Власти Ирана заявили об ударах США по городу Бушеру

Американская армия нанесла удары по городу Бушеру на юге Ирана, передает РИА «Новости».
Заместитель губернатора иранской провинции Эхсан Джаханиян подтвердил факт атаки.
«Нарушение США перемирия и меморандума продолжается, сегодня днем по четырем локациям в Бушере были попадания вражеских снарядов», – сказал Джаханиян.
Серия атак со стороны американских военных началась 8 июля. Центральное командование ВС США объяснило свои действия ответом на операции Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
В качестве ответной меры иранские вооруженные силы атаковали американские военные базы, расположенные в ряде стран Ближнего Востока.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли новые удары по целям в Иране.
Днем ранее армия Соединенных Штатов атаковала несколько военных баз на юге страны.
До этого американская авиация поразила объекты в непосредственной близости от атомной электростанции Бушер.