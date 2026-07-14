Госкомиссия разрешила запуск ракеты с кораблем «Союз МС-29» к МКС

Государственная комиссия приняла официальное решение о полной готовности к предстоящему пуску ракеты-носителя «Союз-2.1а». Именно она должна вывести на заданную орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-29» с экипажем на борту, сообщает Роскосмос.
Эксперты уже допустили космический аппарат к процедуре заправки топливом.
Запуск корабля к Международной космической станции состоится 14 июля, со стартовой площадки космодрома Байконур. Отправление запланировано ровно на 17.48 по московскому времени.
Экипаж полностью готов к выполнению поставленных задач на орбите.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ракету с кораблем «Союз МС-29» установили на стартовый стол Байконура.
Пилотируемый аппарат доберется до Международной космической станции по сверхкороткой двухвитковой схеме.
Ранее специалисты успешно завершили заправку этого космического корабля.