Роскомнадзор опроверг блокировку сервисов Google, Apple и GitHub

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Роскомнадзор не ограничивает доступ к сервисам GitHub, Google и Apple», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Отмечается, что это заявление последовало после массовых жалоб россиян на проблемы с доступом к этим ресурсам.

Во вторник пользователи из России столкнулись с трудностями при использовании сайта Google. По данным сервиса Detector404, на пике фиксировалось 1,1 тыс. жалоб за час. Также были недоступны ресурсы Apple и GitHub, которые просто не открывались при попытке входа.

Позже работоспособность сервисов с доменом .com в России была восстановлена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Москвы и Петербурга массово пожаловались на проблемы с доступом к Google. Владельцы российских IP-адресов столкнулись с невозможностью зайти на платформу GitHub.

В мае Роскомнадзор опровергал слухи об ограничении работы этого ресурса.