Власти Ирана заявили об ударах США по городу Бушеру

Американские военные атаковали четыре локации на территории провинции Бушер

Tекст: Мария Иванова

Американская армия нанесла удары по городу Бушеру на юге Ирана, передает РИА «Новости».

Заместитель губернатора иранской провинции Эхсан Джаханиян подтвердил факт атаки.

«Нарушение США перемирия и меморандума продолжается, сегодня днем по четырем локациям в Бушере были попадания вражеских снарядов», – сказал Джаханиян.

Серия атак со стороны американских военных началась 8 июля. Центральное командование ВС США объяснило свои действия ответом на операции Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.

В качестве ответной меры иранские вооруженные силы атаковали американские военные базы, расположенные в ряде стран Ближнего Востока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные нанесли новые удары по целям в Иране.

Днем ранее армия Соединенных Штатов атаковала несколько военных баз на юге страны.

До этого американская авиация поразила объекты в непосредственной близости от атомной электростанции Бушер.