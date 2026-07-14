Москвичи и петербуржцы пожаловались на сбой в работе Google

Tекст: Мария Иванова

По сообщениям пользователей, среди наиболее частых неполадок сервиса Google называют сбой при открытии сайта, а также неполадки в работе поисковика, отмечает Downdetector.

Ранее во вторник отмечалось, что доступ к GitHub оказался затруднен для пользователей с российскими IP-адресами.

В конце мая в России зафиксировали масштабный сбой в работе графического сервиса Figma.