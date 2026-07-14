Москвичи и петербуржцы пожаловались на сбой в работе Google

«Был у меня сын – Владислав Карпачев, супруга, в общем семья. Брал Европу, много где по Украине выступал, готовился на мир. И вот в один из дней стучится ко мне сосед и говорит, что что-то странное – машины во дворе у сына нет, собака застрелена. Я к нему. Захожу, во дворе много крови. <...> Это были военные – хохлы [ВСУ]», – рассказал Игорь Карпачев ТАСС.
Мужчина рассказал, что после этого начал осматривать двор и магазин, расположенный на участке. По его словам, супруга лежала застреленная прямо у входа в торговое помещение. Затем он спустился в домашний подвал, где увидел тело сына, также убитого выстрелами.
Отец уточнил, что в жену было выпущено семь автоматных пуль, а в сына – пять, при этом спортсмена при жизни истязали. Пропала старая машина марки Toyota, 8 тыс. долларов и некоторое количество гривен.
Сам Игорь Карпачев был эвакуирован из Гришино несколько дней назад.
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