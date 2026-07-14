Путин утвердил перечень поручений по итогам ПМЭФ

Российский лидер подписал объемный документ по результатам важнейшего делового события, сообщается на сайте Кремля.
«Глава государства утвердил перечень поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума», – отмечает пресс-служба. Само мероприятие проходило в начале июня.
Кабинету министров предстоит до 15 декабря подготовить национальную стратегию развития автономных систем на период до 2036 года. К работе привлекут профильную ассоциацию производителей. Кроме того, правительство создаст аналогичный план по внедрению цифровых платформ в экономику.
К ноябрю премьер-министр Михаил Мишустин представит перечень перспективных инвестиционных проектов, рассчитанных до 2035 года. Для них при необходимости введут дополнительные меры поддержки.
Также к октябрю 2027 года чиновники и парламентарии закрепят специальный правовой режим для городов опережающего развития.
Отдельное внимание в документе уделено результатам самого экономического саммита. Фонду «Росконгресс» под руководством Александра Стуглева поручено проанализировать и обобщить все материалы прошедшего форума. Эту работу необходимо завершить до 1 ноября текущего года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава правительства Михаил Мишустин распорядился подготовить государственный план развития отечественных информационных систем.
На пленарном заседании ПМЭФ Владимир Путин заявил о крупнейшей структурной трансформации мира.
Ранее президент поручил разработать комплекс мероприятий для внедрения беспилотных технологий в приоритетных секторах экономики.