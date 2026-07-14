Лавров анонсировал введение безвизового режима между Россией и Чадом

Tекст: Дмитрий Зубарев

В ходе переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулом российский министр иностранных дел Сергей Лавров анонсировал подписание двустороннего документа, передает ТАСС.

«Подпишем соглашение о введении безвизового режима для поездок наших граждан по дипломатическим и служебным паспортам. Это тоже важный практический шаг по укреплению основ для регулярных контактов», – подчеркнул глава МИД.

Глава российской дипломатии отметил, что Москва высоко ценит дружественные связи с республикой. По его словам, эти отношения строятся на принципах равноправия и взаимной выгоды. Стороны намерены активно продолжать совместную работу для продвижения всего комплекса двусторонних контактов. Встреча министров проходит в Доме приемов МИД России в Москве.

Ожидается, что по итогам переговоров дипломаты проведут совместную пресс-конференцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре прошлого года главы МИД России и Чада провели переговоры на полях Генассамблеи ООН.

Несколькими днями ранее Сергей Лавров встретился в Ниамее с министрами иностранных дел стран Сахеля.