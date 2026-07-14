Песков заявил о незаконности новых санкций ЕС против России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Москва считает новые санкции, введенные Евросоюзом против России, незаконными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что российская сторона традиционно придерживается этой позиции по отношению к ограничительным мерам Запада.

Песков также сообщил, что Россия уже адаптировалась к десяткам тысяч санкций и научилась минимизировать их негативные последствия. По его словам, страна продолжит использовать разработанные механизмы для обхода ограничений.

Комментируя новые меры, введенные Британией 13 июля против 23 россиян по обвинениям в нежелательной кибердеятельности, Песков подчеркнул, что Москва будет и дальше противостоять давлению с Запада.

Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о незаконности всех введенных против России санкций.

В начале года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул неприемлемость западных рестрикций для Москвы.