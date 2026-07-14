Доступ к GitHub оказался затруднен для пользователей с российскими IP-адресами

Tекст: Алексей Дегтярёв

Владельцы российских IP-адресов столкнулись с невозможностью зайти на популярный ресурс, передает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис мониторинга Downdetector.

При использовании иностранных сетевых адресов неполадок с доступом не наблюдается. Причины масштабного сбоя пока остаются неизвестными.

Трудности могут быть связаны с техническими неполадками на стороне самого сервиса GitHub, сбоями у провайдеров интернета или возможными ограничениями. Представители платформы и Роскомнадзора пока воздерживаются от официальных заявлений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Роскомнадзор опроверг слухи об ограничении работы платформы GitHub в России. Представители отечественных IT-компаний не фиксировали проблем с доступом к данному ресурсу.

В начале того же месяца регулятор отверг причастность к проблемам с подключением сервиса.