнес-моделями. Подобный подход позволит провести максимально репрезентативное тестирование системы.
Для испытаний задействуют бета-версию цифровой валюты. На данном этапе она не получит статуса законного платежного средства. Часть провайдеров обеспечит открытие счетов, а другие организуют прием платежей в розничных сетях и заведениях общепита.
В эксперименте примут участие центральные банки 19 стран еврозоны. Ожидается, что вся финансовая система Европы будет готова к внедрению нового инструмента в 2029 году. Электронный евро станет удобным дополнением к привычным наличным деньгам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский центральный банк наметил начало выпуска токенов цифрового евро на 2029 год.
Позже Народный банк Китая также добавил 12 национальных кредитных организаций в список участников пилотного проекта цифрового юаня. А заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова получила первую заработную плату в национальной цифровой валюте.