ВКС России уничтожили переправу противника бомбами ФАБ-500

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские летчики успешно поразили инженерное сооружение противника на реке Северский Донец, сообщает Минобороны.

Для выполнения этой боевой задачи военные применили мощные фугасные авиационные бомбы ФАБ-500, которые гарантированно разрушают подобные укрепленные объекты.

Уничтоженная насыпная переправа располагалась рядом с селом Маяки в Краматорском районе. Этот точечный удар позволил серьезно нарушить транспортное сообщение и логистику вражеских подразделений на данном участке линии соприкосновения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар пятью авиабомбами ФАБ-500 по переправе в районе населенного пункта Маяки.

Несколькими днями ранее российская авиация разрушила важный логистический узел ВСУ через реку Северский Донец.

В конце июня военные поразили насыпной мост на этом участке полуторатонным боеприпасом.