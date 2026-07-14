Песков назвал абсурдными европейские санкции против мессенджера «Макс»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными санкции Евросоюза против отечественного мессенджера «Макс», передает РИА «Новости».

По его словам, такие шаги демонстрируют недемократичный подход европейских стран.

«Мы также не приемлем и считаем введение санкций против мессенджера абсолютно абсурдными действиями, которые показывают, собственно, репрессивный характер тех, кто принимает такие санкции», - сказал Песков. Он отметил, что это не единственный сервис, столкнувшийся с подобным давлением в Европе.

В понедельник власти ЕС официально утвердили ограничительные меры в отношении компании VK и «Коммуникационной платформы», которая выступает юридическим лицом «Макса». В самой VK заверили, что санкции не отразятся на работе сервисов, и они по-прежнему доступны в привычном режиме. В Кремле также выразили уверенность в дальнейшем успешном развитии мессенджера.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минцифры Максут Шадаев пообещал урегулировать ситуацию с удалением приложения «Макс» из магазина App Store.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту отечественную платформу доступной альтернативой зарубежным сервисам.